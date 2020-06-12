Порошенко - Зеленскому: Вы мне не враг, я с вами не борюсь. Наш враг - агрессор, пришедший к нам с оружием

Пятый президент Петр Порошенко прокомментировал подозрение, выдвинутое ему Государственным бюро расследований.

Об этом он заявил вчера в эфире "Прямого канала", информирует Цензор.НЕТ.

"Посмотрите, что произошло сегодня, сегодня предъявили подозрение в убийстве Сергею Стерненко, лидеру одесского Правого сектора за то, что он, защищался от двух нападавших, которые пытались его убить и причем не первый раз. Сегодня ему предъявили подозрение. В последнее время двум фантастическим украинкам, которых благодаря сейчас таким бессмысленным действиям власти знает вся Украина, а может и весь мир, - это София Федына и Маруся Звиробий. Им предъявили подозрение за пост то ли в YouTube, то ли в Facebook. В какой демократической стране мира можно себе это представить?" - отметил Порошенко.

Кроме того, пятый президент вспомнил, что по делу Шеремета задержаны трое украинских добровольцев, которые полгода находятся за решеткой без каких-либо доказательств.

"Сегодня уничтожается украинская судебная система. Безусловно это дискредитация Украины. Отсутствие верховенства права, отсутствие демократии, отсутствие права на гарантированную защиту, отсутствие конституционной гарантии", - добавил он.

"Год архаровцы по команде власти пытались хоть что-то найти, чтобы подтвердить ложь, которая год назад лилась в адрес нашей команды. Единственное, что они смогли найти - это бессмыслица, когда я как президент, как верховный главнокомандующий, как гарант суверенитета и территориальной целостности государства издал указ по назначению заместителя руководителя вооруженного формирования. Согласно Конституции указ президента является обязательным к исполнению на всей территории Украины. Указ не отменен, есть презумпция конституционности, которая может быть отменена только Конституционным судом", - объяснил лидер "Европейской Солидарности".

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По его словам, власть пытается делать глупости по поводу того, кому и как выполнять указы президента во время войны. Власть напугана, а значит боится и не знает, что делать.

"Хочу обратиться к власти: "Дорогой Владимир Александрович, может для вас будут неожиданностью эти слова. Послушайте, вы мне не враг, я с вами не борюсь, наоборот когда трудно, наша команда всегда готова подставить плечо, потому что мы очень любим Украину. Мой враг, агрессор, который пришел к нам с оружием. Поверьте, это и ваш враг. Мой враг те, кто пришел и убивает украинцев. Поверьте, это и ваши враги", - отметил пятый президент.

Также Порошенко напомнил, что сегодня был пересмотрен прогноз украинской экономики: с 5% падения увеличен прогноз до 9% падения.

"И когда вы отсутствие хлеба собираетесь заменить попкорном, украинцы очень умная нация и на это второй раз не поведутся. Страну надо объединить, государственные силы надо объединить, и совместно как в 2014 вместе выступить в защиту нашего государства. Тогда будет успех. Это мой совет", - подытожил он.

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