ПЦУ об обвинениях против Порошенко: Любая политическая мотивация недопустима и играет на руку агрессору
Поместная Украинская Православная Церковь чувствует особую ответственность за настоящее и будущее Украины и поэтому вынуждена публично засвидетельствовать глубокую обеспокоенность кризисом доверия к одному из наиболее важных государственных институтов - правосудию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениии Киевской Митрополии Православной Церкви Украины.
"Объективность и независимость правосудия - не только один из краеугольных камней существования цивилизованного общества и демократической государственности, но и обязанность, которая возложена Божьим Законом. В Священном Писании содержится много оговорок владыкам и судьям быть объективными, бесстрастными, неподкупными, ответственными при установлении вины и наложении наказания. А также, что очень важно, помнить: каждый человек предстанет перед Богом на суд, о котором сказано: "Каким судом судите, таким будут судить и вас, и какою мерою мерите, такой отмеряется и вам" (Евангелие от Матфея, 7: 2).
Мы твердо убеждены в том, что Украина может иметь устойчивое развитие и надежду на лучшее будущее только в случае институционального утверждения правосудия, которое не зависит от текущей политической ситуации, защищено от коррупционных действий, осуществляется на основе верховенства права, с соблюдением презумпции невиновности, предполагает отсутствие избирательности. Только такое правосудие способно иметь доверие и действительно служить установлению справедливости.
К сожалению, мы видим, что несмотря на попытки проводить реформы, система правосудия в целом, отдельные ее элементы и институты продолжают оставаться среди лидеров общественного недоверия. Внесение в ведение расследований политической составляющей и избирательности всегда только усугубляют такое недоверие, доказательством чего являются позорные судебные преследования представителей оппозиции во времена власти бывшего президента Януковича", - говорится в заявлении.
Отмечается, что недоверие к правосудию существенно подрывает и международный авторитет Украины: "Помним, как судебные преследования оппозиционных деятелей во времена президентства Януковича были постоянным предметом внимания и справедливой критики со стороны демократических стран и международных организаций".
"Из прошлого следует делать правильные выводы, поскольку внутренние и внешние риски, с которыми сталкивается Украина сейчас, в условиях продолжающейся российской агрессии, пандемии и вызванного ею глобального экономического кризиса - несоизмеримо больше, чем десятилетие назад.
Тогда Украинская Церковь предостерегала правительство от ошибочных решений - и дальнейшее развитие событий показало справедливость такой позиции. Мы не вмешивались и не вмешиваемся в сферу расследований и судопроизводства, где ответственность лежит на государстве. Но как Церковь, руководствующаяся истинами Закона Божьего, и как один из институтов гражданского общества, заботящийся о благе украинского народа, мы обязаны напоминать и предостерегать. В частности о том, что и безнаказанность для нарушителей закона, и безосновательное преследование только ради преследования являются одинаково вредными и недопустимыми.
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Нас, как Церковь, заставляет обращать на себя внимание тот факт, что в последнее время настойчиво, особенно в связанных со страной-агрессором средствах массовой информации, проводится мысль, что различные обвинения, выдвигаемые против пятого президента Украины П. Порошенко, имеют какую-то связь с его ролью, как главы государства, в содействии церковному объединению, образованию Православной Церкви Украины и в получении ею Томоса от Вселенского Патриарха.
Учитывая все вышесказанное очевидно, что любая политическая мотивация в деятельности правоохранительных органов и возбуждении уголовных дел, в частности против пятого президента Украины, - недопустима.
Более того, она будет опасной для гражданского мира в условиях российской агрессии, когда страна-агрессор с радостью использует любые конфликты внутри Украины во вред нашему государству и для достижения своих целей в гибридной войне.
В каждом демократическом обществе всегда есть разное отношение к политикам - кто-то их поддерживает, кто-то - нет. Но аксиомой демократии является то, что политические симпатии или антипатии не влияют на правосудие. Уход от этой аксиомы всегда ведет к уходу от демократии", - сказано в заявлении.
Также в ПЦУ напомнили, что в течение прошлого года мы уже много раз сталкивались с примерами того, как юридическая система используется противниками Украинской Церкви с целью препятствования волеизъявлению религиозных общин, для преследования духовенства и активных прихожан, для давления на добросовестных представителей органов местной власти и самоуправления.
"Наше единство, наша государственная и церковная независимость, наше достоинство и свобода достались слишком дорогой ценой, которую заплатили поколения наших предков и которую продолжают платить сейчас защитники от российской агрессии. Поэтому мы не можем допустить, чтобы враг воспользовался нашими внутренними недоразумениями, политическими спорами и несовершенством государственных институтов для разрушения этих достижений и осуществления реванша.
Мы просим Бога всех, от кого зависит принятие соответствующих решений, вдохновить духом мудрости, правды, благоразумия и сдержанности. И уверяем, что и в дальнейшем будем, как и до сих пор, на стороне украинского народа", - подытожили в ПЦУ.
Напомним, ранее, 10 июня 2020 года, сотрудники Офиса генпрокурора пытались вручить подозрение пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко в помещении Государственного бюро расследований.
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Тобто ви вважаєте що на початку 2014 року були всі можливості оборонятись ? Чинити опір обстрілам з градів та гармат з території РФ (Гуково), відбиватись від наступу чорних орків під Дебальцево , та інших населених пунктів ..?
Теперь все имеют полное право задать вопрос, какое отношение имеет ПЦУ к Томосу?
Виходить є послідовники , які не бачать що відбувається зараз з "домовленностями " по впливу окупантів на Україну.
ну-ну ... час розсудить.
Ну це вже перебір...
Справді " многоходовочка"...
Липецька фабрика цукерок до 2014 року , виробляла стільки продукції , що нею було заповнено всі полиці магазинів від Ростова до Вологди...
Тому в Ліпецьку , Москва і зупинила все , коли порох почав опиратись окупації.
6 жовтня 2003 міністр закордонних справ України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Костянтин Грищенко прямує до Москви на перемовини з приводу конфлікту.
Для особистої участі у розв'язанні конфлікту президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Кучма терміново перериває візит у Латинську Америку і прямує на Тузлу.
Кучма (!) відстояв Тузлу , а не Янукович...
І як-би Кучма Леонід Макарович не створив спротив окупантам , то втікач Янукович , правив би і зараз ...
А ви дуже довірлива до ТВ людина , що самі підтверджуєте.
Кучма- протистояв , а Віктор , який шапкокрад , вже "служив" царю на той час.
"Для особистої участі у розв'язанні конфлікту президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Кучма терміново перериває візит у Латинську Америку і прямує на Тузлу."
Де тут досягнення Януковича , у здачі інтересів України - таки так.
А хочеш я тобі далі намалюю? У невстановлений досудовим розслідуванням час у підозрюваного виник умисел на незаконне притягнення до кримінальної відповідальності громадянина Порошенко. З цією метою, використовуючи своє службове становище, він вчинив вплив на уповноважену посадову особу Венедиктову і т.п...
https://www.radiosvoboda.org/a/news-nabu-sprava-proty-venedictovoyi/30592649.html
Керувати країною, це не знімати серіал про керування країною.
Хоча, якщо більш глибоко подивитись на причини - то це відсутність відповідальних і розумних громадян. Критична кількість їх є, але її вистачає тільки на повстання. В демократичній країні, після повстання владу отримає більшість, а вона... на жаль кончена.
Но ПЦУ- это ложка дегтя в бочке меда! Если кто разбирается, пусть объяснит, что я ошибаюсь и все прекрасно на самом деле! Согласитесь, что эта ситуация не совсем нормальна, как для простого обывателя, не заточенного в церковных делах. В документе даже указывают как эту церковь называть во всем мире!
Лично мне ближе церковь КП и хожу по возможности во Владимирский, т.к. не далеко работаю. Т.к. именно КП является на сегодня независимой ни от кого церковью Украины.
Подивись на це з іншого боку - існує РПЦ і існує Московський патріархат. Ти колись чув про Російський патріархат? То що тепер, стверджувати, що це теж не вірно? Це питання до спеціалістів. Або наведи посилання на авторитетне джерело, яке заслуговує довіри (не кацапське) або не стверджуйте.
Навіщо ви ллєте воду на млин окупантів...? Тим самим піднімаєте вагу МП як представника окупантів в Україні ...
Последнее дело, врать самому себе. Так что вы сами определитесь, имею ли я право интересоваться этими грубыми не стыковками, или закрыть глаза и плевать на все, лишь бы знамя реяло?
Я более не желаю разводить эту тему. Я только хочу, чтобы разбирающийся человек объяснил что Порошенко сделал все правильно, или все таки допустил ошибку именно с названием ПЦУ, а не с томосом! По томасу вопросов нет. Низкий поклон Порошенко!
На кацапа, иванова и прочие глупости я отгавкиваться не буду, так что можете даже не трудиться.
Томос - справедливо вручений Україні - ?
Ось і все , будемо здорові...
"цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву ..."
- самі ж даєте цитати ...
Что я тут не так понял?
Тоже не знаете?
Подскажу, да возле его "сиротского домика" стояла церквушка с попом из РПЦ МП.
23 года ентот ******* поклонялся Московскому патриархату.
А потом вдруг прозрел ...