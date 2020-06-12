"Львовская железная дорога" договорилась о закупке б/у запчастей на сумму 37 млн грн, привезенных подрядчиками из РФ, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила злоупотребления должностных лиц регионального филиала "Львовская железная дорога" при проведении закупок запчастей для подвижного состава.

Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

"Должностные лица филиала "договорились" с коммерсантами о закупке необходимых железной дороге запчастей на сумму более 3,7 млн грн. По данным следствия, подрядчики вместо новых деталей поставляли подержанную продукцию, которую ввозили из Российской Федерации", - указано в сообщении.

По данным спецслужбы, средства, полученные от госпредприятия, злоумышленники переводили на счета коммерческих структур с признаками фиктивности для вывода в "тень".

Во время проведения санкционированных обысков в подразделениях "Укрзализныци" правоохранители изъяли запчасти для подвижного состава и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую осуществление сделок.

В рамках уголовного производства, открытого по признакам ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), проводятся следственные действия.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователями ГУ Нацполиции во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ задержала в Светлодарске экс-сотрудника милиции, который работал на вражеские спецслужбы. ФОТОрепортаж