Возобновление международного авиасообщения: Криклий назвал страны, куда можно будет летать с 15 июня. ИНФОГРАФИКА

Министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал список стран, в которые украинцы смогут вылететь с 15 июня.

Соответствующую инфографику Криклий обнародовал в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Поэтому, согласно информации министра, с 15 июня украинцы смогут летать без ограничений на границе в Албанию и США, с соблюдением карантина 14 дней - в Великобританию, без ограничений на границе и тестированием после прибытия - в Турцию.

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Также с 27 июня граждане Украины смогут летать в Тунис с тестированием после прибытия. А такие страны, как Кипр, Черногория, Грузия, Греция будут рассматривать возможность открытия границ после улучшения эпидемической ситуации в Украине с 1 июля.

Ранее 12 июня Кабинет Министров на заседании принял решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами.