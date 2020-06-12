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В свете блокады Зеленским конкурса на пост директора ГБР должность его зама обретает ключевое значение. Допущены 8 кандидатов, пришли 6, - Бутусов. СПИСОК

На конкурс на должность заместителя директора Государственного бюро расследований допущено восемь кандидатов, но пришло только шесть.

Об этом на свой странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Большое политическое событие. Конкурс на должность заместителя директора Государственного бюро расследований. Восемь кандидатов допущено. Но пришло только шесть", - написал он.

По словам Бутусова, на конкурсе присутствуют два сотрудника консультативной миссии Евросоюза и сотрудник посольства США.

В свете блокады Зеленским конкурса на пост директора ГБР должность его зама обретает ключевое значение. Допущены 8 кандидатов, пришли 6, - Бутусов 01

"Поскольку президент Зеленский блокирует конкурс на пост директора ГБР, чтобы иметь возможность в любой момент поменять руководство и давать приказы ГБР в ручном режиме, должности заместителей, которые должны по очереди исполнять обязанности, приобретают ключевое значение. Сейчас и.о. Александр Соколов, второй зам - Бабиков. Но он адвокат Януковича, и его назначение и.о. вызовет скандал, его назначать не хотят. Поэтому новый зам сможет сразу претендовать на нового и.о.  В связи с этим внимание к конкурсу большое", - отметил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Яцык снялась с конкурса в комиссию по отбору руководства ГБР: Предложение сняться поступило из ОП. ВИДЕО

В свете блокады Зеленским конкурса на пост директора ГБР должность его зама обретает ключевое значение. Допущены 8 кандидатов, пришли 6, - Бутусов 02
Фото: Бутусов/Facebook

В свете блокады Зеленским конкурса на пост директора ГБР должность его зама обретает ключевое значение. Допущены 8 кандидатов, пришли 6, - Бутусов 03

конкурс (1142) Бутусов Юрий (4358) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+6
И к гадалке не ходи - каждый из єтих шести имеет стойкое подкацапское амбре.
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12.06.2020 11:14
+2
А что это все в масках ?
Эпидемия чумы или оспы в городе ?
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12.06.2020 11:19
+2
Оманське брехло самодержець всєя України.
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12.06.2020 11:19
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В свете блокады Зеленским конкурса на пост директора ГБР, должность его зама приобретает ключевое значение. Допущено 8 кандидатов, пришло 6, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9356
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12.06.2020 11:14 Ответить
И к гадалке не ходи - каждый из єтих шести имеет стойкое подкацапское амбре.
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12.06.2020 11:14 Ответить
Из 6 одна фамилия Украинская!
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12.06.2020 11:48 Ответить
А что это все в масках ?
Эпидемия чумы или оспы в городе ?
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12.06.2020 11:19 Ответить
Оманське брехло самодержець всєя України.
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12.06.2020 11:19 Ответить
о, одне українське прізвище і не факт, що українська душа
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12.06.2020 11:24 Ответить
Ну, и кого из близких Бене кандидатов укажет Бутусов, как самого достойного?
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12.06.2020 11:30 Ответить
Конечно же тебя , ибо ты - избранный
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12.06.2020 11:50 Ответить
Неплохо бы вспомнить как назначали генпрокурором Луценко: законы меняли в угоду Петру Алексеевичу.А потом такие жуткие провалы ГПУ что весь мир хихикал.Тогда была ещё лучшая клоунада, ничего нового.
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12.06.2020 11:58 Ответить
Какие провалы?
У меня точно провал в памяти.
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12.06.2020 12:03 Ответить
https://twitter.com/OdessaTatiana
https://twitter.com/OdessaTatiana
https://twitter.com/OdessaTatiana


https://twitter.com/OdessaTatiana
https://twitter.com/OdessaTatiana

МАЙДАНбандерівка

@OdessaTatiana


У світлі блокади Зеленським конкурсу на посаду директора ДБР, посада його заступника набуває ключового значення. Допущено 8 кандидатів, прийшло 6, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5887
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12.06.2020 13:26 Ответить
 
 