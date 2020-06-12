Зеленский предложил вернуть вопрос оккупированного Крыма в повестку дня, поскольку война на Донбассе началась именно с него

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Швеции Стефаном Левеном и предложил вернуть вопрос оккупированного Крыма на повестку дня.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр Швеции поддержал мое предложение вернуть вопрос Крыма на повестку дня. Годами звучал только вопрос прекращения войны на Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма", - отметил Зеленский.

Также президент добавил, что у них с Левеном общие взгляды на европейское будущее Украины.

"На видеоконференции лидеров Восточного партнерства буду отстаивать фиксацию европейских перспектив для ассоциированных партнеров, поддержку территориальной целостности партнеров, дальнейшую интеграцию рынков с ЕС", - отметил Зеленский.

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