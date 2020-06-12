РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8061 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
11 239 14

Возобновление международного авиасообщения: Криклий назвал страны, куда можно будет летать с 15 июня. ИНФОГРАФИКА

Возобновление международного авиасообщения: Криклий назвал страны, куда можно будет летать с 15 июня. ИНФОГРАФИКА

Министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал список стран, в которые украинцы смогут вылететь с 15 июня.

Соответствующую инфографику Криклий обнародовал в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Поэтому, согласно информации министра, с 15 июня украинцы смогут летать без ограничений на границе в Албанию и США, с соблюдением карантина 14 дней - в Великобританию, без ограничений на границе и тестированием после прибытия - в Турцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ryanair с 1 июля возобновляет более 20 регулярных рейсов из Украины

Также с 27 июня граждане Украины смогут летать в Тунис с тестированием после прибытия. А такие страны, как Кипр, Черногория, Грузия, Греция будут рассматривать возможность открытия границ после улучшения эпидемической ситуации в Украине с 1 июля.

Возобновление международного авиасообщения: Криклий назвал страны, куда можно будет летать с 15 июня 01

Ранее 12 июня Кабинет Министров на заседании принял решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами.

Автор: 

карантин (16729) туризм (1543) авиасообщение (793) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Это правильно.
Подожди - и плохое само собой исчезнет.
...нанеся положенный ущерб.
Сидели в карантине сидели и ничего кроме гемороя не высидели. И не надо приводить в пример Китай, который "победил" эпидемию сторогим карантином. Китай врал с самого начала и что там сейчас на самом деле точно никто не скажет.
И хотя помоему Степанов говорил что получение имунитета путем и инфицирования это среденековье, но увы, так оно и будет другого пути нет. И мерять опасность нужно не количеством положительных ПЦР тестов, а по загружености больниц тяжелыми пациентами.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:32
+5
Чесно. Такие прихлопнутые на голову, как вы, бесят. Уже все умные понимают что это обычный раздутый вирус. Аферопандемия.в Санжары нужно изолировать как раз таких, как вы
показать весь комментарий
12.06.2020 13:17
+5
ну тебя-то, мы в Кащенко отправим!)))
показать весь комментарий
12.06.2020 13:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
какое летать? 650 новых случаев...
показать весь комментарий
12.06.2020 13:07 Ответить
Давайте всі сядемо знову на дурантин, і почнемо голодувати
показать весь комментарий
12.06.2020 13:36 Ответить
Не треба голодувати, всі вечеряти в Лондон.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:39 Ответить
Совершенно верно Летать должны только бениными авиалиниями.
Остальным - нефиг.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:37 Ответить
Головне, щоб ще більше не навезли ковіду в країну.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:10 Ответить
та пусть летают..только потом месяц в Санжарах сидят!
показать весь комментарий
12.06.2020 13:14 Ответить
Чесно. Такие прихлопнутые на голову, как вы, бесят. Уже все умные понимают что это обычный раздутый вирус. Аферопандемия.в Санжары нужно изолировать как раз таких, как вы
показать весь комментарий
12.06.2020 13:17 Ответить
ну тебя-то, мы в Кащенко отправим!)))
показать весь комментарий
12.06.2020 13:41 Ответить
https://censor.net/user/468959 может нужно нервы лечить , если бесят окружающие люди . А про раздутый вирус сам придумал или видел где . 115000 людей в США умерли или раздул кто то. Или прихлопнутый https://censor.net/user/468959 брат прихлопнутого президента .
показать весь комментарий
12.06.2020 13:25 Ответить
Это правильно.
Подожди - и плохое само собой исчезнет.
...нанеся положенный ущерб.
Сидели в карантине сидели и ничего кроме гемороя не высидели. И не надо приводить в пример Китай, который "победил" эпидемию сторогим карантином. Китай врал с самого начала и что там сейчас на самом деле точно никто не скажет.
И хотя помоему Степанов говорил что получение имунитета путем и инфицирования это среденековье, но увы, так оно и будет другого пути нет. И мерять опасность нужно не количеством положительных ПЦР тестов, а по загружености больниц тяжелыми пациентами.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:32 Ответить
даже если Китай и врал, но врал честно!), как ввел карантин, на котором сидели ВСЕ!, полиция стояла у подъездов, так и снял... а у нас кто ближе к власти тому пофиг на карантин... до сих пор непонятно..кто работает а кто нет.....
показать весь комментарий
12.06.2020 13:44 Ответить
Може маєте рацію, але Ленка захорувала. Це жидомаскування?
показать весь комментарий
12.06.2020 15:22 Ответить
Есть маленькие ограничения для США. Для начала надо визу туда получить. А для украинцев эта лотерея совсем не простая....
показать весь комментарий
12.06.2020 16:51 Ответить
 
 