В свете блокады Зеленским конкурса на пост директора ГБР должность его зама обретает ключевое значение. Допущены 8 кандидатов, пришли 6, - Бутусов. СПИСОК

На конкурс на должность заместителя директора Государственного бюро расследований допущено восемь кандидатов, но пришло только шесть.

Об этом на свой странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Большое политическое событие. Конкурс на должность заместителя директора Государственного бюро расследований. Восемь кандидатов допущено. Но пришло только шесть", - написал он.

По словам Бутусова, на конкурсе присутствуют два сотрудника консультативной миссии Евросоюза и сотрудник посольства США.

"Поскольку президент Зеленский блокирует конкурс на пост директора ГБР, чтобы иметь возможность в любой момент поменять руководство и давать приказы ГБР в ручном режиме, должности заместителей, которые должны по очереди исполнять обязанности, приобретают ключевое значение. Сейчас и.о. Александр Соколов, второй зам - Бабиков. Но он адвокат Януковича, и его назначение и.о. вызовет скандал, его назначать не хотят. Поэтому новый зам сможет сразу претендовать на нового и.о. В связи с этим внимание к конкурсу большое", - отметил журналист.

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Фото: Бутусов/Facebook