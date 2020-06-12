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Новости Агрессия России против Украины
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Россия перебросила 70 грузовиков, танки и БТРы на оккупированный Донбасс, - украинская сторона СЦКК

Россия перебросила 70 грузовиков, танки и БТРы на оккупированный Донбасс, - украинская сторона СЦКК

Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 30 тентованных грузовиков, въехавших со стороны России на временно оккупированную Россией территорию Украины.

Кроме того, беспилотник зафиксировал в оккупированном Луганске более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные машины, два танка Т-64 и два бронетранспортера БТР-80, сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК, передает Цензор.НЕТ.

"Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал не менее 30 тентованных грузовиков, въехавших со стороны Российской Федерации на временно неподконтрольную правительству Украины территорию, минуя официальные пункты пропуска. При дальнейшем наблюдательном полете БПЛА миссии было замечено более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные машины, два танка Т-64 и два бронетранспортера БТР-80, которые были размещены в оккупированном Луганске. Также вблизи жилого района в городе Харцызск обнаружен зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10", - сообщили в пресс-службе.

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Как отмечается, Россия систематически поставляет на временно оккупированные территории Украины личный состав, вооружение и военную технику. Чтобы скрыть перемещение оккупационных сил и средств и проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, враг использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска.

Кроме того, постоянно фиксируются нарушения договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения, а также наблюдается обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения и жилых кварталов, что, безусловно, подвергает опасности мирных граждан Донбасса. Все эти факты подтверждаются представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в их ежедневных отчетах.

В штабе ООС также отметили, что российские оккупанты продолжают использовать мирных жителей Донбасса как живой щит, обустраивая фортификационные сооружения в жилых кварталах Горловки. В городе недавно обнаружены вырытые две новые траншеи и построены защитные сооружения. Кроме того, в окрестностях населенного пункта Широкая Балка было зафиксировано примерно 590 противотанковых мин.

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"Все эти факты свидетельствуют, что российские захватчики и в дальнейшем демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно игнорируют взятые на себя обязательства в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы. Своими действиями они подтверждают стремление к дальнейшему обострению конфликта, увеличивая количество вооружения и военной техники в непосредственной близости к линии соприкосновения, чем подвергают опасности мирных жителей в оккупированных ими населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Россия перебросила 70 грузовиков, танки и БТРы на оккупированный Донбасс, - украинская сторона СЦКК 01
Россия перебросила 70 грузовиков, танки и БТРы на оккупированный Донбасс, - украинская сторона СЦКК 02

Автор: 

оружие (10214) россия (95497) Донбасс (26956) СЦКК (725) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Россия перебросила 70 грузовиков, танки и БТРы на оккупированный Донбасс, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 3079
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12.06.2020 13:35
+7
К миру готовятся,не иначе.Главнокомандующему сообщили?А в принципе...какая разница!
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12.06.2020 13:38
+6
Петю и Турчинова надо вернуть . Обманули слабодумающих с свинорчуками .
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12.06.2020 13:37
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поймать не могут нєгідніков.
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12.06.2020 13:38 Ответить
Что такое "самообстрел"? Это когда россияне стреляют по местным из минометов для красивой картинки росТВ?
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12.06.2020 13:56 Ответить
Посмотрел. И?
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12.06.2020 14:07 Ответить
Трофейное видео с типа случайно захваченного в плен телефона от канала Звизда? Очередной суходроч для ватанов в духе распятого славянскго мальчика...
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12.06.2020 15:31 Ответить
Россия перебросила 70 грузовиков, танки и БТРы на оккупированный Донбасс, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 3079
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12.06.2020 13:35 Ответить
Россия перебросила 70 грузовиков, танки и БТРы на оккупированный Донбасс, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 4618
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12.06.2020 13:36 Ответить
Офис пересидента уже высказал свою озабоченность ?
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12.06.2020 13:36 Ответить
А земелька наша под ногами не горит?
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12.06.2020 13:36 Ответить
Петю и Турчинова надо вернуть . Обманули слабодумающих с свинорчуками .
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12.06.2020 13:37 Ответить
К миру готовятся,не иначе.Главнокомандующему сообщили?А в принципе...какая разница!
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12.06.2020 13:38 Ответить
Он в рашу свои убогие фильмы продает .
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12.06.2020 13:40 Ответить
к параду они готовятся -чтобы 24 июня ударить по фашистам (Украине значит), чтобы помнили!!!
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12.06.2020 15:16 Ответить
по танку на орловского пенса - ето гуманно!
--------------
В этот день мы отмечаем 30-ю годовщину Декларации государственного суверенитета России, признавшей демократические стремления и суверенитет русского народа, его многовековую историю, культуру и традиции, его неотъемлемое право на достойную жизнь. К тому же, это гарантировало россиянам выполнение прав и равную защиту на основе верховенства права, а также готовность жить в мире и согласии со всеми другими странами и народами", - подчеркнул Помпео.
--------------
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12.06.2020 13:41 Ответить
*ордловского
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12.06.2020 13:44 Ответить
Помпео в цьому випадку занадто дипломатичний...
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12.06.2020 13:45 Ответить
помпеич не самый идиот в каманде президента - есть еще сам президент!
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12.06.2020 13:50 Ответить
Россия перебросила 70 грузовиков, танки и БТРы на оккупированный Донбасс, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 8381
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12.06.2020 13:42 Ответить
матюков не хватает.... - може китайскиий подтянуть?
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12.06.2020 13:46 Ответить
Наши Главнокомандующие завсегда с Путиным на пару работают. Петя объявлял режим тишины, после чего начинался обстрел. Потом опять перемирие. Вова объявляет разведение. Начинается обстрел, потом Вова объявляет разведение. Видимо такая стратегия не работает, но другую Путин не позволяет.
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12.06.2020 13:49 Ответить
Синхронно работают, россия войска стягивает, зеленский патриотов кошмарит...
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12.06.2020 13:51 Ответить
вы... чЁ???? да это - мир глазами путина.... Бубочка мамой Римой клянется.....
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12.06.2020 13:56 Ответить
С окопами понятно, это не тоннели и их видно.
Но вот это как объясняется? - "Кроме того, в окрестностях населенного пункта Широкая Балка было зафиксировано примерно 590 противотанковых мин".Источник: https://censor.net/n3201640
Они что, мины ОБСЕшному дрону "на камеру" закладывают, или как они были обнаружены?
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12.06.2020 14:02 Ответить
Вибори! Чого тягнути до жовтня? Чим швидше, тим краще! ( Сарказм)
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12.06.2020 14:07 Ответить
Разбомбить голодранцев ордынских!
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12.06.2020 14:44 Ответить
Крым без воды.Пора прекратить называть войну АТО а нужно готовиться к битве за Днепр.
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12.06.2020 15:58 Ответить
04.06.2020 р.
Підрозділи в\ч 57229 Південного ВО ЗС РФ (1061-й центр матеріально-технічного забезпечення), які базуються на Кузьмінському військовому полігоні в Ростовській області РФ, отримали специфікаційне завдання на формування двох ешелонів (близько 60 вагонів в стандартній комплектації) боєзапасом для РСЗВ «Град» (індекс ГРАУ - 9К51) для відправки на ТОТ ОРДЛО. Частина боєзапасу вантажиться в ящиках зберігання, частина в змонтованих в вагонах комплектах стелажів 9Ф37, що передбачає використання їх в якості тимчасового місця зберігання).

09.06.2020 р.
Біля 08-00 09.06.2020 р. технічні підрозділи в\ч 57229 (1061-й центр матеріально-технічного забезпечення) в транспортному терміналі Кузьминського військового полігону (Ростовська область РФ) почали перевантаження боезапасу для РСЗВ "Град", які були завантажені в вагони залізничного потягу, на автомобільний транспорт служби тилу Південного ВО РФ. Перезавантажується лише боєкомплект в ящиках зберігання, боєкомплект завантажений в стелажі 9Ф37 залишається в вагонах.
На 10-00 сформована перша колона з 8 машин.

12.06.2020 р.
Автомобільна колона у складі 14 вантажних автомобілів, завантажена боезапасом для РСЗВ "Град", прибула с території Кузьминського військового полігону (Ростовська область РФ) до н\п Луганськ. На полігоні продовжується формування наступної колони.
(Повідомлення ВК-Схід)
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12.06.2020 16:03 Ответить
 
 