РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7737 посетителей онлайн
Новости
3 106 170

ПЦУ об обвинениях против Порошенко: Любая политическая мотивация недопустима и играет на руку агрессору

ПЦУ об обвинениях против Порошенко: Любая политическая мотивация недопустима и играет на руку агрессору

Поместная Украинская Православная Церковь чувствует особую ответственность за настоящее и будущее Украины и поэтому вынуждена публично засвидетельствовать глубокую обеспокоенность кризисом доверия к одному из наиболее важных государственных институтов - правосудию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениии Киевской Митрополии Православной Церкви Украины.

"Объективность и независимость правосудия - не только один из краеугольных камней существования цивилизованного общества и демократической государственности, но и обязанность, которая возложена Божьим Законом. В Священном Писании содержится много оговорок владыкам и судьям быть объективными, бесстрастными, неподкупными, ответственными при установлении вины и наложении наказания. А также, что очень важно, помнить: каждый человек предстанет перед Богом на суд, о котором сказано: "Каким судом судите, таким будут судить и вас, и какою мерою мерите, такой отмеряется и вам" (Евангелие от Матфея, 7: 2).

Мы твердо убеждены в том, что Украина может иметь устойчивое развитие и надежду на лучшее будущее только в случае институционального утверждения правосудия, которое не зависит от текущей политической ситуации, защищено от коррупционных действий, осуществляется на основе верховенства права, с соблюдением презумпции невиновности, предполагает отсутствие избирательности. Только такое правосудие способно иметь доверие и действительно служить установлению справедливости.

К сожалению, мы видим, что несмотря на попытки проводить реформы, система правосудия в целом, отдельные ее элементы и институты продолжают оставаться среди лидеров общественного недоверия. Внесение в ведение расследований политической составляющей и избирательности всегда только усугубляют такое ​​недоверие, доказательством чего являются позорные судебные преследования представителей оппозиции во времена власти бывшего президента Януковича", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бильдт о преследовании Порошенко: Если Зеленский пойдет по пути Януковича, это дело будет в центре внимания европейских партнеров

Отмечается, что недоверие к правосудию существенно подрывает и международный авторитет Украины: "Помним, как судебные преследования оппозиционных деятелей во времена президентства Януковича были постоянным предметом внимания и справедливой критики со стороны демократических стран и международных организаций".

"Из прошлого следует делать правильные выводы, поскольку внутренние и внешние риски, с которыми сталкивается Украина сейчас, в условиях продолжающейся российской агрессии, пандемии и вызванного ею глобального экономического кризиса - несоизмеримо больше, чем десятилетие назад.

Тогда Украинская Церковь предостерегала правительство от ошибочных решений - и дальнейшее развитие событий показало справедливость такой позиции. Мы не вмешивались и не вмешиваемся в сферу расследований и судопроизводства, где ответственность лежит на государстве. Но как Церковь, руководствующаяся истинами Закона Божьего, и как один из институтов гражданского общества, заботящийся о благе украинского народа, мы обязаны напоминать и предостерегать. В частности о том, что и безнаказанность для нарушителей закона, и безосновательное преследование только ради преследования являются одинаково вредными и недопустимыми.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Политическая вендетта против Порошенко будет иметь очень плохие последствия, - экс-посол Канады Ващук

Нас, как Церковь, заставляет обращать на себя внимание тот факт, что в последнее время настойчиво, особенно в связанных со страной-агрессором средствах массовой информации, проводится мысль, что различные обвинения, выдвигаемые против пятого президента Украины П. Порошенко, имеют какую-то связь с его ролью, как главы государства, в содействии церковному объединению, образованию Православной Церкви Украины и в получении ею Томоса от Вселенского Патриарха.

Учитывая все вышесказанное очевидно, что любая политическая мотивация в деятельности правоохранительных органов и возбуждении уголовных дел, в частности против пятого президента Украины, - недопустима.

Более того, она будет опасной для гражданского мира в условиях российской агрессии, когда страна-агрессор с радостью использует любые конфликты внутри Украины во вред нашему государству и для достижения своих целей в гибридной войне.

В каждом демократическом обществе всегда есть разное отношение к политикам - кто-то их поддерживает, кто-то - нет. Но аксиомой демократии является то, что политические симпатии или антипатии не влияют на правосудие. Уход от этой аксиомы всегда ведет к уходу от демократии", - сказано в заявлении.

Также в ПЦУ напомнили, что в течение прошлого года мы уже много раз сталкивались с примерами того, как юридическая система используется противниками Украинской Церкви с целью препятствования волеизъявлению религиозных общин, для преследования духовенства и активных прихожан, для давления на добросовестных представителей органов местной власти и самоуправления.

"Наше единство, наша государственная и церковная независимость, наше достоинство и свобода достались слишком дорогой ценой, которую заплатили поколения наших предков и которую продолжают платить сейчас защитники от российской агрессии. Поэтому мы не можем допустить, чтобы враг воспользовался нашими внутренними недоразумениями, политическими спорами и несовершенством государственных институтов для разрушения этих достижений и осуществления реванша.

Мы просим Бога всех, от кого зависит принятие соответствующих решений, вдохновить духом мудрости, правды, благоразумия и сдержанности. И уверяем, что и в дальнейшем будем, как и до сих пор, на стороне украинского народа", - подытожили в ПЦУ.

Напомним, ранее, 10 июня 2020 года, сотрудники Офиса генпрокурора пытались вручить подозрение пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко в помещении Государственного бюро расследований.

Порошенко Петр (19599) преследование (398) ПЦУ (788)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Посадити Порошенка- одна з головних вимог Кремля, разом із мовним законом та водою в Крим.
показать весь комментарий
12.06.2020 11:59
+8
секта это твоя МП - у ней даже томоса нет и основал ее товарищ Сралин..
показать весь комментарий
12.06.2020 12:01
+8
Сьогодні в зеботів аврал - на розрив працюють...
ПЦУ про обвинувачення проти Порошенка: Будь-яка політична мотивація неприпустима і грає на руку агресору - Цензор.НЕТ 542
показать весь комментарий
12.06.2020 12:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
У вас , пане одна хвамілія з Стефанішин , а чи ви адвокат ?
показать весь комментарий
12.06.2020 13:04 Ответить
Тобто, у вас тільки по моїй хвамілії заперечення? З іншим ви погоджуєтесь?
показать весь комментарий
12.06.2020 13:06 Ответить
Зрозумів , ви з одної ставки...
показать весь комментарий
12.06.2020 13:08 Ответить
Ставки верховного головнокомандувача.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:17 Ответить
Теперішнього? Я чому підозрював, що ти теж кловун із цирку.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:19 Ответить
Весь мир - цирк, а люди в нем клоуны.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:32 Ответить
Вважаю що вкласти договір , на той час була необхідність . Та потрудіться привести конкретніше приклад зради в статті договору (яку ви надіюсь читали...)
показать весь комментарий
12.06.2020 13:06 Ответить
Ніякої необхідності тоді не було, якщо б Порошенко тоді належним чином організував оборону держави. Але я пишу зовсім не про це, а про те, що не можна порушення законів та Конституції виправдовувати "необхідністю". Зрада у тому, що у цих угодах створюються непередбачені Конституцією територіальні утворення, підконтрольні окупантам, тобто, це незаконна сецесія частини України на користь окупантів. А президент, я нагадаю, гарант Конституції!
показать весь комментарий
12.06.2020 13:21 Ответить
Вашу точку зору зрозумів.
Тобто ви вважаєте що на початку 2014 року були всі можливості оборонятись ? Чинити опір обстрілам з градів та гармат з території РФ (Гуково), відбиватись від наступу чорних орків під Дебальцево , та інших населених пунктів ..?
показать весь комментарий
12.06.2020 13:32 Ответить
Саме так! Що б мав зробити президент для відбиття агресора: Ввести воєнний стан, заборонити діяльність всіх проросійських сил, пересаджати всіх проросійських колабрантів - Медведчука, Бойка, тощо. Оголосити загальну мобілізацію, з жорстким покаранням уклоністів, жорстко обмежити всі державні видатки, а всі заощаджені кошти спрямувати на армію, скоротити армію безкорисних чиновників, не виплачувати мільйонні зарплати Коболєвим, Вітренкам та іншим, припинити виплачувати пенсії лугандонцям, можливо навіть карткову систему ввести. Всі наявні технічні, матеріальні, людські, фінансові ресурси спрямувати на боротьбу з окупантами. Порошенко не зробив нічого з цього! Це вже не кажучи про багато іншого, що він мав зробити.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:40 Ответить
Казалось бы простое дело, но и тут Пэтя смог накосячить. Получил ты https://www.patriarchate.org/announcements/-/asset_publisher/MF6geT6kmaDE/content/patriarchikos-kai-synodikos-tomos-choregeseos-autokephalou-ekklesiastikou-kathestotos-eis-ten-en-oukraniai-orthodoxon-ekklesian?_101_INSTANCE_MF6geT6kmaDE_languageId=uk_UA томос . Там же четко написано, это ведь документ!, что выдан он Святейшей Церкви Украины. Приезжает наш Петя, ясно солнышко и создает ПЦУ. Ну что тут сказать? Почему не СЦУ?
Теперь все имеют полное право задать вопрос, какое отношение имеет ПЦУ к Томосу?
показать весь комментарий
12.06.2020 12:59 Ответить
Я, хотя и противник Порошенко, скажу, что украинцы сами со своей церковью разберутся, без заезжих кацапов.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:04 Ответить
Кацап, ти свій Томос покажи, для початку. Ну щоби я не напрягався і звязок вашої "церкви" із Нечистим не показува.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:05 Ответить
Понятно. Вы же вроде юрист из Закарпатья. И такое отношение к документам.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:09 Ответить
я не спеціалізуюсь на "церковному праві", і ДУЖЕ сумніваюсь, що ви на ньому спеціалізуєтесь настільки, щоби робити висновки.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:11 Ответить
Кстати, я родом из славного козачьего города Запорожье. И в наРФии даже никогда не был и надеюсь и не буду. Так что меня этот маразм Пэти тоже касается.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:10 Ответить
"Маразм" Пеці увійде до історії, як одне, з найбільших його досягнень. Як початок кінця Московської секти самосвятів.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:12 Ответить
У Пеці є всі шанси увійти в історію, як перший президент України, який отримає тюремний термін. Звичайно, що інший втік би за кордон, але Порошенко зі своєю жадібністю навряд чи залишить награбоване роками добро.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:24 Ответить
Проблема в тому , що до виборів 2019 року , представники РФ , з усіх СМІ, криком кричали , що порох ще поплатиться , що супротив вчинив в 2014-19 роках...
Виходить є послідовники , які не бачать що відбувається зараз з "домовленностями " по впливу окупантів на Україну.
ну-ну ... час розсудить.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:40 Ответить
Зверніть увагу на те, зараз всі російські ЗМІ, та російські урядовці та росіяни стали масово та активно мочити Зеленського. Так, у деяких росіян справді була думка, що порох вчинив щось погане для Росії, хибна думка. Хибна думка, насправді, кращого для росіян президента, який подарував Росії Донбас, ще не було. (Навіть Янукович у 2003 році захистив острів Тузлу від росіян). Але тут був ще такий фактор, що росіяни навмисно створювали для Порошенка імідж борцуна з Росією, щоб українці повірили, і зробили навпаки.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:47 Ответить
?? Що ?
показать весь комментарий
12.06.2020 13:48 Ответить
Янукович захистив Тузлу ?
показать весь комментарий
12.06.2020 13:49 Ответить
Так ви навіть про Тузлу нічого не чули?!! А можна поцікавитись, скільки вам років? (без образ).
показать весь комментарий
12.06.2020 13:56 Ответить
Пороху росіяни створили імідж , та зупинили його бізнес в РФ?
Ну це вже перебір...
Справді " многоходовочка"...
показать весь комментарий
12.06.2020 13:51 Ответить
Його бізнес у Росії, який дихав на ладан ще до війни, ніяк його іміджу не стосується. Насправді, одне іншому не заважає, і пресування Порошенка в Росії, і створення йому іміджу борцуна з Росією.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:58 Ответить
Нагадую , якщо ви не пам'ятаєте , а чи не знаєте :
Липецька фабрика цукерок до 2014 року , виробляла стільки продукції , що нею було заповнено всі полиці магазинів від Ростова до Вологди...
Тому в Ліпецьку , Москва і зупинила все , коли порох почав опиратись окупації.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:08 Ответить
Ну, добре, у 2014 році зупинила, але ніякого опору окупації Порошенко не робив, навпаки, він послідовно здавав Росії українські території.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:21 Ответить
Ще раз, тут нема ніякого протиріччя. Нагадаю, що Москва ввела санкції навіть проти проросійських прихильників в Україні. Здається, навіть проти Бойка. Це така давня російська політика - тримати на гачку.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:22 Ответить
30 вересня 2003 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2 МЗС України направило МЗС Росії ноту протесту.
6 жовтня 2003 міністр закордонних справ України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Костянтин Грищенко прямує до Москви на перемовини з приводу конфлікту.
Для особистої участі у розв'язанні конфлікту президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Кучма терміново перериває візит у Латинську Америку і прямує на Тузлу.

Кучма (!) відстояв Тузлу , а не Янукович...
показать весь комментарий
12.06.2020 13:56 Ответить
Ви просто ці події читаєте, а я все бачив на власні очі, які заяви робив Янукович, як він тоді діяв. (Не те, що я є його прихильником, але він дійсно тоді відстояв Тузлу). Кучма тоді фактично вже майже не керував державою, він неофіційно оголосив Януковича "прєємніком", і передав йому всі державні справи.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:01 Ответить
Скільки вам років , (без образ) ?
показать весь комментарий
12.06.2020 14:02 Ответить
Дорослий чоловяга , а вірить пропаганді з московії... нажаль.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:11 Ответить
Господи! Та я нікому не вірю, навіть собі, я вірю тільки своїм очам! Я ж вам нижче посилання дав, що саме домовленості Януковича-Путіна у 2003 році залишили Тузлу за Україною. Я у 2003 році дивився тв, де були кадри, як Янукович прибув на Тузлу, і там особисто давав розпорядження військовим і робив заяви, що не віддасть Тузлу та Крим Росії. Ще раз, це не на захист Януковича, це просто факт!
показать весь комментарий
12.06.2020 14:18 Ответить
Янукович , уже тоді , в2003 році відпрацьовував подачки з Москви.
І як-би Кучма Леонід Макарович не створив спротив окупантам , то втікач Янукович , правив би і зараз ...
А ви дуже довірлива до ТВ людина , що самі підтверджуєте.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:26 Ответить
Тобто, у прихильників Порошенка злочинець Кучма, який створив в Україні бандитський олігархічний режим, який і привів до влади проросійського Януковича, поставивши його на посаду прем'єра, і оголосивши його своїм "прєємніком", який підтримував Януковича на виборах, вже став народним українським героєм? От ви добалакались! Та якраз вибори 2004 року і були побудовані на протистоянні "проукраїнського" Ющенка та "проросійського" тандему Кучми-Януковича.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:38 Ответить
Щось ви трішки перегнули з "приємником" Віктором . Януковича "призначили"(!) донецькі під протекторатом з РФ у 2004 році. Згадайте скільки разів цар вітав з перемогою Віктора-шапкокрада. А головне (не відхиляйтесь од теми) , ви хочете посадити хоч-когось ... Крім пороха слідуючий хто на вашу думку ?
показать весь комментарий
12.06.2020 18:04 Ответить
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/dogovorennosti-putina-i-janukovicha-tuzla-ostaetsja-za-ukrainoj-a-181146/ Договоренности Путина и Януковича: Тузла остается за Украиной
показать весь комментарий
12.06.2020 14:03 Ответить
Ви просто читаєте російський контент , та ще й російською мовою. А до представників з московії , вже давно довіри нема . Якраз з моменту спроби захоплення РФ острова Тузла...
показать весь комментарий
12.06.2020 14:20 Ответить
Де там російський контент? Це український сайт. Добре, ось вам українська Вікіпедія українською мовою, щоб вже ніяких претензій! https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B0 В листопаді 2003 прем'єр-міністри Росії і України домовились про припинення подальшого будівництва дамби. Ще раз пишу, я споглядав ці події власними очима!
показать весь комментарий
12.06.2020 14:31 Ответить
Віка:
Кучма- протистояв , а Віктор , який шапкокрад , вже "служив" царю на той час.
"Для особистої участі у розв'язанні конфлікту президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Кучма терміново перериває візит у Латинську Америку і прямує на Тузлу."

Де тут досягнення Януковича , у здачі інтересів України - таки так.
показать весь комментарий
12.06.2020 18:08 Ответить
Пеця не втече, тому мрії Зеленського на це безпідставні. Я розумію, що дуже хочеться. Доказів не має, судової перспективи не має, а от якби втік, зупинили би бесперспективну справу, зняли би пару відосиків для тупих... як усе було би класно. Пеці на має, піару купа... Було би, але не буде
показать весь комментарий
12.06.2020 13:46 Ответить
Ну, нема доказів, так нема, не нервуй так, заспокойся.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:48 Ответить
Ааа, не має... А де тоді підозра Венедиктовій, що без доказів притягла особу до кримінальної відповідальності? Це у твоїх зеленій, пустій голові все просто, а в житті, за "немає доказів" настає кримінальна відповідальність.
А хочеш я тобі далі намалюю? У невстановлений досудовим розслідуванням час у підозрюваного виник умисел на незаконне притягнення до кримінальної відповідальності громадянина Порошенко. З цією метою, використовуючи своє службове становище, він вчинив вплив на уповноважену посадову особу Венедиктову і т.п...
показать весь комментарий
12.06.2020 13:52 Ответить
Напиши заяву на Венедиктову. Чого ти тут верещиш?
показать весь комментарий
12.06.2020 14:05 Ответить
На цю курву і без мене напишуть.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-nabu-sprava-proty-venedictovoyi/30592649.html
показать весь комментарий
12.06.2020 14:10 Ответить
Ну от і добре, нехай НАБУ обох посадить - Венедиктову і Порошенка.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:19 Ответить
Таки так , але розпочати потрібно з тих хто покликав РФ війною в Україну.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:21 Ответить
Він на них робить
показать весь комментарий
12.06.2020 14:22 Ответить
А сьогодні що заважає керівнику країни навести порядок ? як вважаєте.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:29 Ответить
усе просто до банальності - відсутність керівника.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:33 Ответить
Розумієте, нуль, це таке число, що як би його з іншими не множили...
Керувати країною, це не знімати серіал про керування країною.

Хоча, якщо більш глибоко подивитись на причини - то це відсутність відповідальних і розумних громадян. Критична кількість їх є, але її вистачає тільки на повстання. В демократичній країні, після повстання владу отримає більшість, а вона... на жаль кончена.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:36 Ответить
Согласен насчет достижения! Я прекрасно понимаю значение томоса для Украины. Это второе по сути знаковое событие после крещения Руси Владимиром, как по мне.
Но ПЦУ- это ложка дегтя в бочке меда! Если кто разбирается, пусть объяснит, что я ошибаюсь и все прекрасно на самом деле! Согласитесь, что эта ситуация не совсем нормальна, как для простого обывателя, не заточенного в церковных делах. В документе даже указывают как эту церковь называть во всем мире!
Лично мне ближе церковь КП и хожу по возможности во Владимирский, т.к. не далеко работаю. Т.к. именно КП является на сегодня независимой ни от кого церковью Украины.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:33 Ответить
Ти різницю між "я не розумію" і "це не правильно" розумієш? Якщо так, то навіщо робити такі категоричні заяви? Одна справа запитати - чому так і чи це вірно? а інша сказати - це невірно бо має бути так! Це надскладне питання. На нього відповідь тобі тут не дадуть.
Подивись на це з іншого боку - існує РПЦ і існує Московський патріархат. Ти колись чув про Російський патріархат? То що тепер, стверджувати, що це теж не вірно? Це питання до спеціалістів. Або наведи посилання на авторитетне джерело, яке заслуговує довіри (не кацапське) або не стверджуйте.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:44 Ответить
Якщо вам "ближе" в КП , то й ходіть собі з Богом.
Навіщо ви ллєте воду на млин окупантів...? Тим самим піднімаєте вагу МП як представника окупантів в Україні ...
показать весь комментарий
12.06.2020 13:45 Ответить
Мне важно на каком фундаменте строится здание. Если на лжи и обмане, то это одно. МП уже построено на шантаже, брехне и крови. А если все законно, то это совсем другое.
Последнее дело, врать самому себе. Так что вы сами определитесь, имею ли я право интересоваться этими грубыми не стыковками, или закрыть глаза и плевать на все, лишь бы знамя реяло?
Я более не желаю разводить эту тему. Я только хочу, чтобы разбирающийся человек объяснил что Порошенко сделал все правильно, или все таки допустил ошибку именно с названием ПЦУ, а не с томосом! По томасу вопросов нет. Низкий поклон Порошенко!
На кацапа, иванова и прочие глупости я отгавкиваться не буду, так что можете даже не трудиться.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:40 Ответить
Так розберіться , самостійно , без слухання підказок зі сходу чи заходу.
Томос - справедливо вручений Україні - ?
показать весь комментарий
12.06.2020 18:11 Ответить
Далі - мова , справедливо користувати в Україні українську - ?
показать весь комментарий
12.06.2020 18:13 Ответить
Третє , відновити військо - потрібно ?
Ось і все , будемо здорові...
показать весь комментарий
12.06.2020 18:14 Ответить
Ви пане Иванов , з-за поребрика , плутаєтесь , мабуть незнання мови то є каменем перепони для вас :
"цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву ..."

- самі ж даєте цитати ...
показать весь комментарий
12.06.2020 13:13 Ответить
Для кацапів це страшенний удар, вони ще років сто будуть доводити. що Томос, якийсь неправильний...
показать весь комментарий
12.06.2020 13:20 Ответить
"та закликаємо всі світовi Православнi Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України»"

Что я тут не так понял?
показать весь комментарий
12.06.2020 13:35 Ответить
А постоянные и публичные попытки унижения действующей власти на чью руку играют?...........успокоила-бы ПЦУ Пепу
показать весь комментарий
12.06.2020 15:20 Ответить
На жаль , на сьогодні керівники країни не будують шлях розвитку свій . А виконують примхи сусіда зі сходу...
показать весь комментарий
12.06.2020 18:16 Ответить
Так вот гады какие, и фуфло минское тоже они подписали?
показать весь комментарий
12.06.2020 19:20 Ответить
Садить мародера нужно только за имущественные преступления и коррупцию. Порошенко загнал страну в угол угрозой дефолта, но на самом деле ему еще не все выплатили по заоблачным процентам ОВГЗ, которые он сам себе устроил
показать весь комментарий
12.06.2020 16:15 Ответить
ТовариСчи из ПЦУ, расскажите лучше честному народу прихожанином какой "церкви" был ваш Пецька до 2014 года.
Тоже не знаете?
Подскажу, да возле его "сиротского домика" стояла церквушка с попом из РПЦ МП.
23 года ентот ******* поклонялся Московскому патриархату.
А потом вдруг прозрел ...
показать весь комментарий
12.06.2020 16:32 Ответить
Розумні люди які помилялись , можуть змінити свої погляди , та переконання при наявності фактажу (будь хто). А от ті хто з закритими очима "мантрить" - "царь гундяй наш патриарх"... то вже зовсім інша справа...
показать весь комментарий
12.06.2020 18:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 