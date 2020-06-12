Даже при лучшем варианте выхода из карантина ожидать подъема не стоит: украинская экономика входит в затяжной кризис, - эксперт
Рост реальной заработной платы зависит от роста экономики Украины, которая сейчас находится в большом кризисе.
Как сообщил OBOZREVATEL исполнительный директор общественного союза "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин, недавно МВФ обнародовал новую оценку вероятного падения экономики в Украине, которая за неделю снизилась с 7,2% до 8,5%. Касательно роста на следующий год, то он оценивался в 2,5%, а теперь этот показатель опустился до 1,1%.
По словам экономического эксперта, наверное, прогноз будет ухудшаться и дальше.
"Уровень падения украинской экономики напрямую зависит насколько мы быстро и легко выйдем из карантина. А мы сейчас видим стремительный рост больных коронавирусом, если цифры будут ухудшаться, вполне возможно, что мы вернемся к жесткому карантину. Тогда об украинской экономике можно будет говорить только в прошлом времени", – говорит он.
Но и при лучшем варианте ожидать подъема не стоит, украинская экономика входит в затяжной кризис, считает экономист.
"Гарантировано до конца этого года ничего не будет, если нам удастся преодолеть заболеваемость, и мы спокойно выйдем из карантина, то в лучшем случае в январе следующего года у нас будет 1% роста. А это, по сути, ничего. Когда мы падаем на 8%, а в следующем выросли на 1%, то это лишь означает, что мы упали на 7% по отношению к 2019 году", – объяснил Пендзин.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL , в Украине уровень безработицы в 2020 году может достичь рекордных за последние годы 9,4%. Половина безработных, по данным статистики, это соискатели с высшим образованием и в возрасте от 40 лет.
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Я юрист, но для того что бы войти в "кризис", для начала нужно хотя б там быть в нем.
https://censor.net/user/415621
Я юрист не экономист конечно, но для того что бы войти в "кризис", для начала нужно хотя б там не быть в нем.
Если богдан потребляет кокакин, то уж вислюк - тем более... давно и за компанию))
(интересно, что всегда этот рост сопровождался конфликтом с РФ )
я интересовался - все данные есть.
при рыгах был рост до конца 2010 г - продолжение того, что начато при Юще и Юле - премьере.
Потом до 13 г. - упорный медленный спад (рфия вела политику "удушения" для привлечения Украины в ТС).
В 14-15 гг. - провал на 15-16 % (потеря мощностей Крыма и Донбасса + потеря рос-рынка).
С конца 15 г. - постепенный подъем - весь 16, 17, 18, начало 19 гг. Порядка 4-5-6% в год.
В 19 г. в 1 квартале показатели весьма и весьма, потом - до осени - рост замедляется - и с декабря 19 начинается "нырок вниз", причем все быстрее.
Все данные есть на сайте Госстата - найдете цифры и построите график сами.
Если интересно - получится (у меня получилось )