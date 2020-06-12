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Киев и девять областей Украины не соответствуют требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 12 июня Киев и девять областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Согласно данным, не отвечают критериям для ослабления карантина Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая области.
Показатель инцидентности в этих регионах не соответствует норме (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения должно составлять менее 12).
Житомирская область, не смотря на показатель инцидентности 11,09, также не может ослабить карантинные меры.
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