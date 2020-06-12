"Президент в период Богдана был энергичный, с юмором, а сейчас усталый, Ермак - это тень, которая опережает президента", - "слуга народа" Богуцкая

Народный депутат Украины из партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая заявила, что после ухода из власти Андрея Богдана президент Владимир Зеленский замкнулся и в нем "стала читаться дикая усталость".

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мне жутко не нравится конфликт Зеленского с Богданом. Я не знаю Владимира, но уважаю его, и знаю (и хорошо отношусь) к Андрею, поэтому защищала его, когда на него обрушились СМИ с критикой его слов в адрес журналистов. В ФБ у меня по этому поводу был конфликт со многими друзьями. Теперь же они считают, что Богдан был прав. Многим из вас не нравился голова ОП, который что-то постоянно шептал Президенту на ухо. Но вспомните Президента в период Богдана: энергичный, резкий, с юмором, простой, живой. Мне показалось, что после ухода Андрея Владимир замкнулся. Стала читаться усталость. Дикая усталость", - написала нардеп.

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"Вместо одного Андрея пришел другой. Он не шепчет на ухо. Но он- тень Президента. И иногда эта тень находиться впереди. Недавно прочитала у Ермака, что он был в Берлине по международным делам. И с ним вместе там работали министры (...). Один комментарий я бы отослала 95 каарталу: "А в Киеве я - по внутренним делам и со мной вместе работает президент Зеленский". Согласитесь, такая формула куда опаснее, чем шепчущий Богдан, особенно, когда Президент-новичок теряется с ответом. Однажды, в марте, на встрече с фракцией, Андрей Ермак сказал, что такие встречи и консультации теперь будут постоянными. Это была эксклюзивная встреча, без повторов. Сейчас я не защищаю ни одну из сторон. Но конфликт вышел чудным образом в публичную плоскость и мне это жутко не нравится", резюмировала Богуцкая.

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Напоминаем, Зеленский в интервью заявил, что "власть была неполезна" для экс-главы ОП Андрея Богдана. В ответ Богдан заявил, что президент Зеленский превратил власть "в посмешище".