Коронавирусом в Киеве болеют все больше учителей, решение о необязательности сдачи ВНО взвешенное и правильное, - Кличко

Столичные власти вправе принимать решение о необязательном прохождения ВНО для тех выпускников, которые не собираются в этом году поступать в высшие учебные заведения Украины. И такое решение в нынешней эпидемиологической ситуации является взвешенным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Как я говорил, город принял решение о необязательном прохождении ВНО для тех выпускников, которые не собираются в этом году поступать в высшие учебные заведения Украины. Подчеркну, столичная власть имеет право принимать такое решение. И руководствуемся мы исключительно тем, что заботимся о здоровье и безопасность наших детей и педагогов. Потому что эпидемиологическая ситуация сложная. И это должны понять и в Министерстве образования", - сказал Кличко.

Мэр напомнил, что на прошлой неделе коронавирус обнаружили у директора столичной школы №197 в Святошинском районе.

"Больную госпитализировали в больницу. Состояние здоровья женщины - средней тяжести. У ее мужа обнаружили воспаление легких. Госпитализированы также ее сын и бабушка", - добавил Кличко.

Установили, что директор контактировала с почти сотней работников своей школы, несколькими работниками управления образования района и с руководителями пяти школ.

Также среди контактных лиц обнаружили 52 учеников одиннадцатых классов, работавших в консультативных группах по подготовке к ВНО. И 15 родителей будущих первоклассников.

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"К пробному ВНО, которое состоится 15 и 17 июня, из этих учеников будут допущены только те, у которых ПЦР-тест будет отрицательный", - подчеркнул Кличко.

Тестирование проведут в это воскресенье. Сделают его и другим контактным лицам.

Всех, кто контактировал с директором школы №197, отправили на самоизоляцию. В помещении школы осуществляют усиленную дезинфекцию.

В трех из пяти школ, с руководителями которых контактировала больная, планируют проводить внешнее независимое оценивание.

"Также на этой неделе коронавирус обнаружили у учителя школы №253 и учителя гимназии № 154. - В Святошинском районе города. Сейчас устанавливают лиц, общавшихся с этими учителями. Всех отправляют на самоизоляцию и сделают тесты, - сообщил мэр. - Как видите, ситуация непростая. И я убежден, чтобы не рисковать и не подвергать опасности выпускников, решение о необязательности сдачи ВНО - взвешенное и правильное", - подчеркнул мэр.