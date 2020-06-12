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"Богдан просто всегда считал, что это он настоящий президент", - советник главы ОП Подоляк назвал слова Богдана о Зеленском "кокаиновыми снами"

Советник главы Офиса президента по коммуникациям Михаил Подоляк выступил в защиту Зеленского и раскритиковал экс-главу ОП Андрея Богдана.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Свой пост он озаглавил "кокаиновые сны", назвав реакцию Богдана на интервью президента Владимира Зеленского "обычной историей обиженного неудачника".

"Обычная история обиженного неудачника. На этот раз в исполнении экса Богдана. Тебе неожиданно дали отличный шанс. Делай. Перестраивай. Форматируй. Принеси пользу президенту и стране. Но ты решил сразу всех "послать", посчитав, что только ты и есть - Царь и Бог в одном флаконе. И тебе все обязаны. "На колени, сукины дети!" - твой единственный управленческий стиль. Ну кто такие Президент (имя, которое искренне "купили" избиратели), депутаты и министры, когда сам Андрей Иосифович Богдан соизволил стать менеджером. Тебя терпели. Из вежливости. Потому что умеют ценить друзей и умеют давать шанс. Но каждый день неадекватность прогрессировала. Слишком стремительно даже для наших безумных прерий. И вот ты уже уверен, что все должны молча служить только тебе. И что ты всегда будешь стоять за ухом Президента, марионеча его вдоль и поперёк. Ну ладно, если ты при этом умён, элегантен и по-настоящему интриганист. Понимаешь, что такое государство и что такое профессионализм. Так нет же. Простое показательное гопничество в ассортименте. Это надоело. Тебя деликатно попросили вон. Ты стандартно обиделся. И стандартно же начал хамить, угрожать, понтиться..." - написал Подоляк.

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"Президент дал очень личное интервью, где откровенно рассказал о своих разочарованиях в некоторых людях. Так часто бывает в жизни. Вначале ты видишь одного человека, веришь ему, надеешься на него, ставишь рядом и считаешь другом. Потом ты делегируешь ему супер возможности. Он не выдерживает испытания медными трубами, ломается, становится совершенно другим, выставляет на первый план омерзительные особенности собственного характера. Ты разочаровываешься, сожалеешь, расстаёшься, но все равно стараешься не ранить человека. В ответ? В ответ отборная злоба и ненависть. Почему? Банально. Тот, кого ты сделал из ничего кем/то, искренне сам в себя влюбляется, считает гением, а потому после краха начинает люто ненавидеть тебя. За то, что не дал взлететь. Себе же претензии не выставишь)", - отметил советник Ермака.

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"Тем не менее президентское интервью все равно доброе. В ответ же - так всегда бывает, когда ты демонстрируешь свою искренность - выливается классический ушат pr-грязи. Ударить побольнее, поржать с отрыжкой. Лично угрожать. Богдан в одном абзаце доказал все истины сразу. И что он любит только себя. И что он так и не понял, почему "убил" почти год нормального президентства нормальной команды. И почему управленческий механизм надо заново строить. И что хамство открывает только быстрые двери, а потом обязательно "прилетает". В общем, Богдан как Богдан. И все/таки: зачем публично выходить в прямые оскорбления Президента, не имея за душой ничего, кроме парочки барыжных историй? Ах да, Богдан просто всегда считал, что это он... настоящий президент)... Был ли шанс у него? С таким слабым внутренним миром и с таким скрытым нарциссизмом?) Ни малейшего шанса. Никогда. Потому что ВА и АИ - это слишком разные размеры (в мировозренческом смысле). Слон (Президент) и моська (отставник)", - резюмировал Подоляк.

Напоминаем, Зеленский в интервью заявил, что "власть была неполезна" для экс-главы ОП Андрея Богдана. В ответ Богдан заявил, что президент Зеленский превратил власть "в посмешище".

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) Богдан Андрей (384) Ермак Андрей (1262)


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Топ комментарии
+27
вообще очень рискованно ссорится с людьми, которые видели грязное белье.... может так прилететь шо мало не покажется
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12.06.2020 14:33
+23
Бо Богдан знає ЗЕ- нікчему, яка ховалась за його дупою. А потім зрадила.
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12.06.2020 14:34
+18
Ну ми то знаєм шо справжній президент це Єрмак))
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12.06.2020 14:33
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Богдан креативщик ждём ответочку, этот чувак точно де даст себя терпилой показать.
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12.06.2020 17:48 Ответить
Теперь понятно, что мешало зелюку работать. Это не только природная недоделанность, но и яйца, которые олигархи раскладывают в разные гнёзда. Нифига себе отмазочка целого года.
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12.06.2020 17:52 Ответить
стaит пад гарою альеша, альеша, альеша
в Украине, Молдове, Грузии - та везде, мля, стоит альеша
казалось бы с буя какого алешик приперся туда....
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12.06.2020 18:27 Ответить
"користь президенту і країні" - президент спочатку, а потім вже і Україна. Симптоматично.
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12.06.2020 18:54 Ответить
Обидва кокаїнщики. Тиціють пальцями одне на одного. Встид!!!
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12.06.2020 20:16 Ответить
Видно Лавров добряче відсипав ЗЕкоманді аргентинської муки.
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12.06.2020 22:44 Ответить
Ну Богдана хоть знаем хто такой, а кто такой этот Михаил Падлояк?
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12.06.2020 23:07 Ответить
"Тот, кого ты сделал из ничего кем/то, искренне сам в себя влюбляется, считает гением", ---это оно про осла Оманского мычит? Точный портрет самовлюбленного, глуповатого, мелочного и мстительного вавы)))Источник: https://censor.net/n3201659
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13.06.2020 02:32 Ответить
Та ви там усі кокаїнові, бидлота-95.
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13.06.2020 08:24 Ответить
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