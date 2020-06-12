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Кабмин согласовал назначение экс-КВНщика и главы ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА

Кабмин согласовал назначение экс-КВНщика и главы ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 12 июня, согласовал назначение руководителя Госуправления делами Сергея Борзова на должность главы Винницкой ОГА.

Он займет должность нынешнего главы ОГА Владислава Скальского после подписания указа Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Среди кадровых вопросов министры рассмотрели увольнение с этой должности Владислава Скальского и назначение Сергея Борзова, который является главой Государственного управления делами. Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Скальского, который присутствовал на заседании. В то же время отметил, что действующий руководитель ГУД Сергей Борзов сейчас находится за пределами Киева и не смог присутствовать, пишет УП.

По словам Шмыгаля, формальное собеседование можно не проводить, потому что это подготовленный государственный служащий с 22 годами опыта.

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Борзов с 2014 года работает в руководстве Госуправления делам. С лета 2019 года возглавляет ведомство.

Ранее баллотировался в Винницкий облсовет по спискам партии "Фронт змин".

До начала политической карьеры Борзов был директором команды КВН "Винницкие перцы". В 2011-2012 годах - директор команды КВН "Сборная Украины".

Жена Борзова - дочь руководителя "Лиги Смеха" Наума Барули. 21 июля 2019 года Ирина Борзова была избрана депутатом Верховной Рады по винницкому округу №14.

Автор: 

Винницкая область (1033) ДУСя (182) Кабмин (14026) назначение (2174) ОГА (2392) Борзов Сергей (38) Скальский Владислав (8)


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Топ комментарии
+33


По словам Шмыгаля, собеседование можно не проводить, потому что это подготовленный государственный служащий.
Ну красота же
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12.06.2020 12:27
+27
Кабмин согласовал назначение экс-КВНщика и главы ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 1358
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12.06.2020 12:29
+17
Кабмин согласовал назначение экс-КВНщика и главы ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 9798
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12.06.2020 12:29
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По словам Шмыгаля, собеседование можно не проводить, потому что это подготовленный государственный служащий.
Ну красота же
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12.06.2020 12:27 Ответить
Кабмин согласовал назначение экс-КВНщика и главы ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 9798
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12.06.2020 12:29 Ответить
Кабмін погодив призначення ексучасника КВК і глави ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 1853
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12.06.2020 13:23 Ответить
Не зрозумів, а чого ще Юрчика з Кумом досі не висунули на губернатори якихось областей, ну класні ж чуваки, і поржали б.
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12.06.2020 16:40 Ответить
Видно, не справился... Перевести на более ответственную работу!
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12.06.2020 12:32 Ответить
А может поднакопил деньжат и купил у дерьмака более доходное место)
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12.06.2020 12:35 Ответить
Эпоха клоунов
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12.06.2020 12:27 Ответить
Кабмин согласовал назначение экс-КВНщика и главы ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 1358
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12.06.2020 12:29 Ответить
Кроме воинов до Пороха тянулись и Свинарчуки.
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12.06.2020 14:21 Ответить
Кабмин согласовал назначение экс-КВНщика и главы ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 9689
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12.06.2020 12:29 Ответить
Кругом одни гетьманы.Некого заставить работать.Дожились.Квнщиков на работу нанимают.Но это лучше,чем людей с заточкой и гранатой за пазухой.
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12.06.2020 12:29 Ответить
Чем одно другого лучше?
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12.06.2020 13:12 Ответить
Граната за пазухой - не плохо. Плохо, когда не обучен ее применению.
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12.06.2020 13:37 Ответить
Зеробили їх разом ))
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12.06.2020 12:31 Ответить
Кто то должен очистить эту винницкую пропутискую клоаку,потрох там гнездо свил,притащил оттуда торговца трусами - сделал премьером,андроповец ревка тоже в Виннице делал первые коррупционные махинации,до министра дорос,теперь из Винницы в Бровары приехали пострелять бандиты,загнило так все конкретно.
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12.06.2020 12:31 Ответить
шо ж тебя так бомбит? - Купи хоть морожено та посиди на нем)
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12.06.2020 12:33 Ответить
Может желаете опровергнуть мои слова,попробуйте,почитаем или кишочки тоненькие?
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12.06.2020 12:36 Ответить
Проплатили вот он и старается. И вообще. Уважайте чужой труд
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12.06.2020 12:38 Ответить
х/з кто за такое платит. Разве шо талончиками к психиатру
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12.06.2020 12:41 Ответить
шо там казали трускавецьке вище...лузери! 95й от кузніца Зе кадрів
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12.06.2020 12:33 Ответить
"Мы начинаем КВН!
Для чего?
- Для чего?
Чтоб не осталось в стороне
никого!
- Никого!
Пусть не решить нам всех проблем
не решить всех проблем,
Но станет радостнее всем,
веселей, станет всем!" (С)
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12.06.2020 12:37 Ответить
Блииин, да там в гимне квн-щиков просто программа партии
"Снова кто-то скажет
кто-то скажет: «Разве можно наспех?
Наспех разве можно?
делать эдакий серьёзный шаг?»
Просто в нашем клубе
в нашем клубе поднимают на смех
Тех, кто сам не любит
никаких таких шагов …
" (С)
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12.06.2020 12:40 Ответить
весь мир театр, а люди в нем актеры...(Шекспир)
перефразируя :
вся власть - квартальцам, а люди там из цирка )))))
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12.06.2020 12:40 Ответить
https://twitter.com/VonzalesDelGado
https://twitter.com/VonzalesDelGado

оно боится путина обидеть....

https://twitter.com/VonzalesDelGado Кабмін погодив призначення ексучасника КВК і глави ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 4546 Vonzales

https://twitter.com/VonzalesDelGado @VonzalesDelGado

·https://twitter.com/VonzalesDelGado/status/1271094358289321989 18 ч

В Гааге буквально ОТГРЕМЕЛИ первые два дня судебного процесса над российскими военными чинами, обвиненными в массовом убийстве людей, погибших в лайнере https://twitter.com/hashtag/MH17?src=hashtag_click #MH17 от пуска ракеты "бук", тайком завезенного на территорию Украины из России.
Где заявления Президента Украины?
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12.06.2020 12:42 Ответить
Нет у на с теперь президента
Мв живем под собоя не чуя страны...
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12.06.2020 13:16 Ответить
Мне вот интересно, не стыдно ли настоящим управленцам,профессиональным руководителям, когда их обязанности исполняют клоуны. КВНщики и просто мошенники,проходимцы? Почему никто из них не возмущается по этому поводу? Ведь эти ребята обесценивают их специальность и наносят колоссальный ущерб стране.
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12.06.2020 12:49 Ответить
шо пля, не насмеялись ещё?
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12.06.2020 12:59 Ответить
эх,а хорошо бы их всех скопом,взять - да и ...помирить..
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12.06.2020 13:09 Ответить
Любопытно ЕС вместе с моржовой ..., не предложила янелоху: Украину переименовать в "95 квартал" ?
А мне не смешно...
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12.06.2020 13:00 Ответить
Пока результата анализа никто не видел и не слышал,можно думать что угодно
А цирку было - на стадион! анализы!
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12.06.2020 13:20 Ответить
"государственный служащий с 22 годами опыта"
"До начала политической карьеры Борзов был директором команды КВН "Винницкие перцы". В 2011-2012 годах - директор команды КВН "Сборная Украины"Источник: https://censor.net/n3201618Источник: https://censor.net/n3201618
2020 - 2012 = 8
У Шмыгаля либо калькулятор врет, либо КВН приравнян к государственной службе.
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12.06.2020 13:27 Ответить
Лютый "треш"! И считать они, таки, не умеют!
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12.06.2020 13:40 Ответить
Це уже не смішно Знову, КВК, Ліга сміху. А не смішно ні краплини.
P.S. "Инфантильный и слабоумный президент с манией величия. За что нам такое?


На судебном процессе адвокаты будут настаивать на невменяемости подзащитного. В качестве аргументов предъявят его публичные выступления, интервью родителей и платье жены" (с)
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12.06.2020 13:47 Ответить
Украина сплошной КВН! Хватит играть, стройте государство: МОВА, АРМИЯ, ЦЕРКОВЬ.А ТО ВСЁ ПРОПИАНИСТИТЕ...
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12.06.2020 13:54 Ответить
Верткий хлопчик:
У 2006 році - кандидат у депутати Вінницької міської ради 5-го від партії «Ліберальна Україна».
У 2010 році був кандидатом у депутати Вінницької обласної ради 6-го від партії «Фронт Змін».
У 2014 став заступником Керівника ДУС у Порошенка.
У 2019 тимчасово виконував обов'язки керівника ДУС у Зеленського.
P.S. З іншої сторони, можливо і добре, що не упоротий ідейний слуга (якщо такі є). Міняє хазяїв без питань.
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12.06.2020 13:58 Ответить
Маленький обiжений наполеон розставляе своiхКВНщикiв у всi ОГА , вечер перестаёт быть томным !
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12.06.2020 14:11 Ответить
Шапито набирает обороты.
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12.06.2020 14:16 Ответить
"Осталось уборщицу из 95-го квартала пристроить на должность госслужащего и можно отдохнуть" В.А.Зеленский.
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12.06.2020 14:20 Ответить
зебебе распихивает своих клоунов в местную власть в надежде что засыпая песочницы они ему выборы выиграют
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12.06.2020 14:48 Ответить
Как говорил один киногерой,теперь у нас вся вторая дивизия будет поющей....
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12.06.2020 14:58 Ответить
 
 