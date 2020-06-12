Построение подозрения Стерненко только на данных одной экспертизы может свидетельствовать о ненадлежащем расследовании и заказном характере дела, - заявление ВСК

По имеющейся у ВСК информации, полученной от свидетеля по делу расследования третьего нападения на Сергея Стерненко на закрытом заседании ВСК, и экспертиза, на которую ссылается СБУ, не дает оснований делать выводы о последовательности и времени нанесения Ивану Кузнецову ран, а также в отношении конкретного места совершения нападения на Сергея Стерненко и способности Ивана Кузнецова преодолеть определенное расстояние с проникающим ножевым ранением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в открытом заявлении членов Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов относительно вынесения подозрения Сергею Стерненко в совершении умышленного убийства:

"Мы, члены Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов (далее - ВСК), заявляем о недопустимости дальнейшей политизации дел по расследованию нападений на Сергея Стерненко.

Вчера, 11 июня, Сергею Стерненко было вручено подозрение в совершении умышленного убийства, которое, по мнению Службы безопасности Украины (далее - СБУ), произошло в результате реализации им права на необходимую оборону. Должностные лица СБУ, осуществляющие досудебное расследование по этому делу, обнародовали презентацию, которая в тоне безоговорочной истины утверждает, что Сергей Стерненко является убийцей.

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Действия должностных лиц СБУ являются грубым нарушением статьи 62 Конституции Украины и статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и является прямым посягательством на презумпцию невиновности. Оценку событиям, которые произошли между Сергеем Стерненко и Иваном Кузнецовым вместе с Александром Исайкулом, должен предоставлять исключительно суд, но никак не следователи СБУ.

Аргументация следствия СБУ опирается на данные только одной из судебно-медицинских экспертиз и не принимает во внимание данные других экспертиз. По имеющейся у ВСК информации, полученной от свидетеля по делу расследования третьего нападения на Сергея Стерненко на закрытом заседании ВСК, и экспертиза, на которую ссылается СБУ, не дает оснований делать выводы о последовательности и времени нанесения Ивану Кузнецову ран, а также в отношении конкретного места совершения нападения на Сергея Стерненко и способности Ивана Кузнецова преодолеть определенное расстояние с проникающим ножевым ранением. Фактически сообщение о подозрении Сергею Стерненко опирается на результаты экспертиз, содержащих взаимоисключающие данные, и построение подозрения только на данных одной экспертизы может свидетельствовать о ненадлежащем расследовании дела и его заказном характере.

Кроме этого, Сергей Стерненко подозревается в незаконном обращении с оружием в части незаконного ношения холодного оружия. Однако, совершение такого правонарушения не может инкриминироваться Сергею Стерненко, ведь изъятый ​​у него нож, по выводам экспертизы, не является холодным оружием, и свободно продается в магазинах, поскольку является обычным перочинным ножом.

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В то же время, обращаем внимание также на то, что Службой безопасности Украины и Офисом Генерального прокурора не осуществляются действия на установление и привлечение к ответственности организаторов, исполнителей, посредников и других соучастников по всем трем нападениям на Сергея Стерненко. За более чем 2 года расследования к ответственности фактически привлекается только исполнитель покушения, которое произошло 01.05.2018 г.., и который был собственноручно задержан потерпевшим.

Попытка привлечения к ответственности Сергея Стерненко при сомнительном обосновании в сочетании с отсутствием действий, направленных на привлечение к ответственности лиц, причастных к преступлениям против Сергея Стерненко, может указывать на предвзятость и необъективность следствия.

Также мы обращаем внимание на давление по делу со стороны отдельных должностных лиц из руководства Офиса Генерального прокурора на старшего группы прокуроров, о чем им было подано соответствующее заявление. Прокуроры независимы и в своей деятельности, подчиняются только верховенству права. Любое политическое давление на процессуальных руководителей расследования неприемлемо и ставит под сомнение беспристрастность расследования по этому делу.

Мы, как члены ВСК, также отмечаем, что любая вина по стандартам доказательства, принятым в государствах, где царит верховенство права, должно доказываться вне разумного сомнения. При наличии разумного сомнения относительно вины лица, такое лицо должно быть освобождено. Посягательство на конституционные права и свободы личности недопустимы. Считаем, что полученное Сергеем Стерненко сообщение о подозрении безосновательно.

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Призываем Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора провести комплексный анализ всех имеющихся судебно-медицинских и других экспертиз по этому делу, избегать утверждений и действий, нарушающих презумпцию невиновности, а следовательно и права человека, действовать справедливо и беспристрастно в пределах полномочий, предусмотренных законом, провести все необходимые процессуальные действия и направить все усилия на установление справедливости в этом деле".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.