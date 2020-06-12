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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и девять областей Украины не соответствуют требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и девять областей Украины не соответствуют требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 12 июня Киев и девять областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно данным, не отвечают критериям для ослабления карантина Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая области.

Показатель инцидентности в этих регионах не соответствует норме (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения должно составлять менее 12).

Житомирская область, не смотря на показатель инцидентности 11,09, также не может ослабить карантинные меры.

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Киев и девять областей Украины не соответствуют требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01
Киев и девять областей Украины не соответствуют требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Всё верно , но как сказать людям - бросайте работу и сидите дома без денег ?
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12.06.2020 13:36 Ответить
Чому ж тоді в Кієві ніхто не дотримується цього карантину?!
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12.06.2020 13:45 Ответить
потому что лживые твари всех зеа..и!
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12.06.2020 13:52 Ответить
Хто? Ті що не дотримуються?
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12.06.2020 13:55 Ответить
Ті що розповідають що все мусить бути зачинено, а епіцентри працювали на повну, та до них подібні!
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12.06.2020 14:07 Ответить
 
 