За сутки в Киеве 95 случаев COVID-19, один человек умер, всего 3 766 инфицированных, - Кличко

Среди заболевших за последние сутки киевлян - 16 медиков.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Новости - не оптимистичны. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 95 человек. Среди них - 16 медиков. Один человек умер. На сегодня в столице уже 3 766 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко.

Среди заболевших 50 женщин в возрасте от 20 до 83 лет и четыре девочки - от младенца менее одного месяца до 17 лет. А также 36 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет. И пятеро мальчиков - от одного года до 13 лет.

В медучреждения столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 79 человек. Всего коронавирус побороли 1 132 жителя Киева.

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