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Мы арендуем дом, экс-нардеп Бобов не был его владельцем, - Омелян об обысках, которые провело ГБР по месту его жительства

Мы арендуем дом, экс-нардеп Бобов не был его владельцем, - Омелян об обысках, которые провело ГБР по месту его жительства

Дом, в котором проживает экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, и где сегодня проводились обыски сотрудниками ГБР, не принадлежит бывшему народному депутату от "Партии регионов" Геннадию Бобову.

Об этом Владимир Омелян заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

"Собственником этого дома, как выяснилось, был сын экс-нардепа до 2016 года, потом он его продал. Поэтому сейчас другой владелец, у которого мы с семьей арендуем дом с 2017 года, - рассказал Омелян. – Я никогда лично не общался с Бобовым, мы не знакомы".

По словам Омеляна, он пытался объяснить это сотрудникам ГБР, но они не стали его слушать.

Он объяснил, что правоохранители показали постановление суда и сказали, что якобы ищут вещи экс-нардепа. Аргументы о том, что он не живет в этом доме, их не убедили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омелян - Зеленскому: Привет от Вас я получил! Вы таки полный совок

"Может хотели установить жучки или это просто была такая демонстрация силы, - допускает он. Я не знаю, что может быть в голове у этих людей. В шесть утра забегает порядка десяти человек. С автоматами. Хотя они знают, что я дома с женой и двумя маленькими детьми. Сыну – 6 лет, дочери - 2 года".

Он также подчеркнул, что сам обыск был поверхностным, в результате ничего не изъяли. И связывает это со своей активной политической позицией.

Напомним, утром 12 июня 2020 года Омелян на своей странице в Facebook написал, что следователи ГБР пришли с обыском в дом, где он проживает вместе с семьей.

"6:30 утра. Все спят - дети, супруга, мама. Врывается ГБР с обыском. Якобы решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем... Якобы решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем ", - написал Омелян.

Позже экс-министр сообщил, что обыск был проведен в соответствии с решением суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году.

"Формально никаких обвинений против меня нет, ничего изъято не было", - уточнил Омелян.

Как сообщили в ГБР, обыски проводились в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту похищения преступной организацией 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском и последующим убийством журналиста Василия Сергиенко. По этому делу проходит экс-нардеп от Партии регионов Геннадий Бобов.

По версии следствия в доме могут храниться доказательства, которые могут быть приобщены к уголовному производству.

обыск (1896) Омелян Владимир (712) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+13
Пожелаем Иванову много-много таких бодрых пробуждений.
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12.06.2020 13:52
+8
Бубочка считает себя этаким диктатором средневековым, который всемогущий и действует по произволу (по беспределу). Одним словом - совок.
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12.06.2020 13:50
+6
полтора миллиарда бюджетных гривен стоит єто шапито
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12.06.2020 13:49
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Ну вообще-то обыск с раннего утра - это правильно. Весь день потом свободен!
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12.06.2020 13:48 Ответить
Пожелаем Иванову много-много таких бодрых пробуждений.
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12.06.2020 13:52 Ответить
С такой фамилией он уже наказан.
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12.06.2020 14:04 Ответить
Ну что вы плетёте, тетя?!
Ну провели обыск у гражданина, звизда с ОГПУ уровень доходов анализирует, а вы мне такое...
После утреннего обыска человек имеет почти день для адвоката, оспаривания самого факта и т.п.
Вот после вечернего обыска. Алла, вот подумай, проведут у тебя обыск не как ты мне желаешь, утром, а с 23-00 до часу ночи к примеру.
Что это будет?! Ты же потом до утра не заснешь! Представь себя утром с помятым лицом, на тормозах....
ЖЖуть!!!
Поэтому я тебе тоже утренних желаю!
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12.06.2020 14:11 Ответить
Дядя, обыскивать нужно по закону.
Нужна видеофиксация и адвокат.
Это было соблюдено?
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12.06.2020 14:17 Ответить
Вы КПК читали?
Если успел адвокат приехать - хорошо, а не успел - и ничего страшного.
Вы хоть мозг включите, как это представляете?
Адвоката с собой везут - не имеют права. Прийти с обыском и ждать адвоката? Да когда к зеленскому так придут, он до адвоката весь кокс выехать успеет!
И про видеофиксацию почитайте. Развивайтесь, электорат Зе. Мой президент около года назад просил вас думайте!
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12.06.2020 14:29 Ответить
*вынюхать
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12.06.2020 14:29 Ответить
Электорат Зе отмазывает здесь его самого и его репрессивные органы.
И это точно не я.

Читайте про видеофиксацию:
https://zib.com.ua/ua/131839-scho_potribno_znati_osobi_v_yakoi_provodyat_obshuk__advokat.html
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12.06.2020 14:32 Ответить
Рекламные статьи читайте сами. Номера статей КПК?
А ещё, любезная, хочу вам сказать,может и "воткнули" видеофиксацию обяз. В кодекс, но что для этого нужно? Мобилы хватит. А про присутствие адвоката - вынюхает зеля кокс до его приезда.
И вишенка на торт: незаконный обыск лучше чем законный. Подумайте почему.
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12.06.2020 14:47 Ответить
Вы не различаете рекламу от консультации юриста.
О чем вообще общаться?.............
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12.06.2020 14:48 Ответить
полтора миллиарда бюджетных гривен стоит єто шапито
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12.06.2020 13:49 Ответить
Откуда у этого гиперлупа деньги на аренду дома за 20000 грн?
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12.06.2020 14:03 Ответить
Декларации в открытом доступе.
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12.06.2020 14:04 Ответить
А справа по покупке машины на брата в закрытом?
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12.06.2020 14:14 Ответить
Если есть нарушение со стороны, почему дом, в котором живет Омелян обыскивают по левому делу?

Почему зе-репрессивная машина забыла про Раю Богатыреву, которую они отпустили на все 4 стороны после залога в 6 млн. от Новинского?
Судя по залогу, Рае должны инкриминировать несравненно большое воровство, чем машина.
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12.06.2020 14:20 Ответить
Да я не делаю обыск к машине, я вспомнил и спросил, что вы все мешает в кучу?
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12.06.2020 14:32 Ответить
Вы сами приплели в данный разговор какую-то машину.
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12.06.2020 14:45 Ответить
Была справа по коррупции(машина). Я думал вы знаете итог. Наверное итог как и с аваковскими рюкзаками.
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12.06.2020 14:49 Ответить
Если бы там было реальное нарушение, зеленые бы Омеляна давно закрыли.
Чехвостит он их в хвост, и в гриву. А они ой какие обидчивые.
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12.06.2020 14:53 Ответить
* Если есть нарушение со стороны Омеляна ...
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12.06.2020 14:21 Ответить
Для брата.
Так это обыск по этому делу?
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12.06.2020 14:21 Ответить
Ну там тоже такая тема толкалась. Только вроде не для брата, а на брата оформленная. А по какому делу обыск почитайте вверху экрана.
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12.06.2020 14:35 Ответить
Тема просто об одном, у вас вопросы о другом, при этом, не косается правомерности или обяснения текущего обыска, вот я и спрашиваю.
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12.06.2020 14:43 Ответить
Я думал может друзья омельяна тут - расскажут.
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12.06.2020 14:50 Ответить
Чергове зелене трєпло з підходящим прізвищем Іванов.
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12.06.2020 19:25 Ответить
Даже не способное прикинуться Канадой под проксей, как чергове быдло))))
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12.06.2020 20:42 Ответить
Бубочка считает себя этаким диктатором средневековым, который всемогущий и действует по произволу (по беспределу). Одним словом - совок.
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12.06.2020 13:50 Ответить
А куда будут бежать зебилы когда украинцы одумаются и больше не будут голосовать за зелёных?
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12.06.2020 13:50 Ответить
А новенька ЦВК з з/п 300 штук нашо?
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12.06.2020 13:52 Ответить
Зебилы никогда не одумаются, потому что телевизор день и ночь вещает о хорошем Бубочке и плохом Порохе.
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12.06.2020 13:59 Ответить
было бы странно, если бы Бобов до сих пор держал свои вещи в проданном доме, которые подлежат обыску
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12.06.2020 13:52 Ответить
Надо было ещё посмотреть на викимапии, вдруг этот дом там действительно обозначен как дом Бобова. Тогда все сходится прецеденты уже были. Мы арендуем дом, экс-нардеп Бобов не был его владельцем, - Омелян об обысках, которые провело ГБР по месту его жительства - Цензор.НЕТ 1911
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12.06.2020 13:55 Ответить
Бубочка вдруг страшно перепугался послужного списка Омеляна: тогда были отремонтированы 7000 км дорог, а нынешняя власть занята в основном уничтожением результатов того что сделала предыдущая.

Зеленский и Богдан должны сидеть в соседних камерах Лукьяновского СИЗО, и перестукиваться через стенку, согласовывая свои показания.
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12.06.2020 13:58 Ответить
"орендаторы" меровы...от Григян до Ляшка.... все бездомные.... ять.....
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12.06.2020 14:00 Ответить
зато бубочка работая в убыточном квартале95 успел себе прикупить виллы во франции, лондоне, крыму и в италии. ну и ще десяток квартир и офисов в Киеве.
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12.06.2020 14:25 Ответить
Они начинают жрать друг друга . Это радует и пугает .
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12.06.2020 14:02 Ответить
кто друг друга жрет? квартальные дебилы продолжают разводить своих зе-лохов фейковыми обысками папередников ради пиара в сми, чтобы зе-терпилы видели хоть какую-то работу при ухудшении качества жизни в стране.
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12.06.2020 14:28 Ответить
 
 