Киев и девять областей Украины не соответствуют требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 12 июня Киев и девять областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно данным, не отвечают критериям для ослабления карантина Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая области.

Показатель инцидентности в этих регионах не соответствует норме (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения должно составлять менее 12).

Житомирская область, не смотря на показатель инцидентности 11,09, также не может ослабить карантинные меры.

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