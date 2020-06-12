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"Львовская железная дорога" договорилась о закупке б/у запчастей на сумму 37 млн грн, привезенных подрядчиками из РФ, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила злоупотребления должностных лиц регионального филиала "Львовская железная дорога" при проведении закупок запчастей для подвижного состава.

Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

"Должностные лица филиала "договорились" с коммерсантами о закупке необходимых железной дороге запчастей на сумму более 3,7 млн грн. По данным следствия, подрядчики вместо новых деталей поставляли подержанную продукцию, которую ввозили из Российской Федерации", - указано в сообщении.

Львовская железная дорога договорилась о закупке б/у запчастей на сумму 37 млн грн, привезенных подрядчиками из РФ, - СБУ 01

По данным спецслужбы, средства, полученные от госпредприятия, злоумышленники переводили на счета коммерческих структур с признаками фиктивности для вывода в "тень".

Во время проведения санкционированных обысков в подразделениях "Укрзализныци" правоохранители изъяли запчасти для подвижного состава и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую осуществление сделок.

В рамках уголовного производства, открытого по признакам ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), проводятся следственные действия.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователями ГУ Нацполиции во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Львовская железная дорога договорилась о закупке б/у запчастей на сумму 37 млн грн, привезенных подрядчиками из РФ, - СБУ 02
Львовская железная дорога договорилась о закупке б/у запчастей на сумму 37 млн грн, привезенных подрядчиками из РФ, - СБУ 03

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Автор: 

Львов (4582) россия (95497) СБУ (19890) Укрзализныця (2746) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+7
Торговля на крови от зебилов?
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12.06.2020 13:41
+6
А тут очередной крик души от малообеспечених...

"Львовская железная дорога" договорилась о закупке б/у запчастей на сумму 37 млн грн, привезенных подрядчиками из РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 6761
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12.06.2020 13:43
+3
Знайшлися "Свинарчуки" у ЗЄнєлоха.
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12.06.2020 13:42
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Волнуюсь за Сирожу)
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12.06.2020 13:41 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDIkTBzuL2f4vHuFaWXB048cMUcUYHCJ4u0btIcBp7oLsgi6m7gxp6n_MHvrRBiLSsw5oQazF9ptNg2&hc_ref=ARRKinzv_p8XznTbxMXpkCpmsNAPxYRmCsinr3qw8GTXqCtQ6RvRmPskEua2GXlZRfg&fref=nf Андрій Смолій https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3060913850613063&set=a.728397013864770&type=3 1 ч. · Влада пішла на створення так званого «Угорського району». Щойно це рішення було прийнято на засідання Уряду.Не зважаючи на тиск суспільства та відверта нехтування національних інтересів маємо ситуацію, коли Україну штовхають на внутрішню дестабілізацію. Такого не робила жодна влада, навіть за часів режиму Януковича.Чим це може закінчитися? Ми вже бачили в Криму чи на Донбасі. Дії влади Зеленського суперечать здоровому глузду, проте його тут не варто шукати. Такі дії є злочином проти країни.
"Львовская железная дорога" договорилась о закупке б/у запчастей на сумму 37 млн грн, привезенных подрядчиками из РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 1061
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12.06.2020 13:42 Ответить
Торговля на крови от зебилов?
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12.06.2020 13:41 Ответить
Почти измена . Львов , должно быть стыдно .
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12.06.2020 13:41 Ответить
Во Львове около 33.52% малоросов
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12.06.2020 13:43 Ответить
Верю . Судя по тому , как они гадят своим мусором по всей Украине .
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12.06.2020 13:45 Ответить
Знайшлися "Свинарчуки" у ЗЄнєлоха.
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12.06.2020 13:42 Ответить
А тут очередной крик души от малообеспечених...

"Львовская железная дорога" договорилась о закупке б/у запчастей на сумму 37 млн грн, привезенных подрядчиками из РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 6761
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12.06.2020 13:43 Ответить
****. там папаша 20 лет был проректором в милицейском университете. входной билет от 1000$. на блатные специальности от 5$, плюс экзамены, зачеты и диплом. скидка только ментам, которые заочно.
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12.06.2020 15:47 Ответить
А в чём проблема? В том что детали не новые? Или в том, что из Рассеи? Или в том, что дорого слишком? Да и суммы в заголовке и тексте разнятся в 10 раз. Короче туман.
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12.06.2020 13:48 Ответить
А на Гладковского за это уголоаное дело завели. Только он не поезда , а танки ремонтировал .
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12.06.2020 14:18 Ответить
Согласен. Тоже маразм какой-то.
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12.06.2020 14:37 Ответить
ну а куда смотрит так называемый наблюдательный совет УЗ, который получает сотни тысяч зарплаты???
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12.06.2020 13:49 Ответить
Правосудие в Китае за воровство за вывод денег в "тень".
"Львовская железная дорога" договорилась о закупке б/у запчастей на сумму 37 млн грн, привезенных подрядчиками из РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 3530
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12.06.2020 13:51 Ответить
А толку?
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12.06.2020 13:52 Ответить
Как толку ? Госзаначка у Китая одна из самьіх больших в мире, там денег-мьіши не едят, а иначе , в казне бьіл бьі "0 ," по уши в кредитах, а деньги мьіши поели и не бьіло бьі виноватьіх
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12.06.2020 14:03 Ответить
кто-то говорил **не торгуем с агрессором**)))))))
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12.06.2020 13:52 Ответить
"За первые 3 месяца 2020 года общая сумма товаров, которые пересекли украино-российскую границу, достигла $1,86 млрд...
Экспорт в Россию сократился на 15% и составил $648,12 млн..., импорт из России сократился на треть - ... до 1,22 млрд. ...
Большинство импорта из России составляет топливо, нефть и уголь ($769 млн от начала 2020 года). Больше всего экспортируют в Россию украинские продукты неорганической химии, черные металлы, котлы и железнодорожное оборудование"
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12.06.2020 13:57 Ответить
А газ и нефть, которые транзитом в ЕС входит в этот перечень?
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12.06.2020 14:20 Ответить
Нет. Они проходят также как любой транзитный груз, перемещаемый по территории, и во внешней торговле страны не учитываются. Оплата тарифа за этот транзит проходит как экспорт услуг, но во внешней торговле ТОВАРАМИ также не учитывается.
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12.06.2020 14:36 Ответить
Никогда такого не было и вот опять)https://lviv.znaj.ua/ru/247594-pojizd-lviv-moskva-zaroblyaye-milyoni-viyna-z-putinim-ne-pereshkoda
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12.06.2020 13:56 Ответить
 
 