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На ВНО будут пускать учеников с повышенной температурой, но только со справкой от врача, - и.о. директора УЦОКО Бойко

На ВНО будут пускать учеников с повышенной температурой, но только со справкой от врача, - и.о. директора УЦОКО Бойко

К внешнему независимому оцениванию (ВНО) смогут допускать некоторых учеников с повышенной температурой. Пропуск будет разрешен в случае наличия справки от врача о субфебрильной температуре.

Об этом на брифинге заявил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Температура 37,2, которая указана в протоколе, является ориентировочной, в первую очередь, при осуществлении термометрии на входе. Мы понимаем, что не все наши дети являются отличными по состоянию здоровья. Мы понимаем, что определенная категория наших детей с заболеваниями, среди которых может держаться так называемая субфебрильная температура. То есть температура может колебаться в пределах более высоких, чем это допускает санитарный врач. Поэтому мы советуем всем таким детям взять справки от лечебных учреждений, от семейных врачей, подтверждающих наличие субфебрильной температуры. В случае обнаружения (температуры. - Ред.) таким детям будет предоставлена ​​возможность зайти в пункт тестирования", - сказал Бойко.

Отметим, субфебрильная температура - это повышение температуры тела на протяжении длительного времени в пределах от 37,1 до 38 градусов. Она может быть при многих заболеваниях и свидетельствовать о вялотекущем воспалительном процессе.

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Ранее сообщалось, что основная сессия ВНО пройдет в Украине в период с 25 июня по 17 августа.

Также сообщалось, что в этом году ВНО будет проводиться с ограничениями из-за коронавируса, в частности с использованием масок, дезинфекторов, а также обязательным термоскринингом.

болезнь (589) Минобразования (1736) ВНО (417) Центр оценивания качества образования (103)


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Топ комментарии
+5
даже просто повышенная температура это уже сигнал о недомогании ребенка...
и это может помешать ребенку сдавать ВНО (правда же?)
и какую справку должен подписать врач? ведь температура то повышена и непонятно отчего?
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12.06.2020 13:13
+3
"Карантин" одним словом.., а потом каждое утро все более не утешительные новости...
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12.06.2020 13:05
+3
Зачем вообще это ВНО, ЗНО и Высшее образование? Закончил школу - получи справку что не дурак. Этого хватит, что бы на выборах проголосовать за зеленских!!!
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12.06.2020 13:09
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"Карантин" одним словом.., а потом каждое утро все более не утешительные новости...
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12.06.2020 13:05 Ответить
Зачем вообще это ВНО, ЗНО и Высшее образование? Закончил школу - получи справку что не дурак. Этого хватит, что бы на выборах проголосовать за зеленских!!!
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12.06.2020 13:09 Ответить
вно и зно єто одно и тоже, только на разньіх язіках: вно на узком, зно на державною.
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12.06.2020 13:11 Ответить
да какая разница?
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12.06.2020 13:21 Ответить
тьі 73%?
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12.06.2020 14:27 Ответить
а на каком основании будут вьідавать справо, что недурак? училкам совковьім субьективно решать разрешишь? они понавьіписьівают.
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12.06.2020 13:17 Ответить
ну если отсидел 10 лет в школе, что-то да слышал, что-то в голове останется
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12.06.2020 13:22 Ответить
даже просто повышенная температура это уже сигнал о недомогании ребенка...
и это может помешать ребенку сдавать ВНО (правда же?)
и какую справку должен подписать врач? ведь температура то повышена и непонятно отчего?
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12.06.2020 13:13 Ответить
есть люди с пониженньіми и повьішенньім температурами. они такие с рождения. конституция у них такая.
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12.06.2020 13:18 Ответить
есть.... безусловно... но их единицы... у остального большинства, повышенная температура это сигнальчик и звоночек... а врач, выписавший справку и не разобравшийся почему у ребенка температура повышена - это уже непрофессионализм (если не преступление)...
мне кажется, что о детях с сповышенной-пониженной с рождения температурой хотя бы родители и семейный врач должны знать, а следовательно, при поступлении в школу (ежегодная медкомиссия перед 1 сентября) и в школе уже есть такие мед.документы на этого ребенка
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12.06.2020 13:39 Ответить
тормозику, для цих особливих людей не важливо, що там у звичайних. їм важливо з цією особливістю попасти на ЗНО. а на вході їх не пустять і вони знають чому, тому особливість повинна бути медично засвідчена хоча може нічого той термометр не покаже завищеного, бо вони часто погоду показують 35 наприклад.
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12.06.2020 14:22 Ответить
гальмику... у таких "особлывых" такая справка будет обязательно и без твоих соплей...
речь идет про карантинные меры по коронавирусу, где первым признаком заражения (по ВОЗ) была именно повышенная температура 37,2, а потом уже кашель...
спорим не о чем... более того, переход на оскорбления не доказывает Вашу правоту...
хорошего дня !
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12.06.2020 14:27 Ответить
не понятно, что тьі хотел донести. попересказьівал статью, в которой и так говориться о том. тебе еще раз захотелось зделать єто своими словами? потому что тьі ничего нового не обьґвил и ничего нового не донес. так только место занял.
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12.06.2020 14:29 Ответить
твое место занял?
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12.06.2020 14:40 Ответить
Дебилы! Дебилы кто такое придумал и кто такую справку подпишет и рискнет здоровьем 30-50 детей. Болезни как то глубоко по на ваши справки!
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12.06.2020 13:53 Ответить
И строго в противогазе пускать!
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12.06.2020 13:57 Ответить
помню как я сдавал ВНО с повышеной температурой... жара, а я кушаю колдрекс как конфетки и горьким зибертом запиваю, а потом драка массовая была, только странная капец: с нашей школы ребят было в 5 раз больше чем с другой, стою посерединке голова кружиться, а вокруг люди бегают ремнями машут, ох и времечко беззаботное...
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12.06.2020 14:55 Ответить
 
 