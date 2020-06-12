Кабмин согласовал назначение экс-КВНщика и главы ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА
Кабинет Министров на заседании в пятницу, 12 июня, согласовал назначение руководителя Госуправления делами Сергея Борзова на должность главы Винницкой ОГА.
Он займет должность нынешнего главы ОГА Владислава Скальского после подписания указа Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Среди кадровых вопросов министры рассмотрели увольнение с этой должности Владислава Скальского и назначение Сергея Борзова, который является главой Государственного управления делами. Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Скальского, который присутствовал на заседании. В то же время отметил, что действующий руководитель ГУД Сергей Борзов сейчас находится за пределами Киева и не смог присутствовать, пишет УП.
По словам Шмыгаля, формальное собеседование можно не проводить, потому что это подготовленный государственный служащий с 22 годами опыта.
Борзов с 2014 года работает в руководстве Госуправления делам. С лета 2019 года возглавляет ведомство.
Ранее баллотировался в Винницкий облсовет по спискам партии "Фронт змин".
До начала политической карьеры Борзов был директором команды КВН "Винницкие перцы". В 2011-2012 годах - директор команды КВН "Сборная Украины".
Жена Борзова - дочь руководителя "Лиги Смеха" Наума Барули. 21 июля 2019 года Ирина Борзова была избрана депутатом Верховной Рады по винницкому округу №14.
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По словам Шмыгаля, собеседование можно не проводить, потому что это подготовленный государственный служащий.
Ну красота же
Для чего?
- Для чего?
Чтоб не осталось в стороне
никого!
- Никого!
Пусть не решить нам всех проблем
не решить всех проблем,
Но станет радостнее всем,
веселей, станет всем!" (С)
"Снова кто-то скажет
кто-то скажет: «Разве можно наспех?
Наспех разве можно?
делать эдакий серьёзный шаг?»
Просто в нашем клубе
в нашем клубе поднимают на смех
Тех, кто сам не любит
никаких таких шагов …
" (С)
перефразируя :
вся власть - квартальцам, а люди там из цирка )))))
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оно боится путина обидеть....
https://twitter.com/VonzalesDelGado Vonzales
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·https://twitter.com/VonzalesDelGado/status/1271094358289321989 18 ч
В Гааге буквально ОТГРЕМЕЛИ первые два дня судебного процесса над российскими военными чинами, обвиненными в массовом убийстве людей, погибших в лайнере https://twitter.com/hashtag/MH17?src=hashtag_click #MH17 от пуска ракеты "бук", тайком завезенного на территорию Украины из России.
Где заявления Президента Украины?
Мв живем под собоя не чуя страны...
А мне не смешно...
А цирку было - на стадион! анализы!
"До начала политической карьеры Борзов был директором команды КВН "Винницкие перцы". В 2011-2012 годах - директор команды КВН "Сборная Украины"Источник: https://censor.net/n3201618Источник: https://censor.net/n3201618
2020 - 2012 = 8
У Шмыгаля либо калькулятор врет, либо КВН приравнян к государственной службе.
P.S. "Инфантильный и слабоумный президент с манией величия. За что нам такое?
На судебном процессе адвокаты будут настаивать на невменяемости подзащитного. В качестве аргументов предъявят его публичные выступления, интервью родителей и платье жены" (с)
У 2006 році - кандидат у депутати Вінницької міської ради 5-го від партії «Ліберальна Україна».
У 2010 році був кандидатом у депутати Вінницької обласної ради 6-го від партії «Фронт Змін».
У 2014 став заступником Керівника ДУС у Порошенка.
У 2019 тимчасово виконував обов'язки керівника ДУС у Зеленського.
P.S. З іншої сторони, можливо і добре, що не упоротий ідейний слуга (якщо такі є). Міняє хазяїв без питань.