Госпотребслужба усилит проверку столичных ресторанов из-за роста количества случаев COVID-19, - Рубан

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей планирует усилить проверку столичных заведений общественного питания из-за роста количества больных коронавирусом.

Об этом рассказал "Громадському радіо" глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить сегодня о ресторанах, о их порядке работы во время эпидемии, то мы видим нарушение карантинных мероприятий именно в ресторанных комплексах. На сегодня разрешено в Киеве, как и в восьми регионах, работать ресторанным комплексам и заведениям общественного питания только на террасах под открытым небом и на вынос. Если есть люди внутри, то есть опасность на заражение и заболевание людей", - отметил Рубан.

По его словам, в каждом регионе ежедневно проводятся рейды мобильными группами с участием районных администраций, управления благоустройства, муниципальной охраны и Госпотребслужбы.

"И каждый день мы фиксируем по 50-70 нарушений действующих нормативов. И я думаю, с сегодняшнего дня, учитывая не снижение заболеваемости вообще в городе Киеве, будет усилена эта работа по всему городу", - сказал Рубан.

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