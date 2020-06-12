Мы арендуем дом, экс-нардеп Бобов не был его владельцем, - Омелян об обысках, которые провело ГБР по месту его жительства
Дом, в котором проживает экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, и где сегодня проводились обыски сотрудниками ГБР, не принадлежит бывшему народному депутату от "Партии регионов" Геннадию Бобову.
Об этом Владимир Омелян заявил в комментарии Цензор.НЕТ.
"Собственником этого дома, как выяснилось, был сын экс-нардепа до 2016 года, потом он его продал. Поэтому сейчас другой владелец, у которого мы с семьей арендуем дом с 2017 года, - рассказал Омелян. – Я никогда лично не общался с Бобовым, мы не знакомы".
По словам Омеляна, он пытался объяснить это сотрудникам ГБР, но они не стали его слушать.
Он объяснил, что правоохранители показали постановление суда и сказали, что якобы ищут вещи экс-нардепа. Аргументы о том, что он не живет в этом доме, их не убедили.
"Может хотели установить жучки или это просто была такая демонстрация силы, - допускает он. Я не знаю, что может быть в голове у этих людей. В шесть утра забегает порядка десяти человек. С автоматами. Хотя они знают, что я дома с женой и двумя маленькими детьми. Сыну – 6 лет, дочери - 2 года".
Он также подчеркнул, что сам обыск был поверхностным, в результате ничего не изъяли. И связывает это со своей активной политической позицией.
Напомним, утром 12 июня 2020 года Омелян на своей странице в Facebook написал, что следователи ГБР пришли с обыском в дом, где он проживает вместе с семьей.
"6:30 утра. Все спят - дети, супруга, мама. Врывается ГБР с обыском. Якобы решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем... Якобы решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем ", - написал Омелян.
Позже экс-министр сообщил, что обыск был проведен в соответствии с решением суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году.
"Формально никаких обвинений против меня нет, ничего изъято не было", - уточнил Омелян.
Как сообщили в ГБР, обыски проводились в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту похищения преступной организацией 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском и последующим убийством журналиста Василия Сергиенко. По этому делу проходит экс-нардеп от Партии регионов Геннадий Бобов.
По версии следствия в доме могут храниться доказательства, которые могут быть приобщены к уголовному производству.
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Ну провели обыск у гражданина, звизда с ОГПУ уровень доходов анализирует, а вы мне такое...
После утреннего обыска человек имеет почти день для адвоката, оспаривания самого факта и т.п.
Вот после вечернего обыска. Алла, вот подумай, проведут у тебя обыск не как ты мне желаешь, утром, а с 23-00 до часу ночи к примеру.
Что это будет?! Ты же потом до утра не заснешь! Представь себя утром с помятым лицом, на тормозах....
ЖЖуть!!!
Поэтому я тебе тоже утренних желаю!
Нужна видеофиксация и адвокат.
Это было соблюдено?
Если успел адвокат приехать - хорошо, а не успел - и ничего страшного.
Вы хоть мозг включите, как это представляете?
Адвоката с собой везут - не имеют права. Прийти с обыском и ждать адвоката? Да когда к зеленскому так придут, он до адвоката весь кокс выехать успеет!
И про видеофиксацию почитайте. Развивайтесь, электорат Зе. Мой президент около года назад просил вас думайте!
И это точно не я.
Читайте про видеофиксацию:
https://zib.com.ua/ua/131839-scho_potribno_znati_osobi_v_yakoi_provodyat_obshuk__advokat.html
А ещё, любезная, хочу вам сказать,может и "воткнули" видеофиксацию обяз. В кодекс, но что для этого нужно? Мобилы хватит. А про присутствие адвоката - вынюхает зеля кокс до его приезда.
И вишенка на торт: незаконный обыск лучше чем законный. Подумайте почему.
О чем вообще общаться?.............
Почему зе-репрессивная машина забыла про Раю Богатыреву, которую они отпустили на все 4 стороны после залога в 6 млн. от Новинского?
Судя по залогу, Рае должны инкриминировать несравненно большое воровство, чем машина.
Чехвостит он их в хвост, и в гриву. А они ой какие обидчивые.
Так это обыск по этому делу?
Зеленский и Богдан должны сидеть в соседних камерах Лукьяновского СИЗО, и перестукиваться через стенку, согласовывая свои показания.