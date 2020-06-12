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Зеленский поручил докладывать ему о ситуации, сложившейся в западных областях в связи с непогодой

Зеленский поручил докладывать ему о ситуации, сложившейся в западных областях в связи с непогодой

Президент Украины Владимир Зеленский поручил держать его в курсе ситуации, сложившейся в западных областях Украины в связи с непогодой

Об этом сообщает пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.

На селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 под председательством президента в пятницу Зеленскому доложили о ситуации в западных областях, где накануне из-за ухудшения погодных условий один человек погиб, были затоплены 53 домохозяйства, а 241 населенный пункт в двух областях остался без электроэнергии.

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"Глава государства поставил задачу подробно докладывать ему о развитии ситуации в регионе, мониторить потребности местных жителей, чтобы оперативно оказывать помощь в случае необходимости", - указывается в сообщении.

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) непогода (816) стихия (822)


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Топ комментарии
+13
А що, джвджіиаліст не може на смартфон завантажити додаток Сіноптік.ком.юей?
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12.06.2020 15:21
+10
єто к грибам
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12.06.2020 15:20
+6
Надёжа-государь.
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12.06.2020 15:21
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Правила форума Совет форумчан
єто к грибам
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12.06.2020 15:20 Ответить
А що, джвджіиаліст не може на смартфон завантажити додаток Сіноптік.ком.юей?
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12.06.2020 15:21 Ответить
А в окно посмотреть - западло?
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12.06.2020 15:31 Ответить
Зеленский поручил докладывать ему о ситуации, сложившейся в западных областях в связи с непогодой - Цензор.НЕТ 2988
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12.06.2020 15:37 Ответить
Тоді треба відмовитись від джіджіталізації. 😊
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12.06.2020 15:45 Ответить
Надёжа-государь.
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12.06.2020 15:21 Ответить
Перша захворіла, а її партнер - ні, як це зрозуміти?
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12.06.2020 15:22 Ответить
А так и понимать: Вова часто в разъездах..
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12.06.2020 15:24 Ответить
Рогатый клоун .такого даже в цирке не покажут))))
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12.06.2020 15:36 Ответить
А когда он доложит про борьбу с коррупционерами и взяточниками,у него не только права раздавать пустые приказы,но и обязанности делать нужные дела.
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12.06.2020 15:22 Ответить
Нет в Украине больше коррупционеров и взяточников - им всем пообрубывал руки его паппєрєднік!Зеленский поручил докладывать ему о ситуации, сложившейся в западных областях в связи с непогодой - Цензор.НЕТ 6393
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12.06.2020 15:28 Ответить
Докладываем:На небе перистые облака,солнечно,жарко.
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12.06.2020 15:23 Ответить
А чому цим питанням не займається МНС? Чи презеденту нема чим зайнятись?
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12.06.2020 15:23 Ответить
А он у нас же дурачок,вы разве не знали?
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12.06.2020 15:25 Ответить
А у нас традиция такая "ставить на контроль" для телевизора : "ночей не спит - все о народе думает!".
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12.06.2020 15:30 Ответить
"мониторить потребности"Источник: https://censor.net/n3201677
Потребности у всех разные.
Пивная, еще парочку (с)
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12.06.2020 15:25 Ответить
а за надоями кто следить будет?
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12.06.2020 15:29 Ответить
интересно, а Моника от Ленки забеременела??? ну то есть.....
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12.06.2020 15:33 Ответить
Зеленский поручил докладывать ему о ситуации, сложившейся в западных областях в связи с непогодой - Цензор.НЕТ 6095
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12.06.2020 15:34 Ответить
Вова, звони в Гидрометцентр, скажи, чтоб дожди отменили.
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12.06.2020 15:35 Ответить
Починаємо нове шоу від зеленського
"я тучи развєду руками"
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12.06.2020 15:41 Ответить
И что это изменит? Будут видосики на фоне дождя?
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12.06.2020 15:43 Ответить
Президент - це не король в шоколаді, як деякі 8% думають. Це посадова особа, яка має апарат працівників, офіс. Коли інформують Президента, на інформацію реагують і він, і офіс, який діє превентивно, або виконує доручення Президента. Тому традиційні купи гною навколо повідомлення та на його адресу - звична справа. Якби цензор не кидав проносне адептам шоколадної мародерівщини, вони б страждали від запорів. А так вони мають аблігчєніє, дякуючи цензорові.
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12.06.2020 15:51 Ответить
Вот это новость.....
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12.06.2020 16:38 Ответить
Що це за новини? Сором якийсь.
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12.06.2020 19:00 Ответить
 
 