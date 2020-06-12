Построение подозрения Стерненко только на данных одной экспертизы может свидетельствовать о ненадлежащем расследовании и заказном характере дела, - заявление ВСК
По имеющейся у ВСК информации, полученной от свидетеля по делу расследования третьего нападения на Сергея Стерненко на закрытом заседании ВСК, и экспертиза, на которую ссылается СБУ, не дает оснований делать выводы о последовательности и времени нанесения Ивану Кузнецову ран, а также в отношении конкретного места совершения нападения на Сергея Стерненко и способности Ивана Кузнецова преодолеть определенное расстояние с проникающим ножевым ранением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в открытом заявлении членов Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов относительно вынесения подозрения Сергею Стерненко в совершении умышленного убийства:
"Мы, члены Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов (далее - ВСК), заявляем о недопустимости дальнейшей политизации дел по расследованию нападений на Сергея Стерненко.
Вчера, 11 июня, Сергею Стерненко было вручено подозрение в совершении умышленного убийства, которое, по мнению Службы безопасности Украины (далее - СБУ), произошло в результате реализации им права на необходимую оборону. Должностные лица СБУ, осуществляющие досудебное расследование по этому делу, обнародовали презентацию, которая в тоне безоговорочной истины утверждает, что Сергей Стерненко является убийцей.
Действия должностных лиц СБУ являются грубым нарушением статьи 62 Конституции Украины и статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и является прямым посягательством на презумпцию невиновности. Оценку событиям, которые произошли между Сергеем Стерненко и Иваном Кузнецовым вместе с Александром Исайкулом, должен предоставлять исключительно суд, но никак не следователи СБУ.
Аргументация следствия СБУ опирается на данные только одной из судебно-медицинских экспертиз и не принимает во внимание данные других экспертиз. По имеющейся у ВСК информации, полученной от свидетеля по делу расследования третьего нападения на Сергея Стерненко на закрытом заседании ВСК, и экспертиза, на которую ссылается СБУ, не дает оснований делать выводы о последовательности и времени нанесения Ивану Кузнецову ран, а также в отношении конкретного места совершения нападения на Сергея Стерненко и способности Ивана Кузнецова преодолеть определенное расстояние с проникающим ножевым ранением. Фактически сообщение о подозрении Сергею Стерненко опирается на результаты экспертиз, содержащих взаимоисключающие данные, и построение подозрения только на данных одной экспертизы может свидетельствовать о ненадлежащем расследовании дела и его заказном характере.
Кроме этого, Сергей Стерненко подозревается в незаконном обращении с оружием в части незаконного ношения холодного оружия. Однако, совершение такого правонарушения не может инкриминироваться Сергею Стерненко, ведь изъятый у него нож, по выводам экспертизы, не является холодным оружием, и свободно продается в магазинах, поскольку является обычным перочинным ножом.
В то же время, обращаем внимание также на то, что Службой безопасности Украины и Офисом Генерального прокурора не осуществляются действия на установление и привлечение к ответственности организаторов, исполнителей, посредников и других соучастников по всем трем нападениям на Сергея Стерненко. За более чем 2 года расследования к ответственности фактически привлекается только исполнитель покушения, которое произошло 01.05.2018 г.., и который был собственноручно задержан потерпевшим.
Попытка привлечения к ответственности Сергея Стерненко при сомнительном обосновании в сочетании с отсутствием действий, направленных на привлечение к ответственности лиц, причастных к преступлениям против Сергея Стерненко, может указывать на предвзятость и необъективность следствия.
Также мы обращаем внимание на давление по делу со стороны отдельных должностных лиц из руководства Офиса Генерального прокурора на старшего группы прокуроров, о чем им было подано соответствующее заявление. Прокуроры независимы и в своей деятельности, подчиняются только верховенству права. Любое политическое давление на процессуальных руководителей расследования неприемлемо и ставит под сомнение беспристрастность расследования по этому делу.
Мы, как члены ВСК, также отмечаем, что любая вина по стандартам доказательства, принятым в государствах, где царит верховенство права, должно доказываться вне разумного сомнения. При наличии разумного сомнения относительно вины лица, такое лицо должно быть освобождено. Посягательство на конституционные права и свободы личности недопустимы. Считаем, что полученное Сергеем Стерненко сообщение о подозрении безосновательно.
Призываем Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора провести комплексный анализ всех имеющихся судебно-медицинских и других экспертиз по этому делу, избегать утверждений и действий, нарушающих презумпцию невиновности, а следовательно и права человека, действовать справедливо и беспристрастно в пределах полномочий, предусмотренных законом, провести все необходимые процессуальные действия и направить все усилия на установление справедливости в этом деле".
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
абзац и точка.
Невдячний ти, спам тобі треба
ти нікчемне, гидотне і брехливе створіння... можеш ким завгодно мене вважати, але завжди матимеш за спиною того, хто нагадає тобі про твою нікчемність
п*дарок гниленький, в тому то й справа, що твій хахаль (прихильник йулі) голосував на останніх виборах за зєльоного вибл*дка і в тому воно само зізналося
а ти давай лизькай глибше, кацапоговоряще уй*біщє
Поэтому СБУшников нужно на переаттестацию вместе с Венедиктивной, которая еще с прошлого раза тесты не сдала. Поэтому то, что гнался за нападавшим - вполне законно. Тем более гнался за раненным, чтобы задержать и заодно оказать необходимую медицинскую помощь.
Но это все херня на палочке - правохренители при Зеле перешли все границы и начались политические преследования. Зеля начал свой путь в Ростов, но хитрые Ермак и Аваков ему об этом не говорят, а "заботливо" составляют маршрут. Я просто думаю, кто вместо Зели - сам Аваков или Ермак на поводке "вечного министра МВД"...
Кто там собираеся Майдан устраивать - пора уже, нужно было после дела Шеремета поднимать вопрос начинающегося государственного террора недоучек? *****, дожили до того, шо уже пойду и за Рабиновичем, тем более имеем опыт, когда фэйсы Майдана Кличко, Турчинов, Яйценюх всей толпой на сцене на коленях стояли. Значит и Рабинович сильно не разживется.
Презираю всех, кто проголосовал за Зеленского в прошлом году.