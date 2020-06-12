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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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Работа КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом возобновляется с 15 июня: обязательная обсервация отменяется, - Резников

Работа КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом возобновляется с 15 июня: обязательная обсервация отменяется, - Резников

Сегодня на внеочередном заседании правительства было принято решение о возобновлении работы всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированной Россией АР Крым и г.. Севастополь. С 15 июня 2020 г. будет возобновлена ​​работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

"Проведен ряд консультаций с Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым, с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня" , - сообщил вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Для граждан, которые пересекают админграницу, отменяется обязательная обсервация, однако, обязательным остается необходимость соблюдать противоэпидемиологические требования - это контроль температуры тела и использования защитных масок и перчаток. Кроме того, все, кто пересекает админграницу, дает письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действуй дома". Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс. грн.

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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины инициирует обращение к командованию ООС с целью изменения расписания работы пунктов въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях. Цель - изменить время работы пунктов с учетом погодных условий и солнечной активности. Длительное пребывание на открытом воздухе под солнцем может нанести ущерб гражданам, особенно тем, которые имеют хронические болезни. Предлагается разрешить пересекать линию разграничения в утренние и вечерние часы, но с обязательным соблюдение всех противоэпидемических мероприятий.

Также, Правительством было принято решение, которое позволяет детям, которые направляются на подконтрольную территорию для участия в ВНО не проходить обсервацию. Аналогичные послабления распространяются и на одного человека, сопровождающего каждого из абитуриентов. Все они при наличии соответствующих документов смогут пересечь линию разграничения.

Автор: 

карантин (16729) Крым (26377) Резников Алексей (1170) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Министерство реинтеграции (278)


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Уставшим от войны ватникам в Судак пора купаться ехать
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12.06.2020 12:49 Ответить
На кацапии полно коронавируса, но обязательная обсервация отменяется...
А потом власть будет выть, что виноваты украинцы.
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12.06.2020 12:53 Ответить
Та а оккупанты то про это открытие знают? Или получится как с КПВВ Марьинка и Луганська?
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12.06.2020 12:55 Ответить
ну спасибо дибилы
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12.06.2020 12:58 Ответить
Это очередное преступление режима Зеленского перед украинским народом. В Лугандоне очень много больных короновирусом. которых просто никто не считает, как и умерших от этой болезни.Теперь Зеленский и его банда открывает настежь дорогу лугандонам-террористам с короновирусом в свободную Украину.,чтобы они там отдыхали, получали пенсии и заражали всех вокруг.
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12.06.2020 13:00 Ответить
Границы с оккупированными и аннексированными территориями должны быть закрыты ( постоянно) , особенно на въезд туда.. А особо "страждущим" если и выделять время для посещения "могил" и т.д.,то для этого вполне достаточно организовывать заезд с декабря по конец февраля) Но у нас же все гибридное и не только со стороны РФ, мы сами в этом гебридном дерьме по уши..., так и живем пока не захлебнемся.
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12.06.2020 13:03 Ответить
зеленский и шмыга ещё и воду планируют в крым поставлять, чему удивляться ?
в итоге жители крыма восстанавливают паспорта, которые сжигали в 14-м
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12.06.2020 13:14 Ответить
даааа, трудно управлять страной без мозгов, а я предлагаю другой режим, декабрь-февраль, точно солнечного удара не будет, а в декабре, предложить июнь-август, ну, что бы не померзли и так по кругу пока в цирке мозги, гудвин-беня не раздаст.)))
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12.06.2020 13:30 Ответить
 
 