Саакашвили о решении споров государства и бизнеса: Нам нужно это на конвейер поставить. Есть соглашение? Закрыли дело и пошли дальше

Михеил Саакашвили выступил во время первого заседания Национального совета реформ.

Сегодня во время первого заседания Национального совета реформ глава Офиса простых решений Михеил Саакашвили заявил о том, что будут заключаться мирные соглашения между государством и бизнесом, которые позволят вернуть государству существенные суммы задолженностей вместо уголовных дел. Такую идею ранее выдвинул Олег Бахматюк, который предложил государству возвращение 8 млрд задолженностей банков, выведенных с рынка в результате банковского кризиса 2014 года, сообщают Українські новини.

"Мы сейчас выводим норму, что можно будет достигать процессуальных соглашений, когда есть старые дела по бизнесу, например, по деньгам, и сказать: окей. Сейчас какая процедура? Ты должен установить весь ущерб, а потом, пока он весь не вернется, дело не закрывается или надо кого-то посадить. Ничего подобного! В Грузии мы за первый год, когда мы ввели процессуальные соглашения, 1,5 млрд долларов вернули государству. Это было просто соглашение между прокурором и бизнесом. Если есть ущерб какой-то и много лет тянется тяжба, по любому урегулируем. Нам не нужны люди в тюрьме. Нам нужно это на конвейер поставить. Будет минимальное соглашение, устраивающее обе стороны, закрыли дело и пошли дальше", - заявил Саакашвили.

Также руководитель Офиса простых решений напомнил, что вопрос процессуальной сделки с прокурором обсуждался во время встречи с бизнесом, после чего Генпрокурор создала специальный инвестиционный департамент: "Поручения этому департаменту, которые она дала – я позавчера с ней встречался на эту тему, - закрывать дела. KPI этого департамента – сколько дел, неправомерно открытых на бизнес, они обнаружили, и сколько закрытых".

Напомним, что ранее владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк предложил Кабинету Министров Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальному банку и Офису генерального прокурора механизм возврата задолженности выведенных с рынка в 2014-2015 годах банков "ВиЭйБи Банк" и "Финансовая инициатива "в сумме 8 млрд грн, что позволит сохранить важное для реального сектора экономики предприятие, которое дает работу 27 тысячам работников, генерирует около 1% ВВП страны и уплатило за последние 3 года около 7,7 млрд грн налогов. Для этого он предложил использовать успешный мировой опыт урегулирования таких задолженностей. Такой путь решения вопроса задолженностей поддержали Фонд гарантирования вкладов и международные финансовые структуры, в частности МВФ и Всемирный банк. Кабинет Министров сейчас разрабатывает соответствующий законопроект, который будет внесен на рассмотрение парламента в ближайшее время.