Самый жаркий день за 135 лет: Киев установил сразу два температурных рекорда

По данным наблюдений метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского, лето в столице в 2020 году побило два температурных рекорда за 135-140 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

"10 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +26,3°, что на 0,3° выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 1885 года, или 135-летней давности", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночь на четверг в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура не опускалась ниже отметки в +20,6°, в то время как предыдущий рекорд, установленный в 2019 году, составил +20,2°.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жара на коронавирус не влияет, ничего не закончилось, - замминистра здравоохранения Микичак