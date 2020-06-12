Мы арендуем дом, экс-нардеп Бобов не был его владельцем, - Омелян об обысках, которые провело ГБР по месту его жительства

Дом, в котором проживает экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, и где сегодня проводились обыски сотрудниками ГБР, не принадлежит бывшему народному депутату от "Партии регионов" Геннадию Бобову.

Об этом Владимир Омелян заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

"Собственником этого дома, как выяснилось, был сын экс-нардепа до 2016 года, потом он его продал. Поэтому сейчас другой владелец, у которого мы с семьей арендуем дом с 2017 года, - рассказал Омелян. – Я никогда лично не общался с Бобовым, мы не знакомы".

По словам Омеляна, он пытался объяснить это сотрудникам ГБР, но они не стали его слушать.

Он объяснил, что правоохранители показали постановление суда и сказали, что якобы ищут вещи экс-нардепа. Аргументы о том, что он не живет в этом доме, их не убедили.

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"Может хотели установить жучки или это просто была такая демонстрация силы, - допускает он. Я не знаю, что может быть в голове у этих людей. В шесть утра забегает порядка десяти человек. С автоматами. Хотя они знают, что я дома с женой и двумя маленькими детьми. Сыну – 6 лет, дочери - 2 года".

Он также подчеркнул, что сам обыск был поверхностным, в результате ничего не изъяли. И связывает это со своей активной политической позицией.

Напомним, утром 12 июня 2020 года Омелян на своей странице в Facebook написал, что следователи ГБР пришли с обыском в дом, где он проживает вместе с семьей.

"6:30 утра. Все спят - дети, супруга, мама. Врывается ГБР с обыском. Якобы решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем... Якобы решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем ", - написал Омелян.

Позже экс-министр сообщил, что обыск был проведен в соответствии с решением суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году.

"Формально никаких обвинений против меня нет, ничего изъято не было", - уточнил Омелян.

Как сообщили в ГБР, обыски проводились в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту похищения преступной организацией 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском и последующим убийством журналиста Василия Сергиенко. По этому делу проходит экс-нардеп от Партии регионов Геннадий Бобов.

По версии следствия в доме могут храниться доказательства, которые могут быть приобщены к уголовному производству.