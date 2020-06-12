Госпогранслужба опровергает информацию о закрытии пунктов пропуска на границе с Польшей, - МВД

В сети распространяется информация о намерении украинской стороны с 15 июня закрыть пункты пропуска на границе с Республикой Польша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В частности некоторые интернет-издания опубликовали "новость" со ссылкой на письмо Союза фруктопроизводителей Польши в органы власти этой страны, будто бы украинская сторона закрывает пропуск на границе с Польшей с 15 июня.

О необходимости прекращения или ограничения пропуска Госпогранслужба не получала никаких решений высших органов власти (в компетенцию которых входит принятие таких решений). Наоборот, с 20 мая (Распоряжением Правительства от 20.05.2020 № 589-р) украинская власть приняла дополнительное решение о возобновлении работы ряда пунктов пропуска в дополнение к тем, которые функционировали, в том числе: на границе с Польшей - 6, Словакией - 2 , Венгрией - 4, Румынией - 7 и Молдовой - 46, для морского сообщения - 1.

В настоящее время функционирует более 170 пунктов пропуска с различными видами сообщения.

Отмечается, что некоторые другие пункты пропуска, открытые с украинской стороны, не функционируют из-за ограничений, введенных смежной стороной.

"Чтобы не стать жертвами фейков, рекомендуем получать информацию из официальных ресурсов. Относительно каких-либо изменений в работе пунктов пропуска и КПВВ, Госпогранслужба оперативно будет информировать общественность через официальный сайт, Фейсбук-страницу и Телеграм-канал ведомства", - говорится в сообщении.

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