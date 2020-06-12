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Саакашвили о решении споров государства и бизнеса: Нам нужно это на конвейер поставить. Есть соглашение? Закрыли дело и пошли дальше

Саакашвили о решении споров государства и бизнеса: Нам нужно это на конвейер поставить. Есть соглашение? Закрыли дело и пошли дальше

Михеил Саакашвили выступил во время первого заседания Национального совета реформ.

Сегодня во время первого заседания Национального совета реформ глава Офиса простых решений Михеил Саакашвили заявил о том, что будут заключаться мирные соглашения между государством и бизнесом, которые позволят вернуть государству существенные суммы задолженностей вместо уголовных дел. Такую идею ранее выдвинул Олег Бахматюк, который предложил государству возвращение 8 млрд задолженностей банков, выведенных с рынка в результате банковского кризиса 2014 года, сообщают Українські новини.

 "Мы сейчас выводим норму, что можно будет достигать процессуальных соглашений, когда есть старые дела по бизнесу, например, по деньгам, и сказать: окей. Сейчас какая процедура? Ты должен установить весь ущерб, а потом, пока он весь не вернется, дело не закрывается или надо кого-то посадить. Ничего подобного! В Грузии мы за первый год, когда мы ввели процессуальные соглашения, 1,5 млрд долларов вернули государству. Это было просто соглашение между прокурором и бизнесом. Если есть ущерб какой-то и много лет тянется тяжба, по любому урегулируем. Нам не нужны люди в тюрьме. Нам нужно это на конвейер поставить. Будет минимальное соглашение, устраивающее обе стороны, закрыли дело и пошли дальше", - заявил Саакашвили.

Также руководитель Офиса простых решений напомнил, что вопрос процессуальной сделки с прокурором обсуждался во время встречи с бизнесом, после чего Генпрокурор создала специальный инвестиционный департамент: "Поручения этому департаменту, которые она дала – я позавчера с ней встречался на эту тему, - закрывать дела. KPI этого департамента – сколько дел, неправомерно открытых на бизнес, они обнаружили, и сколько закрытых".

Напомним, что ранее владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк предложил Кабинету Министров Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальному банку и Офису генерального прокурора механизм возврата задолженности выведенных с рынка в 2014-2015 годах банков "ВиЭйБи Банк" и "Финансовая инициатива "в сумме 8 млрд грн, что позволит сохранить важное для реального сектора экономики предприятие, которое дает работу 27 тысячам работников, генерирует около 1% ВВП страны и уплатило за последние 3 года около 7,7 млрд грн налогов. Для этого он предложил использовать успешный мировой опыт урегулирования таких задолженностей. Такой путь решения вопроса задолженностей поддержали Фонд гарантирования вкладов и международные финансовые структуры, в частности МВФ и Всемирный банк. Кабинет Министров сейчас разрабатывает соответствующий законопроект, который будет внесен на рассмотрение парламента в ближайшее время.

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Бахматюк Олег (164)


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Топ комментарии
+8
Саакашвили о решении споров государства и бизнеса: Нам нужно это на конвейер поставить. Есть соглашение? Закрыли дело и пошли дальше - Цензор.НЕТ 9457
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12.06.2020 15:04
+5
Я так понимаю что укуренный Карсон предлагает что можно воровать но только платить за это прокурорам!
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12.06.2020 14:56
+5
Судя по тексту Бахматюк потратился, - купил говорящего грузинского попугая)
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12.06.2020 15:10
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Що поставити на конвеєр? Створення проблем державою для бізнесу? А потім "вирішувати" спори?
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12.06.2020 14:54 Ответить
Да ты верно понял приходит прокурор и говорит что нужно платить. У меня машина старая хочу новую. Это все как при овоще было!
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12.06.2020 14:57 Ответить
Я так понимаю что укуренный Карсон предлагает что можно воровать но только платить за это прокурорам!
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12.06.2020 14:56 Ответить
Саакашвили о решении споров государства и бизнеса: Нам нужно это на конвейер поставить. Есть соглашение? Закрыли дело и пошли дальше - Цензор.НЕТ 9457
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12.06.2020 15:04 Ответить
кокаиновые сны
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12.06.2020 15:07 Ответить
Воруй-отдавай-прибыль считай = Саакабизнес.
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12.06.2020 15:07 Ответить
Судя по тексту Бахматюк потратился, - купил говорящего грузинского попугая)
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12.06.2020 15:10 Ответить
А кто же тогда в таком "климате" в этом государстве будет производить, создавать?
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12.06.2020 15:11 Ответить
Прокуроры!
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12.06.2020 15:15 Ответить
Конвейрный крышелаз, что там с просьбой Филатова - разобраться почему Гоструд саботирует выдачу разрешений на БВР ?
Трепло кокаиновое.
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12.06.2020 15:23 Ответить
Будет минимальное соглашение, устраивающее обе стороны, закрыли дело и пошли дальше", - заявил Саакашвили.

Тільки ж бізнес захищає СВОЇ ВЛАСНІ інтереси і гроші, а прокурори - державні. Вгадайте з трьох разів, на чию користь вирішуватимуться такі спори?
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12.06.2020 16:36 Ответить
Заёрзали барыги?А возвращать таки придётся намародёренное.Давай Михо-сношай их на мировую.
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12.06.2020 18:45 Ответить
у нього не стоїть
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13.06.2020 02:52 Ответить
язиком.
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13.06.2020 08:32 Ответить
Допоможеш?
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13.06.2020 08:35 Ответить
 
 