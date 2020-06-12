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"Президент в период Богдана был энергичный, с юмором, а сейчас усталый, Ермак - это тень, которая опережает президента", - "слуга народа" Богуцкая

Народный депутат Украины из партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая заявила, что после ухода из власти Андрея Богдана президент Владимир Зеленский замкнулся и в нем "стала читаться дикая усталость".

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мне жутко не нравится конфликт Зеленского с Богданом. Я не знаю Владимира, но уважаю его, и знаю (и хорошо отношусь) к Андрею, поэтому защищала его, когда на него обрушились СМИ с критикой его слов в адрес журналистов. В ФБ у меня по этому поводу был конфликт со многими друзьями. Теперь же они считают, что Богдан был прав. Многим из вас не нравился голова ОП, который что-то постоянно шептал Президенту на ухо. Но вспомните Президента в период Богдана: энергичный, резкий, с юмором, простой, живой. Мне показалось, что после ухода Андрея Владимир замкнулся. Стала читаться усталость. Дикая усталость", - написала нардеп.

Также читайте: Вы превратили власть в посмешище. Вами манипулируют, - Богдан обратился к Зеленскому

"Вместо одного Андрея пришел другой. Он не шепчет на ухо. Но он- тень Президента. И иногда эта тень находиться впереди. Недавно прочитала у Ермака, что он был в Берлине по международным делам. И с ним вместе там работали министры (...). Один комментарий я бы отослала 95 каарталу: "А в Киеве я - по внутренним делам и со мной вместе работает президент Зеленский". Согласитесь, такая формула куда опаснее, чем шепчущий Богдан, особенно, когда Президент-новичок теряется с ответом. Однажды, в марте, на встрече с фракцией, Андрей Ермак сказал, что такие встречи и консультации теперь будут постоянными. Это была эксклюзивная встреча, без повторов. Сейчас я не защищаю ни одну из сторон. Но конфликт вышел чудным образом в публичную плоскость и мне это жутко не нравится", резюмировала Богуцкая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Хотел, чтобы Богдан стал генпрокурором, но, кажется, я спас его от власти

Напоминаем, Зеленский в интервью заявил, что "власть была неполезна" для экс-главы ОП Андрея Богдана. В ответ Богдан заявил, что президент Зеленский превратил власть "в посмешище".

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) Богуцкая Лиза (67) Богдан Андрей (384) Ермак Андрей (1262)


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Топ комментарии
+26
Бубочка устала там - скорее вынимайте его обратно))
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12.06.2020 10:55
+25
##@ла жаба гадюку
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12.06.2020 10:55
+24
просто Богдан подгонял Вовке более качественный кокс
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12.06.2020 10:55
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Пусть меньше нюхает или реже!
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12.06.2020 11:51 Ответить
Или наоборот -чаще и как можно больше!
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16.06.2020 11:07 Ответить
А тим часом... Зе натякає українцям, що він поспішає на потяг до Ростова:

"Президент у період Богдана був енергійним, з гумором, а зараз втомлений, Єрмак - це тінь, яка випереджає президента", - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6002
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12.06.2020 11:52 Ответить
Это из-за нехватки секса
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12.06.2020 11:56 Ответить
Ждать всегда ПРотивно, а он не дождется возврата на подмостки Кремлевской сцены и под софиты рашистских сериалов
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12.06.2020 12:10 Ответить
Після того як ми Зелю виженемо, він буде пишатися особливим успіхом на Московії.
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12.06.2020 15:43 Ответить
а че не веселиться, за него обтяпывали деда другие, а он шаурму жрал и купался...
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12.06.2020 12:25 Ответить
после шепота на ушко, расставанье - это боль
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12.06.2020 12:27 Ответить
давно не видпочивав.робе на износ!
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12.06.2020 12:39 Ответить
царь не настоящиий! У него нет тени! Мне страшно...
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12.06.2020 12:41 Ответить
Причина усталости гундявого стала понятна после того как он откосил от прохождения тестов у нарколога, будучи еще кандидатом. Можно было с помощью волшебного белого порошка или других снадобий привести его в чувство перед очередным концертом, а теперь концерт каждый день. Клоун вынужден работать на износ и его надолго не хватит
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12.06.2020 12:54 Ответить
Eрмак - завхоз. Венедиктова должна открыть против него дело за узурпацию власти.
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12.06.2020 13:09 Ответить
Кого мы должны пожалеть? Вопрос в том, когда они свалят со своими любовными проблемами?
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12.06.2020 13:11 Ответить
зеленский - охметовский ХОЛУЙ
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12.06.2020 13:23 Ответить
На фото трансвестит или Богуцкая??? я не ошибся?
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12.06.2020 14:15 Ответить
ну она блин такая страшная
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12.06.2020 15:02 Ответить
Бог шельму мітить.
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12.06.2020 15:39 Ответить
Ничего, отдохнёт на «курортном острове Джерси» в своей хате. Будет куда бабло тратить, а то жить ему не интересно.
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12.06.2020 15:02 Ответить
А Богуцька як була продажною гидотою, так і залишилася.
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12.06.2020 15:38 Ответить
У Богдана просто есть рецепт веселой водки и он с ним делился . а теперь Бубочку поят грустным шмурдяком от д Ермака .
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12.06.2020 15:57 Ответить
Ленкин положительный тест на COVID -это золотая карточка для нелоха свалить с должности красиво. И даже проклинать не будут... может быть. И пусть Ленка чувственно поблагодарит еРМАКА за проделанную "работу" и поделится с ним своим достоянием. От "теней" надо вовремя избавляться.
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12.06.2020 15:58 Ответить
И иногда эта тень находитЬся впереди.
Она еще и безграмотная.
Источник: https://censor.net/n3201591
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12.06.2020 19:08 Ответить
Ермак - это тень, которая опережает президента", - "слуга народа" Богуцкая
Ххххххххххххххххххх
Бугуцкая, если тень опережает президента(впереди) то ето означает только одно: зеленьій ублюдок повернулся к свету своим пуканом, и писдует в противоположную свету сторону(во тьму)
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12.06.2020 20:17 Ответить
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