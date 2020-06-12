Требую заслушать меня на следующем заседании ВСК относительно возможных злоупотреблений в налоговой и на таможне, - Верланов

Сергей Верланов рассчитывает на непосредственное участие в следующем заседании Временной следственной комиссии относительно возможных злоупотреблений в налоговой и на таможне.

По его словам, он хочет иметь право лично дать объяснения членам комиссии, профессионально подчеркнуть существующие проблемы и принять участие в настоящей дискуссии по их решению.

Об этом заявил сам глава Государственной налоговой службы Украины (2019 - 2020 гг.) на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, представленные на заседании ВСК слайды, которые по утверждению председателя комиссии сделаны "с колес", - это лишь один из взглядов на ситуацию и являются манипулятивными и только отводят внимание от важных вещей, которые не имеют ничего общего с темой борьбы с мошенничеством с НДС.

"Измерение эффективности налогообложения процентным соотношением НДС в ВВП некорректно. Большие цифры говорят о полицейском государстве и означают высокие налоги и тотальный контроль. Меньшие цифры говорят о свободном рынке и более благоприятном налоговом режиме, и я являюсь последовательным сторонником именно этого подхода. Поэтому тезис господина Любченко, что лучшими годами являются 2010-2012 годы, когда цементировалась система Януковича-Клименко, является очень показательным ", - заявил Сергей Верланов

"Если же взвешенно посмотреть на динамику декларирования НДС, становится понятным, что именно наша команда достигла беспрецедентных успехов в борьбе с мошенничеством с НДС. За период нашей работы (с августа 2019 по март 2020) по сравнению с прошлым годом начисления НДС выросли на 14% при росте базы всего на 1,9%. Это 20,7 млрд грн, которые дополнительно поступили в бюджет от реальной борьбы со схемами. За этот период чистое сальдо НДС составило 71,7 млрд грн, тогда как год назад - 45,9 млрд грн. Это 56,4% прироста год к году ", - отметил Сергей Верланов.

Добавим, по словам госслужащего, ранее таких результатов не достигал никто из руководителей ГНС.

"Эти цифры почему-то не прозвучали на ВСК, но просто отмахнуться от них не удастся. Таких результатов не достигал никто из руководителей налоговой до этого, и я искренне желаю ГНС Украины их сохранить и приумножить в будущем, без учета фамилии руководителей ", - подытожил он.

Напомним, 4 июня состоялось первое заседание ВСК по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц государственных органов власти.