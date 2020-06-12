Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19

В правительстве обеспокоены ростом числа больных коронавирусом второй день подряд. А президент Владимир Зеленский заявил, что рост заболеваемости среди населения может наблюдаться из-за увеличения количества тестов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Во время традиционного совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции глава Минздрава Максим Степанов отметил, что зафиксировано также увеличение количества обращений с симптомами коронавируса, случаев пневмонии и госпитализации с признаками болезни. Очаги выявления новых больных коронавирусом - рассеяны.

Глава государства отметил, что увеличилось количество тестирований на COVID-19, и за сутки в среднем проводится около 20 тыс. ПЦР и ИФА-тестов. Рост заболеваемости среди населения может наблюдаться из-за увеличения количества тестирований. Поэтому перед тем, как принимать решение о жестких ограничительных мерах, надо понять причины роста числа больных.

"Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня стало известно, что супруга Президента Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус.

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