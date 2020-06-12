Возобновление международного авиасообщения: Криклий назвал страны, куда можно будет летать с 15 июня. ИНФОГРАФИКА
Министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал список стран, в которые украинцы смогут вылететь с 15 июня.
Соответствующую инфографику Криклий обнародовал в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Поэтому, согласно информации министра, с 15 июня украинцы смогут летать без ограничений на границе в Албанию и США, с соблюдением карантина 14 дней - в Великобританию, без ограничений на границе и тестированием после прибытия - в Турцию.
Также с 27 июня граждане Украины смогут летать в Тунис с тестированием после прибытия. А такие страны, как Кипр, Черногория, Грузия, Греция будут рассматривать возможность открытия границ после улучшения эпидемической ситуации в Украине с 1 июля.
Ранее 12 июня Кабинет Министров на заседании принял решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами.
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...нанеся положенный ущерб.
Сидели в карантине сидели и ничего кроме гемороя не высидели. И не надо приводить в пример Китай, который "победил" эпидемию сторогим карантином. Китай врал с самого начала и что там сейчас на самом деле точно никто не скажет.
И хотя помоему Степанов говорил что получение имунитета путем и инфицирования это среденековье, но увы, так оно и будет другого пути нет. И мерять опасность нужно не количеством положительных ПЦР тестов, а по загружености больниц тяжелыми пациентами.