В марте медикам и другим работникам, борющимся с Covid-19, дополнительно выплачено более 112 млн. грн, - "слуга народа" Кравчук

Сумма начисленных доплат в марте медикам и другим работникам, занятым в борьбе с Covid-19, составила 112,6 млн грн.

Об этом сообщила в Facebook заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Сумма начисленных доплат за март 2020 года в целом составила 112.6 млн грн… за март все рассчитались вовремя, кроме Ивано-Франковской и Ровенской областей (просрочили с выплатами до мая)", - написала Кравчук.

По ее словам, в марте начислена доплата 10 146 медицинским и другим работникам, непосредственно занятым в ликвидации эпидемии и осуществлении мероприятий по предотвращению распространения Covid-19.

Кравчук сообщила, что ее слова основываются на информации министра здравоохранения Максима Степанова, которую он предоставил в ответ на обращение народных депутатов.

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