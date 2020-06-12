РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8069 посетителей онлайн
Новости
3 763 45

Построение подозрения Стерненко только на данных одной экспертизы может свидетельствовать о ненадлежащем расследовании и заказном характере дела, - заявление ВСК

Построение подозрения Стерненко только на данных одной экспертизы может свидетельствовать о ненадлежащем расследовании и заказном характере дела, - заявление ВСК

По имеющейся у ВСК информации, полученной от свидетеля по делу расследования третьего нападения на Сергея Стерненко на закрытом заседании ВСК, и экспертиза, на которую ссылается СБУ, не дает оснований делать выводы о последовательности и времени нанесения Ивану Кузнецову ран, а также в отношении конкретного места совершения нападения на Сергея Стерненко и способности Ивана Кузнецова преодолеть определенное расстояние с проникающим ножевым ранением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в открытом заявлении членов Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов относительно вынесения подозрения Сергею Стерненко в совершении умышленного убийства:

"Мы, члены Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов (далее - ВСК), заявляем о недопустимости дальнейшей политизации дел по расследованию нападений на Сергея Стерненко.

Вчера, 11 июня, Сергею Стерненко было вручено подозрение в совершении умышленного убийства, которое, по мнению Службы безопасности Украины (далее - СБУ), произошло в результате реализации им права на необходимую оборону. Должностные лица СБУ, осуществляющие досудебное расследование по этому делу, обнародовали презентацию, которая в тоне безоговорочной истины утверждает, что Сергей Стерненко является убийцей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Стерненко нанес удар ножом в сердце напавшему на него Кузнецову, когда тот убегал и жизни активиста уже ничего не угрожало, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Действия должностных лиц СБУ являются грубым нарушением статьи 62 Конституции Украины и статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и является прямым посягательством на презумпцию невиновности. Оценку событиям, которые произошли между Сергеем Стерненко и Иваном Кузнецовым вместе с Александром Исайкулом, должен предоставлять исключительно суд, но никак не следователи СБУ.

Аргументация следствия СБУ опирается на данные только одной из судебно-медицинских экспертиз и не принимает во внимание данные других экспертиз. По имеющейся у ВСК информации, полученной от свидетеля по делу расследования третьего нападения на Сергея Стерненко на закрытом заседании ВСК, и экспертиза, на которую ссылается СБУ, не дает оснований делать выводы о последовательности и времени нанесения Ивану Кузнецову ран, а также в отношении конкретного места совершения нападения на Сергея Стерненко и способности Ивана Кузнецова преодолеть определенное расстояние с проникающим ножевым ранением. Фактически сообщение о подозрении Сергею Стерненко опирается на результаты экспертиз, содержащих взаимоисключающие данные, и построение подозрения только на данных одной экспертизы может свидетельствовать о ненадлежащем расследовании дела и его заказном характере.

Кроме этого, Сергей Стерненко подозревается в незаконном обращении с оружием в части незаконного ношения холодного оружия. Однако, совершение такого правонарушения не может инкриминироваться Сергею Стерненко, ведь изъятый ​​у него нож, по выводам экспертизы, не является холодным оружием, и свободно продается в магазинах, поскольку является обычным перочинным ножом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ватный след дела Стерненко. Кто хочет получить политическую выгоду? ВИДЕО

В то же время, обращаем внимание также на то, что Службой безопасности Украины и Офисом Генерального прокурора не осуществляются действия на установление и привлечение к ответственности организаторов, исполнителей, посредников и других соучастников по всем трем нападениям на Сергея Стерненко. За более чем 2 года расследования к ответственности фактически привлекается только исполнитель покушения, которое произошло 01.05.2018 г.., и который был собственноручно задержан потерпевшим.

Попытка привлечения к ответственности Сергея Стерненко при сомнительном обосновании в сочетании с отсутствием действий, направленных на привлечение к ответственности лиц, причастных к преступлениям против Сергея Стерненко, может указывать на предвзятость и необъективность следствия.

Также мы обращаем внимание на давление по делу со стороны отдельных должностных лиц из руководства Офиса Генерального прокурора на старшего группы прокуроров, о чем им было подано соответствующее заявление. Прокуроры независимы и в своей деятельности, подчиняются только верховенству права. Любое политическое давление на процессуальных руководителей расследования неприемлемо и ставит под сомнение беспристрастность расследования по этому делу.

Мы, как члены ВСК, также отмечаем, что любая вина по стандартам доказательства, принятым в государствах, где царит верховенство права, должно доказываться вне разумного сомнения. При наличии разумного сомнения относительно вины лица, такое лицо должно быть освобождено. Посягательство на конституционные права и свободы личности недопустимы. Считаем, что полученное Сергеем Стерненко сообщение о подозрении безосновательно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стерненко вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте, - адвокат Найем

Призываем Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора провести комплексный анализ всех имеющихся судебно-медицинских и других экспертиз по этому делу, избегать утверждений и действий, нарушающих презумпцию невиновности, а следовательно и права человека, действовать справедливо и беспристрастно в пределах полномочий, предусмотренных законом, провести все необходимые процессуальные действия и направить все усилия на установление справедливости в этом деле".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Автор: 

ВР (29244) ВСК (458) СБУ (19890) Стерненко Сергей (394)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
объяснить суду почему потерпевший убегал от Стерненко спиной вперед сможет любой зеленый дегенерат
показать весь комментарий
12.06.2020 13:54
+11
Это свидетельствует только об одном - должностном преступлении следователей
показать весь комментарий
12.06.2020 13:56
+8
Ты прям лично, у него покупал? Откуда инфа, портянка пензенская??
показать весь комментарий
12.06.2020 13:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
объяснить суду почему потерпевший убегал от Стерненко спиной вперед сможет любой зеленый дегенерат
показать весь комментарий
12.06.2020 13:54 Ответить
это та экспертиза которая дала взаимоисключающие выводы
показать весь комментарий
12.06.2020 14:46 Ответить
Ты прям лично, у него покупал? Откуда инфа, портянка пензенская??
показать весь комментарий
12.06.2020 13:59 Ответить
У тебя мало времени.Пиши быстрее😂🌷
показать весь комментарий
12.06.2020 14:06 Ответить
Засунь эти примитивные манипуляции себе поглубже...
показать весь комментарий
12.06.2020 14:12 Ответить
так. а ти кацапе не знав?
показать весь комментарий
12.06.2020 14:47 Ответить
про твоего зелю уже ермаки орут, что богдан с ним кокс нюхал не качественный
показать весь комментарий
12.06.2020 14:04 Ответить
Антоша, касатик, не звизди. Наслушался шария и рыгов? Наркоту хотели на него повесить, но не прошло, слишком топорно сработали. Так, что не разноси фейки.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:11 Ответить
Это свидетельствует только об одном - должностном преступлении следователей
показать весь комментарий
12.06.2020 13:56 Ответить
Навіщо це слідакам. Це пряма вказівка їх керівництва
показать весь комментарий
12.06.2020 14:48 Ответить
Зелёная гнида и заказала.
показать весь комментарий
12.06.2020 13:57 Ответить
"Действия должностных лиц СБУ" являются прямым следствием выбора украинцами в президенты криворогатого братка.

абзац и точка.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:00 Ответить
Радив би Стерненку прийти під ДБР, оголосити початок політкомпанії "Зєлю геть. Дострокові", роспочати широку дискусію про узгодження ЄДИНОГО кандидата в президенти від демсил на це літо, скласти суспільний договір для цього кандидата, а потім цинічно оголосити підозру всьому складу ДБР, Зєлє, всій його шоблі, порадити їм зробити явку з визнанням провини і піти без зустрічі зі слідчими. Зєля - російський шпигун, а вся його зелена шобла - вороги України, тому підігравати зеленим - грати на поразку України.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:04 Ответить
"...підігравати зеленим - грати на поразку України".(с) слова зєвиборця
показать весь комментарий
12.06.2020 14:14 Ответить
Російський шпигун Пєця - довічне з конфіскацією! Ну а його ботоферма - примусові в автодорі
показать весь комментарий
12.06.2020 14:23 Ответить
і що воно морозить пліснява знищила мозок зєвиборця
показать весь комментарий
12.06.2020 14:27 Ответить
Але не радив би Стерненку десь відсиджуватись мовчки. Кожен день українці мають бачити його звернення по записаних роліках, звернення доєднуватись до політкомпанії "Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові". До політкомпанії може доєднатись кожен, хто причепить на груди стікер з емблемою політкомпанії:
Построение подозрения Стерненко только на данных одной экспертизы может свидетельствовать о ненадлежащем расследовании и заказном характере дела, - заявление ВСК - Цензор.НЕТ 2814
показать весь комментарий
12.06.2020 14:22 Ответить
на лоба собі причепи, як пам'ятку
показать весь комментарий
12.06.2020 14:28 Ответить
у тебе така уже є
показать весь комментарий
12.06.2020 14:49 Ответить
підспівуєш п*дику, який голосував за ЗЄ? ню ню
показать весь комментарий
12.06.2020 15:07 Ответить
Подарувати тобі лопату, Генадію? Для примусових? З маленьким черпалом? Скоро такі стануть в дифіциті. В автодорі будуть видавати тільки поларухи
показать весь комментарий
12.06.2020 15:03 Ответить
лопату? ну якщо тільки прикопати таких як ти г*вноїдів
показать весь комментарий
12.06.2020 15:07 Ответить
Що я тобі поганого зробив, Генадію? Даю тобі, тролю мародерському, заробляти у Пєці. Хоч і крихти з його столу, але зараз безробіття, дякуй і за це.
Невдячний ти, спам тобі треба
показать весь комментарий
12.06.2020 15:26 Ответить
розумієш, річ у тім, що ти і тобі подібні деграданти в усі часи тягнули мою країну в болото... розривали її своєю тупістю і недалекоглядністю... і в тебе навіть гідності немає, визнати свої помилки...
ти нікчемне, гидотне і брехливе створіння... можеш ким завгодно мене вважати, але завжди матимеш за спиною того, хто нагадає тобі про твою нікчемність
показать весь комментарий
12.06.2020 16:54 Ответить
******** двухдневное, сдрысни побыстрее и не смеши народ!
показать весь комментарий
12.06.2020 20:28 Ответить
Ваня, укатай этого тупаря-Быкодера, не знающего,что твой кандидат навсегда -Юля Тимошенко!
показать весь комментарий
12.06.2020 20:27 Ответить
еЕ не вийде
п*дарок гниленький, в тому то й справа, що твій хахаль (прихильник йулі) голосував на останніх виборах за зєльоного вибл*дка і в тому воно само зізналося
а ти давай лизькай глибше, кацапоговоряще уй*біщє
показать весь комментарий
12.06.2020 22:03 Ответить
Тебе на лоб не прицепить, а гвоздями прибить. Чтобы помнил всегда.
показать весь комментарий
12.06.2020 20:45 Ответить
сосо, п*торочка
показать весь комментарий
12.06.2020 22:04 Ответить
Навіщо вам т.з. "демсили", щоб знову замість чисток універсали з фсб кинулись підписувати?
показать весь комментарий
12.06.2020 14:22 Ответить
Хто знимить свою кандидатуру на дострокові на користь узгодженого кандидата, той і є демсила. Хто залишиться боротись за посаду преза, той і є фсб
показать весь комментарий
12.06.2020 14:26 Ответить
при одном упоминании фамилии стерненко, у петушарият и шлюх мертведчука начинается кровавая диарея.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:16 Ответить
Кожна людина має право на самозахист. А що виходить, тебе зробили калікою і тікають, а ти не маеш права вистрелити в спину, бо це вже не самозахист? Щось не так в юриспруденції! Треба змінювати закони, щоб вони захищали людей, а не злочинців. У людини повинно бути право на вбивство, якщо на її життя зазіхає злочинець, тоді й злочинів у суспільстві буде меньше.
показать весь комментарий
12.06.2020 14:27 Ответить
З того що підрозру виставили саме за навмисне вбивство, при тому що на нього нападали двоє, не залучили всі екпертизи та докази, говорить про заказний характер справи, яка буде легко розбита Євпропейським судом з прав людини, що завдасть Зе великого удару
показать весь комментарий
12.06.2020 15:50 Ответить
Стріляйте поки нападники до ва повернуті передом. Хіба що ваша ненависть до них така що, згодні за це й відсидіти.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:37 Ответить
Если на меня напали, а тем более не в первый раз, то имею полное право и даже обязанность по восстановлению правопорядка и законности, не только противодействовать попыткам нападающего, но и задержать его и передать в руки правоохренителей.
Поэтому СБУшников нужно на переаттестацию вместе с Венедиктивной, которая еще с прошлого раза тесты не сдала. Поэтому то, что гнался за нападавшим - вполне законно. Тем более гнался за раненным, чтобы задержать и заодно оказать необходимую медицинскую помощь.
Но это все херня на палочке - правохренители при Зеле перешли все границы и начались политические преследования. Зеля начал свой путь в Ростов, но хитрые Ермак и Аваков ему об этом не говорят, а "заботливо" составляют маршрут. Я просто думаю, кто вместо Зели - сам Аваков или Ермак на поводке "вечного министра МВД"...
показать весь комментарий
12.06.2020 16:37 Ответить
И как показал опыт Стерненка нападавшие всегда возвращаются - на него напали третий раз. Четвертый раз на него напала уже СБУ с Венедиктивной.
Кто там собираеся Майдан устраивать - пора уже, нужно было после дела Шеремета поднимать вопрос начинающегося государственного террора недоучек? *****, дожили до того, шо уже пойду и за Рабиновичем, тем более имеем опыт, когда фэйсы Майдана Кличко, Турчинов, Яйценюх всей толпой на сцене на коленях стояли. Значит и Рабинович сильно не разживется.
показать весь комментарий
12.06.2020 16:27 Ответить
Ну, ВСК нажаль не суд і який статус має їх рішення не зовсім зрозуміло. Єдина надія на те що, якщо не український суд то, ЄСПЛ прймуть правильне рішення і тоді вже наші органи не матимуть право піднімати це питання знову.
показать весь комментарий
12.06.2020 15:35 Ответить
Тут уже близко юрисдиция даже не ЕСПЛ, а суда в Гааге. А кто еще может разрешить спор между Народом и Властью? Суд, который назначен властью, контролируется властью и выполняет ее заказы нелигитимен в споре, где одна из сторон - Власть. А все идет к тому - власть нарушает права народа, данные Конституцией.
показать весь комментарий
12.06.2020 16:42 Ответить
Всё это лишь частное следствие из того, что Зеленский стал президентом Украины. Частное, но типичное.
Презираю всех, кто проголосовал за Зеленского в прошлом году.
показать весь комментарий
12.06.2020 16:42 Ответить
 
 