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Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт

Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт

Рост реальной заработной платы зависит от роста экономики Украины, которая сейчас находится в большом кризисе.

Как сообщил OBOZREVATEL исполнительный директор общественного союза "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин, недавно МВФ обнародовал новую оценку вероятного падения экономики в Украине, которая за неделю снизилась с 7,2% до 8,5%. Касательно роста на следующий год, то он оценивался в 2,5%, а теперь этот показатель опустился до 1,1%.

По словам экономического эксперта, наверное, прогноз будет ухудшаться и дальше.

Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт 01

"Уровень падения украинской экономики напрямую зависит насколько мы быстро и легко выйдем из карантина. А мы сейчас видим стремительный рост больных коронавирусом, если цифры будут ухудшаться, вполне возможно, что мы вернемся к жесткому карантину. Тогда об украинской экономике можно будет говорить только в прошлом времени", – говорит он.

Но и при лучшем варианте ожидать подъема не стоит, украинская экономика входит в затяжной кризис, считает экономист.

"Гарантировано до конца этого года ничего не будет, если нам удастся преодолеть заболеваемость, и мы спокойно выйдем из карантина, то в лучшем случае в январе следующего года у нас будет 1% роста. А это, по сути, ничего. Когда мы падаем на 8%, а в следующем выросли на 1%, то это лишь означает, что мы упали на 7% по отношению к 2019 году", – объяснил Пендзин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , в Украине уровень безработицы в 2020 году может достичь рекордных за последние годы 9,4%. Половина безработных, по данным статистики, это соискатели с высшим образованием и в возрасте от 40 лет.

Автор: 

кризис (3070) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+18
Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт - Цензор.НЕТ 5306
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12.06.2020 13:00
+14
Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт - Цензор.НЕТ 224
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12.06.2020 12:58
+12
Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт - Цензор.НЕТ 2629
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12.06.2020 13:01
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Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт - Цензор.НЕТ 224
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12.06.2020 12:58 Ответить
Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт - Цензор.НЕТ 5306
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12.06.2020 13:00 Ответить
https://censor.net/user/415621

Я юрист, но для того что бы войти в "кризис", для начала нужно хотя б там быть в нем.
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12.06.2020 13:01 Ответить
вот жеж зебиленский юристов довел до ручки, сидят тут пасуться на цензоре
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12.06.2020 13:04 Ответить
Судячи зі сплутаності "думок" - мабуть разом з блазнем фахову "освіту" отримував...
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12.06.2020 13:08 Ответить
Уууу, порохобот проклятый
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12.06.2020 13:00 Ответить
Типовий зебот, який не може 2-х слів зв'язати...
https://censor.net/user/415621

Я юрист не экономист конечно, но для того что бы войти в "кризис", для начала нужно хотя б там не быть в нем.
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12.06.2020 13:04 Ответить
Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт - Цензор.НЕТ 3289
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12.06.2020 13:07 Ответить
А среди зебилов полно экономистов, которые или сантехники или грузчики или юристы, но в экономику с...ка лезут и даже пытаются что-то анализировать
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12.06.2020 13:08 Ответить
Действительно, не жили богато, нех... начинать.
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12.06.2020 13:06 Ответить
Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт - Цензор.НЕТ 2629
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12.06.2020 13:01 Ответить
ермак с дуру зашкварили вислюка оманського))
Если богдан потребляет кокакин, то уж вислюк - тем более... давно и за компанию))
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12.06.2020 13:17 Ответить
Повезло зеленским с коронавирусом. Ясно-понятно было, что зебил угробит Украину, но теперь все свои пролеты можно будет списать на пандемию. Слава Зеленскому. Ермаку Слава ну и поцу на самокате
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12.06.2020 13:02 Ответить
Якби не карантин з/п у вчителів була б 4к дол, а може і вища.
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12.06.2020 14:08 Ответить
в фамилии Пендзин ошибка с буквами...
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12.06.2020 13:03 Ответить
Прогнозуєш ріст економіки людо кінця року? Сміливо! А тепер обґрунтуй! Аргумент, що Бубочька - найяскравіше світило економічної науки не використовуй. Це не серйозно. 😊
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12.06.2020 13:39 Ответить
Нi! Помилився,тому прошу вибачення у всiх за свiй косяк...
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12.06.2020 14:47 Ответить
А так просто фамилия веселая...
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12.06.2020 15:07 Ответить
Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт - Цензор.НЕТ 4652
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12.06.2020 13:03 Ответить
Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт - Цензор.НЕТ 7645
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12.06.2020 13:04 Ответить


Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт - Цензор.НЕТ 1094
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12.06.2020 13:06 Ответить
есть риск измазать ноги в дерьме...
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12.06.2020 13:17 Ответить
какая разница, где-то посредине, мы на пороге скачка экономики... страна дибилов, завидую людям, которые смогли уехать из этого дурдома
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12.06.2020 13:07 Ответить
Присоединяйся .
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12.06.2020 13:42 Ответить
Какой выход если мы только начинаем входить в пандемию.. Смотрите и сравнивайте ежедневные сводки...
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12.06.2020 13:07 Ответить
Какой глубины долб..бом нужно быть, чтобы не понимать - в подвале от соплей уже не спрячешься - только вышел на улицу; или гнидой конченной, чтобы это понимать и пустить страну под откос
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12.06.2020 13:09 Ответить
Да во всем свете сейчас кризис из за Ковида, а где-то даже голод ждут.
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12.06.2020 13:12 Ответить
У нас каждый баран, чтоб показать, что он икспёрд, сражу пишет, что страну ждёт кризис.. Мы 30 лет в кризисе.. Икспёрд убейсяапстенку
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12.06.2020 13:16 Ответить
почему же? - рост наблюдался при позднем Кучме, при Ющенко и при Порохе.
(интересно, что всегда этот рост сопровождался конфликтом с РФ )
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12.06.2020 13:18 Ответить
Я вас умоляю. Каой рост? Самая бедная страна Европі Откуда єтот бред про рост. А если кто пишет про рост то...

Навіть за найкращого варіанту виходу з карантину очікувати підйому не варто: українська економіка входить у затяжну економічну кризу, - експерт - Цензор.НЕТ 8585
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12.06.2020 13:42 Ответить
поинтересуйтесь.
я интересовался - все данные есть.
при рыгах был рост до конца 2010 г - продолжение того, что начато при Юще и Юле - премьере.
Потом до 13 г. - упорный медленный спад (рфия вела политику "удушения" для привлечения Украины в ТС).
В 14-15 гг. - провал на 15-16 % (потеря мощностей Крыма и Донбасса + потеря рос-рынка).
С конца 15 г. - постепенный подъем - весь 16, 17, 18, начало 19 гг. Порядка 4-5-6% в год.
В 19 г. в 1 квартале показатели весьма и весьма, потом - до осени - рост замедляется - и с декабря 19 начинается "нырок вниз", причем все быстрее.

Все данные есть на сайте Госстата - найдете цифры и построите график сами.
Если интересно - получится (у меня получилось )
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12.06.2020 15:37 Ответить
Люди обнищали и если Зеленский не поднимет экономику, то он на своей шкуре ощутит в народных массах поговорку - "от любви до ненависти".
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12.06.2020 13:21 Ответить
та що він там відчує,у нього нерухомість закордоном може там сховатися.
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12.06.2020 13:25 Ответить
Поднимет???? Очень смешно. Или это такой тонкий стеб?
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12.06.2020 13:43 Ответить
Вона почала туди вповзати задовго до карантину, даються взнаки кадрові призначення зекоманди.Ось НБУ знизив облікову ставку до 6% вперше в своїй історії,на що це вказує?на спробу реанімації мертвого пацієнта!Кредитування в країні фактично відсутнє ,банки "сидять" на ОВДП та депозитних сертифікатах НБУ.По урядовій програмі кредитування 5-7-9 видано жалюгідні 300млн. для економіки це не просто крапля в морі це мікроб.
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12.06.2020 13:22 Ответить
не зря зе так старался навезти в страну как можно больше вероятных больных, теперь 4 года будет валить экономический просер на covid
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12.06.2020 14:50 Ответить
 
 