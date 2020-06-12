Зеленский поручил докладывать ему о ситуации, сложившейся в западных областях в связи с непогодой

Президент Украины Владимир Зеленский поручил держать его в курсе ситуации, сложившейся в западных областях Украины в связи с непогодой

Об этом сообщает пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.

На селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 под председательством президента в пятницу Зеленскому доложили о ситуации в западных областях, где накануне из-за ухудшения погодных условий один человек погиб, были затоплены 53 домохозяйства, а 241 населенный пункт в двух областях остался без электроэнергии.

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"Глава государства поставил задачу подробно докладывать ему о развитии ситуации в регионе, мониторить потребности местных жителей, чтобы оперативно оказывать помощь в случае необходимости", - указывается в сообщении.