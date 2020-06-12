Работа КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом возобновляется с 15 июня: обязательная обсервация отменяется, - Резников

Сегодня на внеочередном заседании правительства было принято решение о возобновлении работы всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированной Россией АР Крым и г.. Севастополь. С 15 июня 2020 г. будет возобновлена ​​работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

"Проведен ряд консультаций с Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым, с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня" , - сообщил вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Для граждан, которые пересекают админграницу, отменяется обязательная обсервация, однако, обязательным остается необходимость соблюдать противоэпидемиологические требования - это контроль температуры тела и использования защитных масок и перчаток. Кроме того, все, кто пересекает админграницу, дает письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действуй дома". Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс. грн.

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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины инициирует обращение к командованию ООС с целью изменения расписания работы пунктов въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях. Цель - изменить время работы пунктов с учетом погодных условий и солнечной активности. Длительное пребывание на открытом воздухе под солнцем может нанести ущерб гражданам, особенно тем, которые имеют хронические болезни. Предлагается разрешить пересекать линию разграничения в утренние и вечерние часы, но с обязательным соблюдение всех противоэпидемических мероприятий.

Также, Правительством было принято решение, которое позволяет детям, которые направляются на подконтрольную территорию для участия в ВНО не проходить обсервацию. Аналогичные послабления распространяются и на одного человека, сопровождающего каждого из абитуриентов. Все они при наличии соответствующих документов смогут пересечь линию разграничения.