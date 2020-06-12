РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8061 посетитель онлайн
Новости
331 7

В марте медикам и другим работникам, борющимся с Covid-19, дополнительно выплачено более 112 млн. грн, - "слуга народа" Кравчук

В марте медикам и другим работникам, борющимся с Covid-19, дополнительно выплачено более 112 млн. грн, -

Сумма начисленных доплат в марте медикам и другим работникам, занятым в борьбе с Covid-19, составила 112,6 млн грн.

Об этом сообщила в Facebook заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Сумма начисленных доплат за март 2020 года в целом составила 112.6 млн грн… за март все рассчитались вовремя, кроме Ивано-Франковской и Ровенской областей (просрочили с выплатами до мая)", - написала Кравчук.

По ее словам, в марте начислена доплата 10 146 медицинским и другим работникам, непосредственно занятым в ликвидации эпидемии и осуществлении мероприятий по предотвращению распространения Covid-19.

Кравчук сообщила, что ее слова основываются на информации министра здравоохранения Максима Степанова, которую он предоставил в ответ на обращение народных депутатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 2,7 млрд грн на доплаты пограничникам из-за COVID-19, а работающие рядом таможенники денег не получат, - Нефьодов

Автор: 

выплаты (645) медицина (2519) врачи (1515) Кравчук Евгения (367)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не пойняв, а что им одних аплодисментов мало?
показать весь комментарий
12.06.2020 13:06 Ответить
А що ж то за відеозвернення медиків, що за 6к гривень працюють?) Чи то все мара?
показать весь комментарий
12.06.2020 13:09 Ответить
Брехуны, за март 2020 г. НАЧИСЛЕНО 111.896 млн гривен. доплат по Covid-19. Реально выплачено 67.745 млн гривен. За апрель-май не начислялось.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:14 Ответить
Очень мало в масштабах страны
показать весь комментарий
12.06.2020 13:28 Ответить
за Март - мля за Март сцко среванты урода моно большинство трускавецко лакейское
показать весь комментарий
12.06.2020 13:34 Ответить
и другим работникам, занятым в борьбе с Covid-19Источник: https://censor.net/n3201632
А хто эти другие работники? Полициянты, шо ганялись за спортсменом в Гидропарке?
показать весь комментарий
12.06.2020 13:35 Ответить
А на что ещё потратили 30 млрд ?
показать весь комментарий
12.06.2020 16:02 Ответить
 
 