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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19

Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19

В правительстве обеспокоены ростом числа больных коронавирусом второй день подряд. А президент Владимир Зеленский заявил, что рост заболеваемости среди населения может наблюдаться из-за увеличения количества тестов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Во время традиционного совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции глава Минздрава Максим Степанов отметил, что зафиксировано также увеличение количества обращений с симптомами коронавируса, случаев пневмонии и госпитализации с признаками болезни. Очаги выявления новых больных коронавирусом - рассеяны.

Глава государства отметил, что увеличилось количество тестирований на COVID-19, и за сутки в среднем проводится около 20 тыс. ПЦР и ИФА-тестов. Рост заболеваемости среди населения может наблюдаться из-за увеличения количества тестирований. Поэтому перед тем, как принимать решение о жестких ограничительных мерах, надо понять причины роста числа больных.

"Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня стало известно, что супруга Президента Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и девять областей Украины не соответствуют требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+25
**** лицемірна - ти в хмельницькому в ресторані який режим пропагував?
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12.06.2020 14:56
+17
Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8489
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12.06.2020 14:56
+9
А что такое? Продажи масок зелёных торговцев на крови упали?
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12.06.2020 14:55
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А что такое? Продажи масок зелёных торговцев на крови упали?
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12.06.2020 14:55 Ответить
нет, Ленка за кофэ в Хмельницком ЗЕБЕне по голове настучала
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12.06.2020 15:14 Ответить
От на ленку не надо гнать.
Судя по тому что она заразилась а зеля нет социальная дистанция и масочний режим там соблюдался строго)
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12.06.2020 15:16 Ответить
**** лицемірна - ти в хмельницькому в ресторані який режим пропагував?
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12.06.2020 14:56 Ответить
ЛИЦЕМЕРИЕ и БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

основные черты характера ЗЕБЕни
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12.06.2020 15:15 Ответить
Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8489
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12.06.2020 14:56 Ответить
огонь!!!!
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12.06.2020 15:01 Ответить
ой-вей, а приклад який сам подавав?
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12.06.2020 14:59 Ответить
тоесть всмс ходить на работу .. но не ходить на акции протеста??)))
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12.06.2020 14:59 Ответить
Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3849
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12.06.2020 15:05 Ответить
да да-...зависимые нарики они так и проявляются (уважно вивчаемо рефлекси)
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12.06.2020 15:11 Ответить
- слуги нАродные

Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7847
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12.06.2020 15:15 Ответить
МОЛОЧНЫЙ БРАТ ?

вместе сосут коку ?
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12.06.2020 15:16 Ответить
100 пудово...
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12.06.2020 17:40 Ответить
Цей стан називається- popierdolilo.
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12.06.2020 15:17 Ответить
Снимок ужасный. Так и провоцирует спросить, а на бешенство тестировали?
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12.06.2020 15:29 Ответить
цікаво чого в тебе моніка ковіду не має.....адже в лєнки є а в тебе ні.
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12.06.2020 15:00 Ответить
вова пнх.... ты точно доиграешься со своими шмыгалямы
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12.06.2020 15:00 Ответить
Точняк!
Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6195
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12.06.2020 15:01 Ответить
Та що Ви доколупалися до Нелоха. Йому що Єрмак скаже, те він і говорить.
Якщо сам починає без сценарію, то получається маячня.
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12.06.2020 15:14 Ответить
Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19 - Цензор.НЕТ 680
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12.06.2020 15:18 Ответить
та люди уже увидели как ты маску носишь и дистанцию соблюдаешь в Хмельницком. Штраф заплатил??!
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12.06.2020 15:01 Ответить
Брехня! Отеє в масці не преЗЄдент! Зєбубачка давно сконав від корони, ще в Санжарах! А це мацковський клон іудєскага проісхождєнія!
Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1567
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12.06.2020 15:01 Ответить
узбекского. это узбек Умиджон Усабоев
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12.06.2020 15:35 Ответить
"рост заболеваемости среди населения может наблюдаться из-за увеличения количества тестов"Источник: https://censor.net/n3201668
Если плясать от обратного, то снижение количества тестов до 0 приведет к прекращению заболеваемости.
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12.06.2020 15:02 Ответить
Овєточка нее затрималась - бажав корону? Лєна отримала замість нього! І де ж вона, бідолашна, підчепила та від кого?:\
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12.06.2020 15:02 Ответить
Коронавирус передается чихательным путем! Может, в Швеции?
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12.06.2020 22:32 Ответить
А що ж таке?... Невже ЗЕмурло "прозріло"... бо воно вже заплатило адмінштафчик за поседелки у кафешці?...
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12.06.2020 15:02 Ответить
Враньё, вон Зеленская написано соблюдала все что надо и все равно заразилась. Так что до одного места тот масочный режим. Это в принципе говорили ещё 3 месяца назад, маска не защитит здорового человека от вируса.
надо просто перестать болеть )
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12.06.2020 15:02 Ответить
и это тот, кто без маски по барам ходит.. штраф зебеня то хоть уже заплатила ?
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12.06.2020 15:03 Ответить
Соблюдайте социальную дистанцию - это залог успеха. Не у всех апартаменты в Ялте и Лондоне и офшоры на Кипре, это надо понимать.
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12.06.2020 15:03 Ответить
Вова, иди на2уй со своим коронавирусом. Суки, придумали страшилку, чтобы бабло пилить и вертят своей статистикой, как цыган солнцем.
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12.06.2020 15:03 Ответить
Вову ты в правильное место послал но маску носить надо. Это как за провода под напряжением браться нада втолько в диэлектрических перчатках! Хотя это выбор каждого. Хочешь платить врачам по 1000 грв в день ходи без маски!
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12.06.2020 15:06 Ответить
Ты вокруг себя много больных видел?
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12.06.2020 15:08 Ответить
Я не знаю. На глаз я не умею определять больной человек или здоровый, но среди моих друзей и знакомых пока нет больных. Может потому что ходят все в масочках и перчатках.
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12.06.2020 15:12 Ответить
И среди моих нет. И среди знакомых знакомых тоже. И нигде нет. А включаешь телевизору, у нас, оказывается, пожар.
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12.06.2020 15:19 Ответить
Скажу тебе что среди моих знакомых нет погибших АТОшников все кто воевал вернулись домой из раненых только "Навигатор" но это не значит что войны Украины с кацапстаном нет!
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12.06.2020 15:25 Ответить
Какие-то знакомые + раненый Навигатор вернулись с войны, но это не значит, что войны нет. Что-то я логики не понял..
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12.06.2020 15:37 Ответить
Логика в том что никто не погиб. Ты ведь говоришь что если из твоих знакомых ни кто не умер от Ковида то Ковида то нет!
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12.06.2020 15:47 Ответить
Так ты про войну у своего Навигатора поспрашивай. А про вирус нам только Стёпа с Ляшко докладывают. Кроме них, как-то никто его не видит.
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12.06.2020 15:52 Ответить
Короче каждый делает для себя вывод есть Ковид нету Ковида но СПИДа тоже как бы нету но он есть!
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12.06.2020 15:48 Ответить
Почему это СПИДа нет? Щт как раз есть. И онко-, и сердечно-сосудистые, и туберкулёз. За эти три месяца, людей от этого умерло не 800 человек (часть из которых просто приписали), т.е. 1 человек на область за три дня, а десятки тысяч. И как-то тихо. Никакой Стёпа с экрана тревогу не объявляет.
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12.06.2020 16:05 Ответить
Ну судя то твоей логике если твои знакомые не болеют и не умерли от СПИДа хотя от СПИДа никто не умирает умирают от осложнений то и СПИДа то нет! Или я не прав?
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12.06.2020 16:30 Ответить
Конечно не прав. СПИД есть. И вирус есть. Всегда есть какой-то вирус. И от него каждый год умирают. В этом году он вот такой. Только пляски, которые вокруг него устроили Стёпа с Ляшко, совершенно непропорциональны естественным потерям. Лучше бы вокруг туберкулёза так.
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12.06.2020 16:40 Ответить
От туберкулёза масочки тоже помагают! Я не знаю что ты там о КОВИДе думаешь но поговори со знакомыми медиками и узнаешь что последствия от него как от туберкулёза и развивается он быстрей да и туберкулёз на ранних стадиях лечиться в отличие от КОВИДа при котором возможна только поддерживающая терапия!
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12.06.2020 16:57 Ответить
Дядя, ты дурак? Или прикидываешся?
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12.06.2020 22:35 Ответить
Ну кто за тебя голосовал те не поймут!
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12.06.2020 15:04 Ответить
А ленка у него тупая и не поняла его мысль ???
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12.06.2020 15:07 Ответить
А Ленка пройденый этап теперь у него Юля! Мама Рима в радости наконец на 42 году жизни на Вову повелась еврейская девушка!
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12.06.2020 15:09 Ответить
Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6846
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12.06.2020 15:08 Ответить
👆Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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12.06.2020 15:10 Ответить
только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19...

Только сон приблизит нас
К увольнению в запас (армейск.)
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12.06.2020 15:15 Ответить
от COVID-19 ничего не спасёт, пока все не переболеют.
а после этого даже простой чай спасает....
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12.06.2020 15:22 Ответить
Там кто переболеет есть такая не хилая вероятность получить убитые в хлам легкие гдето процентов 20!
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12.06.2020 15:26 Ответить
Зеленой команде в жопу
Зеленський: Люди мають зрозуміти - тільки дотримання маскового режиму і соціальної дистанції може врятувати від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5730
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12.06.2020 15:27 Ответить
В нем, кстати, кость, которую используют для ножек стульев
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12.06.2020 16:13 Ответить
Какой порорг эпидемии двоечник. Бери пример своего колеги из Африки у него даже коза заболела на ковид 19 от китайских тестов и ничего все живвы и здоровы. Спокойствие только спокойствие и это пройдет.
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12.06.2020 15:33 Ответить
Ленка Зеленская где-то ковид подхватила.
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12.06.2020 15:36 Ответить
На Тверской, давала всем в перед и взад как актриса из немецких фильмов для взрослых!
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12.06.2020 15:49 Ответить
Ну, как бы смеяться над преЗедентом это одно дело - у него работа такая, смешить народ.
Но оскорблять людей, а особенно Первую Леди твоей страны (а твоей ли), какая бы она и не была - это уже за гранью.
Удали коммент, не позорься.
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12.06.2020 15:54 Ответить
Первая Леди для меня Марина Порошенко а ЗеЛенка для меня первая Лядь! И вобще человек сравнивающий Украину с актрисой немецких фильмов для взрослых должен сидеть не в кресле президента а в петушином углу на зоне!
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12.06.2020 16:10 Ответить
и какие у тебя основания называть ее лядью? тебя вообще засудить могут за этот коммент. это серьезное оскорбление. одно дело культурно не оглашаться с позицией человека, а другое дело - незаслуженно оскорблять на уровне быдла неразвитого.
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12.06.2020 17:58 Ответить
Ну если на Тверской тогда и вопросов нет. Цап он и в нашей стране цап. Наследственное.
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12.06.2020 16:53 Ответить
так покажи пример, сядь на велосипед и в электричку в час пик с ним. Я посмотрю на твой масочный режим и режим окружающих увидишь
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12.06.2020 15:50 Ответить
Это ложь! Заболевания прекратятся, когда исчерпается ресурс для их подпитки. Ответ на этот вопрос должно бы было дать истинное распределение, я говорю не о словах, а о формулах и цифрах, но для этого нужны реальные цифры по заболеваемости и смертности, которые от нас скрывают и, я подозреваю, не без умысла.
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12.06.2020 16:10 Ответить
А мадам Зеленська, у якої виявлено коронавірус, маскового режиму не дотримувалась чи дистанціювання?
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12.06.2020 16:25 Ответить
Панні ну яке дістанцювання на Тверский і яка маска при оральному секксі?
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12.06.2020 16:32 Ответить
Не может!
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12.06.2020 17:21 Ответить
А сам зезік та його дружина живуть не за законом?
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12.06.2020 17:25 Ответить
Это ты теперь Ленке объясни, переносчик.
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12.06.2020 17:50 Ответить
Після того, як перша леді захворіла, ви вже не зможете переконати людей дотримуватися карантинних правил
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12.06.2020 18:52 Ответить
Та не захворіла вона. Піар.
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12.06.2020 19:02 Ответить
На улице на солнце 47 градусов (Кривой Рог), в тени 38, запыленность зашкаливает,а вы суки заставляете маски носить. Вы в такой способ людям смерти жилаете.
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12.06.2020 19:03 Ответить
На улице на солнце 47 градусов (Кривой Рог), в тени 38, запыленность зашкаливает,а вы суки заставляете маски носить. Вы в такой способ людям смерти желаете.
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12.06.2020 19:09 Ответить
Ледю свою учи.
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12.06.2020 20:36 Ответить
Тех.руководитель ВООЗ по С-19 Мария ван Керкхов еще 8 июня заявила, что маски бесполезны, С-19 от бессимптомных больных не передается здоровым людям, вирус на поверхностях перил, ручек, эскалаторов и проч. не представляет опасности! А смерть, якобы от С-19 наступает у людей, исчерпавших жизненный ресурс (ее выражение) и наступила бы в ближайшие дни и от других причин.
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12.06.2020 22:53 Ответить
Штож ты Ленку свою не сберег?
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13.06.2020 01:00 Ответить
 
 