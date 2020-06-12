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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска в аэропортах и въезд иностранцам из стран, где незначительное распространение COVID-19

Кабмин разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска в аэропортах и въезд иностранцам из стран, где незначительное распространение COVID-19

Кабинет Министров разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах, чтобы возобновить обслуживание рейсов в международном воздушном сообщении.

Соответствующее решение с учетом доработки в однодневный срок принято на заседании правительства 12 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Фактически мы разрешим открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты предыдущим решением. Остались "Ужгород", "Ивано-Франковск", "Тернополь", "Хмельницкий", "Измаил", "Мариуполь", "Кривой Рог", "Сумы", "Ривне", "Озерное", "Черкассы", "Полтава", "Сокольники", - сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

Как отмечается в сообщении Мининфраструктуры, указанное решение также обеспечивает возможность пересечения границы иностранными гражданами.

"Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд иностранцам, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - отметил министр Владислав Криклий в Telegram.

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Автор: 

Кабмин (14026) карантин (16729) авиасообщение (793) Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Як почали з театру абсурда так і продовжують. Люди дивні істоти, мабуть і прорвалися в цивілізаційному розвитку через любов до проблем на свою жопу.
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12.06.2020 12:20 Ответить
 
 