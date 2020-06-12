Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19
В правительстве обеспокоены ростом числа больных коронавирусом второй день подряд. А президент Владимир Зеленский заявил, что рост заболеваемости среди населения может наблюдаться из-за увеличения количества тестов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Во время традиционного совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции глава Минздрава Максим Степанов отметил, что зафиксировано также увеличение количества обращений с симптомами коронавируса, случаев пневмонии и госпитализации с признаками болезни. Очаги выявления новых больных коронавирусом - рассеяны.
Глава государства отметил, что увеличилось количество тестирований на COVID-19, и за сутки в среднем проводится около 20 тыс. ПЦР и ИФА-тестов. Рост заболеваемости среди населения может наблюдаться из-за увеличения количества тестирований. Поэтому перед тем, как принимать решение о жестких ограничительных мерах, надо понять причины роста числа больных.
"Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина", - сказал Зеленский.
Напомним, сегодня стало известно, что супруга Президента Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус.
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Судя по тому что она заразилась а зеля нет социальная дистанция и масочний режим там соблюдался строго)
основные черты характера ЗЕБЕни
вместе сосут коку ?
Якщо сам починає без сценарію, то получається маячня.
Если плясать от обратного, то снижение количества тестов до 0 приведет к прекращению заболеваемости.
надо просто перестать болеть )
Только сон приблизит нас
К увольнению в запас (армейск.)
а после этого даже простой чай спасает....
Но оскорблять людей, а особенно Первую Леди твоей страны (а твоей ли), какая бы она и не была - это уже за гранью.
Удали коммент, не позорься.