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Новости
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Самый жаркий день за 135 лет: Киев установил сразу два температурных рекорда

Самый жаркий день за 135 лет: Киев установил сразу два температурных рекорда

По данным наблюдений метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского, лето в столице в 2020 году побило два температурных рекорда за 135-140 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

"10 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +26,3°, что на 0,3° выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 1885 года, или 135-летней давности", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночь на четверг в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура не опускалась ниже отметки в +20,6°, в то время как предыдущий рекорд, установленный в 2019 году, составил +20,2°.

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воздух (173) жара (390) погода (2819)


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Топ комментарии
+3
Температура растет, обстановка накаляется
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12.06.2020 12:06
+1
Пхи. У нас вчора було +43 на сонці і +36 в тіні.
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12.06.2020 12:17
+1
На грубках по селах готують, а не опалюються.
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12.06.2020 12:35
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Температура растет, обстановка накаляется
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12.06.2020 12:06 Ответить
Тепло...
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12.06.2020 12:06 Ответить
виталий, сама природа способствует рекордам твоего города...так и продолжай....успехов
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12.06.2020 12:08 Ответить
А 1 - 3 червня ще грубки по селах палили.
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12.06.2020 12:09 Ответить
Де це, по яких селах? Ти з "деревнями" не переплутав?
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12.06.2020 12:17 Ответить
На грубках по селах готують, а не опалюються.
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12.06.2020 12:35 Ответить
Як де в нас опалюються
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12.06.2020 13:05 Ответить
Грубка - то тепла стіна, у котрій змійовик димохода. Для опалення. А готують на плитці
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13.06.2020 10:51 Ответить
То піч. У хатах для опалення піч, а грубка - сбоку від печі із комфорками для приготування їжі.
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13.06.2020 17:00 Ответить
Пхи. У нас вчора було +43 на сонці і +36 в тіні.
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12.06.2020 12:17 Ответить
Скоро орки полезут с ведрами по воду. А все мужики выехали в Польшу на зароботки
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12.06.2020 12:36 Ответить
киев - место, где гнездятся охметовские холуи типа зеленского
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12.06.2020 13:17 Ответить
Тепла зима вже зекономила для людей хороші гроші... В умовах коли влада Зеленського виводить з економіки України гроші російським окупантам, це дозволить хоть якось вижити людям з маленькими пенсіями і зарплатами.
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12.06.2020 13:18 Ответить
Спросить Бубу, сказал бы, Порох виноват
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12.06.2020 13:25 Ответить
 
 