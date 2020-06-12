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Госпотребслужба усилит проверку столичных ресторанов из-за роста количества случаев COVID-19, - Рубан

Госпотребслужба усилит проверку столичных ресторанов из-за роста количества случаев COVID-19, - Рубан

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей планирует усилить проверку столичных заведений общественного питания из-за роста количества больных коронавирусом.

Об этом рассказал "Громадському радіо" глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить сегодня о ресторанах, о их порядке работы во время эпидемии, то мы видим нарушение карантинных мероприятий именно в ресторанных комплексах. На сегодня разрешено в Киеве, как и в восьми регионах, работать ресторанным комплексам и заведениям общественного питания только на террасах под открытым небом и на вынос. Если есть люди внутри, то есть опасность на заражение и заболевание людей", - отметил Рубан.

По его словам, в каждом регионе ежедневно проводятся рейды мобильными группами с участием районных администраций, управления благоустройства, муниципальной охраны и Госпотребслужбы.

"И каждый день мы фиксируем по 50-70 нарушений действующих нормативов. И я думаю, с сегодняшнего дня, учитывая не снижение заболеваемости вообще в городе Киеве, будет усилена эта работа по всему городу", - сказал Рубан.

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Автор: 

Госпродпотребслужба (258) Рубан Олег (124)


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Топ комментарии
+5
И велюр проверит?? Или это табу..и за это можно и в анал получить???
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12.06.2020 11:15
+3
тем, кто будет обыскивать, поможет... морду нажрать...
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12.06.2020 11:17
+1
А Тищенко что? Тищенко посадят?
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12.06.2020 11:17
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Может надо обыски проводить,это поможет.
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12.06.2020 11:15 Ответить
тем, кто будет обыскивать, поможет... морду нажрать...
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12.06.2020 11:17 Ответить
Ещё вирус очень передается через драгоценности,нужно обыски в ювелирных магазинах провести(мусорне и прокурорам на заметку)
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12.06.2020 11:24 Ответить
И велюр проверит?? Или это табу..и за это можно и в анал получить???
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12.06.2020 11:15 Ответить
При Порохе этот Велюр бы закрыли как и Сватов Зеленского, а Зеля ссыт
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12.06.2020 11:18 Ответить
А Тищенко что? Тищенко посадят?
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12.06.2020 11:17 Ответить
Самі нарвались, краще б на карантині пересиділи...
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12.06.2020 11:25 Ответить
Узеленські подали приклад і тепер понеслось. Дурной пример заразителен.(С)
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12.06.2020 11:32 Ответить
и заодно обыскивать на наличие травы и предметов,похоих на огнестрел
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12.06.2020 11:37 Ответить
"Заранее предупреждаем: мы уже идём! Трепещите!"
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12.06.2020 11:53 Ответить
 
 