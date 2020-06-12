Кабмин согласовал назначение экс-КВНщика и главы ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 12 июня, согласовал назначение руководителя Госуправления делами Сергея Борзова на должность главы Винницкой ОГА.

Он займет должность нынешнего главы ОГА Владислава Скальского после подписания указа Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Среди кадровых вопросов министры рассмотрели увольнение с этой должности Владислава Скальского и назначение Сергея Борзова, который является главой Государственного управления делами. Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Скальского, который присутствовал на заседании. В то же время отметил, что действующий руководитель ГУД Сергей Борзов сейчас находится за пределами Киева и не смог присутствовать, пишет УП.

По словам Шмыгаля, формальное собеседование можно не проводить, потому что это подготовленный государственный служащий с 22 годами опыта.

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Борзов с 2014 года работает в руководстве Госуправления делам. С лета 2019 года возглавляет ведомство.

Ранее баллотировался в Винницкий облсовет по спискам партии "Фронт змин".

До начала политической карьеры Борзов был директором команды КВН "Винницкие перцы". В 2011-2012 годах - директор команды КВН "Сборная Украины".

Жена Борзова - дочь руководителя "Лиги Смеха" Наума Барули. 21 июля 2019 года Ирина Борзова была избрана депутатом Верховной Рады по винницкому округу №14.