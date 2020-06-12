Россия перебросила 70 грузовиков, танки и БТРы на оккупированный Донбасс, - украинская сторона СЦКК
Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 30 тентованных грузовиков, въехавших со стороны России на временно оккупированную Россией территорию Украины.
Кроме того, беспилотник зафиксировал в оккупированном Луганске более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные машины, два танка Т-64 и два бронетранспортера БТР-80, сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК, передает Цензор.НЕТ.
"Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия зафиксировал не менее 30 тентованных грузовиков, въехавших со стороны Российской Федерации на временно неподконтрольную правительству Украины территорию, минуя официальные пункты пропуска. При дальнейшем наблюдательном полете БПЛА миссии было замечено более 70 грузовиков военного типа, ремонтно-эвакуационные машины, два танка Т-64 и два бронетранспортера БТР-80, которые были размещены в оккупированном Луганске. Также вблизи жилого района в городе Харцызск обнаружен зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10", - сообщили в пресс-службе.
Как отмечается, Россия систематически поставляет на временно оккупированные территории Украины личный состав, вооружение и военную технику. Чтобы скрыть перемещение оккупационных сил и средств и проехать незамеченным для представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, враг использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска.
Кроме того, постоянно фиксируются нарушения договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии разграничения, а также наблюдается обустройство фортификационных сооружений и минирование территории возле участков разведения и жилых кварталов, что, безусловно, подвергает опасности мирных граждан Донбасса. Все эти факты подтверждаются представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в их ежедневных отчетах.
В штабе ООС также отметили, что российские оккупанты продолжают использовать мирных жителей Донбасса как живой щит, обустраивая фортификационные сооружения в жилых кварталах Горловки. В городе недавно обнаружены вырытые две новые траншеи и построены защитные сооружения. Кроме того, в окрестностях населенного пункта Широкая Балка было зафиксировано примерно 590 противотанковых мин.
"Все эти факты свидетельствуют, что российские захватчики и в дальнейшем демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно игнорируют взятые на себя обязательства в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы. Своими действиями они подтверждают стремление к дальнейшему обострению конфликта, увеличивая количество вооружения и военной техники в непосредственной близости к линии соприкосновения, чем подвергают опасности мирных жителей в оккупированных ими населенных пунктах", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
--------------
В этот день мы отмечаем 30-ю годовщину Декларации государственного суверенитета России, признавшей демократические стремления и суверенитет русского народа, его многовековую историю, культуру и традиции, его неотъемлемое право на достойную жизнь. К тому же, это гарантировало россиянам выполнение прав и равную защиту на основе верховенства права, а также готовность жить в мире и согласии со всеми другими странами и народами", - подчеркнул Помпео.
--------------
Но вот это как объясняется? - "Кроме того, в окрестностях населенного пункта Широкая Балка было зафиксировано примерно 590 противотанковых мин".Источник: https://censor.net/n3201640
Они что, мины ОБСЕшному дрону "на камеру" закладывают, или как они были обнаружены?
Підрозділи в\ч 57229 Південного ВО ЗС РФ (1061-й центр матеріально-технічного забезпечення), які базуються на Кузьмінському військовому полігоні в Ростовській області РФ, отримали специфікаційне завдання на формування двох ешелонів (близько 60 вагонів в стандартній комплектації) боєзапасом для РСЗВ «Град» (індекс ГРАУ - 9К51) для відправки на ТОТ ОРДЛО. Частина боєзапасу вантажиться в ящиках зберігання, частина в змонтованих в вагонах комплектах стелажів 9Ф37, що передбачає використання їх в якості тимчасового місця зберігання).
09.06.2020 р.
Біля 08-00 09.06.2020 р. технічні підрозділи в\ч 57229 (1061-й центр матеріально-технічного забезпечення) в транспортному терміналі Кузьминського військового полігону (Ростовська область РФ) почали перевантаження боезапасу для РСЗВ "Град", які були завантажені в вагони залізничного потягу, на автомобільний транспорт служби тилу Південного ВО РФ. Перезавантажується лише боєкомплект в ящиках зберігання, боєкомплект завантажений в стелажі 9Ф37 залишається в вагонах.
На 10-00 сформована перша колона з 8 машин.
12.06.2020 р.
Автомобільна колона у складі 14 вантажних автомобілів, завантажена боезапасом для РСЗВ "Град", прибула с території Кузьминського військового полігону (Ростовська область РФ) до н\п Луганськ. На полігоні продовжується формування наступної колони.
(Повідомлення ВК-Схід)