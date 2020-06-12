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Предлагается разрешить проходить КПВВ на Донбассе в утренние и вечерние часы, - Минреинтеграции

Предлагается разрешить проходить КПВВ на Донбассе в утренние и вечерние часы, - Минреинтеграции

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины инициирует обращение к командованию Операции Объединенных сил ООС с целью изменения расписания работы пунктов въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Цель - изменить время работы пунктов с учетом погодных условий и солнечной активности. Длительное пребывание на открытом воздухе под солнцем может причинть вред гражданам, особенно тем, которые имеют хронические болезни. Предлагается разрешить пересекать границу в утренние и вечерние часы, но с обязательным соблюдением всех противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее было принято решение с 10 июня возобновить работу КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" в регламентированном режиме.

Также читайте: Наемники РФ второй день блокируют восстановление пропуска через линию разграничения на Донбассе, - Госпогранслужба. ФОТО

Автор: 

Донбасс (26956) КПВВ (330) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+4
предлагаю сепорам там вообще не ходить .. и своего вирусняка хватает ..
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12.06.2020 12:52
+2
Власть Украины гораздо больше заботится об террористах из Лугандона, чем о гражданах из свободной Украины. Ну а что можно ожидать от антиукраинской власти?
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12.06.2020 13:05
+1
А никак нельзя сделать въезд из ОРДЛО через Тернопольскую или Львовскую области, но только в утренние часы?
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12.06.2020 12:52
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предлагаю сепорам там вообще не ходить .. и своего вирусняка хватает ..
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12.06.2020 12:52 Ответить
зачем? даунбас желает нас накормить? спасибо, сыты!
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12.06.2020 14:09 Ответить
А никак нельзя сделать въезд из ОРДЛО через Тернопольскую или Львовскую области, но только в утренние часы?
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12.06.2020 12:52 Ответить
Власть Украины гораздо больше заботится об террористах из Лугандона, чем о гражданах из свободной Украины. Ну а что можно ожидать от антиукраинской власти?
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12.06.2020 13:05 Ответить
Наконец то вопли дыровцев услышаны. Они так давно этого добивались. Вместо пропуска с 11 до 14. Будет осуществляться пропуск на единственном КПВВ с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00. Так долго потому что КПВВ перешли на летний режим работы с 6 до 21-го часа.
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12.06.2020 13:14 Ответить
Просто на рессее по ТВ озаботились судьбой украинских линии разграничения пересеченцев, ну а как же можно игнорировать с расейское телевидение ?
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12.06.2020 13:24 Ответить
анти-украинская , и вообще, анти-держава...
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12.06.2020 13:49 Ответить
дааааа, трудно управлять страной без мозгов, а я предлагаю другой вариант, декабрь-февраль, точно не будет солнечного удара, а в декабре объявить июнь-август, ну, что бы не померзли и так пока мозги в цирке гудвин-беня не раздаст.)))
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12.06.2020 13:25 Ответить
Все КПВВ в ОРДЛО-ХУЙЛО надо закрыть нахй и заминировать! Чтобы дамбасы позорные не шастали и не светили печатью меж рог "Предатель Родины".
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12.06.2020 14:00 Ответить
НЕХАЙ ЩАСТИТЬ!
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13.06.2020 08:18 Ответить
 
 