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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленская о положительном тесте на коронавирус: Неожиданная новость, учитывая, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила

Зеленская о положительном тесте на коронавирус: Неожиданная новость, учитывая, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила

Супруга президента Украины Елена Зеленская прокомментировала информацию об обнаружении у нее коронавирусной болезни. Первая леди заверила, что ее семья соблюдала все противоэпидемические меры. Вместе с тем, стоит отметить, что недавно президент Владимир Зеленский был оштрафован за нарушение правил карантина.

На странице в Facebook первая леди отметила, что ослабление карантина не означает исчезновение вируса, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил – маски, перчатки, минимум контактов... Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности", - написала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленская получила положительный тест на COVID-19, - Офис Президента

Зеленская напомнила, что ее супруг и дети тоже прошли тестирование и получили отрицательные результаты.

Зеленская о положительном тесте на коронавирус: Неожиданная новость, учитывая, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила 01

"Возвращаясь к активной социальной жизни, помните, что от каждого из нас зависит не только личное здоровье, но и здоровье других: близких, друзей, коллег и даже незнакомого человека, который вместе с нами едет в лифте или стоит в очереди на кассе в супермаркете", - предостерегла первая леди.

Она также напомнила об обязательном ношении масок в общественных местах. 

"Маска для того, чтобы не заразить других! Ты можешь не знать о том, что инфицировался, не чувствовать никаких симптомов и... быть ОПАСНЫМ для тех, кто рядом. Маска в общественном месте – это не только правило, а еще и знак уважения к другим людям! Берегите и уважайте себя и других! Будем здоровы!" - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Люди должны понять - только соблюдение масочного режима и социальной дистанции может спасти от COVID-19

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.

Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение.

Позже Зеленский прокомментировал посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".

В итоге, 10 июня Зеленскому выписали штраф за визит в кафе в Хмельницком: "И в принципе правильно сделали".

Зеленская о положительном тесте на коронавирус: Неожиданная новость, учитывая, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила 02
Зеленская о положительном тесте на коронавирус: Неожиданная новость, учитывая, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила 03

Автор: 

карантин (16729) Елена Зеленская (222) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+50
Зеленская о положительном тесте на коронавирус: Неожиданная новость, учитывая, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила - Цензор.НЕТ 817
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12.06.2020 15:50
+36
Дичь втирают при помощи "ленки-попердолило". Надеются этим фуфлом отвлечь внимание от ж@пы,в которую загоняют страну клован с дружками.
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12.06.2020 15:49
+25
ЗЕбіла треба ізолювати від суспільства. Назавжди.
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12.06.2020 15:46
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Страница 2 из 2
Лена,но какие в Хаосе правила??? Как там У Воланда-" Вся беда человека не в том ,что он смертен,а внезапно..." Но то так,--выздоравливай симпатяжка и передай Вове,что мы живём не в Евклидовой геометрии, а в очень и очень искривлённом пространстве, где всё может быть, как говорил Воланд---внезапно...
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12.06.2020 16:49 Ответить
реально охринели дальше некуда
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12.06.2020 16:51 Ответить
В очереди на кассе. Развитие с клоуном вместе получали.Примерно ,как остановите на танке.Что поделаешь новая элита.Держим кулаки за членограя,может его бог его услышит!
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12.06.2020 16:53 Ответить
Зеленська про позитивний тест на коронавірус: Несподівана новина, враховуючи, що я і моя родина продовжуємо дотримуватися всіх правил - Цензор.НЕТ 4535
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12.06.2020 18:43 Ответить
Может тогда ни в маска, ни перчатки, ни антисептик не спасают от covid-19? Может и карантин напрасен был и должны всё-таки 70% населения переболеет, чтоб выработался коллективный иммунитет?
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12.06.2020 17:02 Ответить
К сожалению, эти надежды, судя по позавчерашнему комминюке ВОЗ не оправдаются. Тактика карантинов действительно была основана на ожидании "коллективного иммунитета". Но на сейчас выяснилось, что т.н. "легкой формы" ковида НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Как и "легкопереболевших" детей. И также похоронены надежды на его мутацию/ослабление. Посему сейчас в мире будут менять тактику. Расслабляться ближайшие миниму 2 года нельзя.
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12.06.2020 17:24 Ответить
Это Карма.Бубочка рассмешил всевышнего.Как всегда неудачно
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12.06.2020 17:02 Ответить
Елена Владимировна искренне желаю здоровья и скорейшего выздоровления!
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12.06.2020 17:03 Ответить
вірус - це знахідка!
хто був би крайній без нього?
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12.06.2020 17:11 Ответить
Ничего неожиданного.
Это естественно, как папа хочет мальчика, а на выходе Моника.
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12.06.2020 17:32 Ответить
У Мендельсон з'явився шанс...

Зеленська про позитивний тест на коронавірус: Несподівана новина, враховуючи, що я і моя родина продовжуємо дотримуватися всіх правил - Цензор.НЕТ 113
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12.06.2020 17:33 Ответить
Все время?все было нормально,-и вот тебе опять!
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12.06.2020 17:34 Ответить
?=,
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12.06.2020 17:35 Ответить
Кажись, сбылась мечта идиота заразиться коронавирусом!
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12.06.2020 17:36 Ответить
Переживаю за рояль, його шкода
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12.06.2020 19:18 Ответить
Вы там маму Римму протестируйте. Очень удивитесь.
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12.06.2020 17:37 Ответить
Не можу примусити себе вірити зеленим. Скоріше за все, зеленський вирішив, що така ''новина'' - на користь його рейтингу.
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12.06.2020 18:58 Ответить
Рояль перевірили?
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12.06.2020 19:17 Ответить
какой дешевый цирк. не детей рассчитан или на дебилов? или просто отвлекают внимание от чего -то более важного, что происходит в стране
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12.06.2020 19:38 Ответить
Вони розходяться і це просто окозамилювання, аби зняти з себе тінь. Мендельша шмендельша вагітна від шмарклі.
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12.06.2020 19:46 Ответить
Брехуха хочет в отпуск?
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12.06.2020 20:10 Ответить
это самопиар, нет у этой шалашовки никакого коронавируса.
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12.06.2020 20:24 Ответить
Зеленский заявил, что хотел заболеть коронавирусом: На себе пройти этот этап, но потом решили, что перебор. Заразили жену.
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12.06.2020 20:28 Ответить
Це знову в Оман на карантин з валізою бабла?
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12.06.2020 20:32 Ответить
Надо же. А ваш муж считает, что "тільки дотримання маскового режиму і соціальної дистанції може врятувати від COVID-19".
https://censor.net/ua/news/3201668/zelenskyyi_lyudy_mayut_zrozumity_tilky_dotrymannya_maskovogo_rejymu_i_sotsialnoyi_dystantsiyi_moje_vryatuvaty
Вывод: или он брешет, или вы.
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12.06.2020 21:09 Ответить
Зеленська про позитивний тест на коронавірус: Несподівана новина, враховуючи, що я і моя родина продовжуємо дотримуватися всіх правил - Цензор.НЕТ 8940
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12.06.2020 23:09 Ответить
будет прикол, если выяснится что ее таки заразил зеленский после этих славнозвисных посиделок в хмельницком кафе)
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13.06.2020 00:05 Ответить
Назначили больную коронавирусом
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13.06.2020 00:15 Ответить
ой да ладно, просто решили посидеть дома пару недель, официальная причина что б слуги народа могли не работать
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13.06.2020 08:39 Ответить
Ленку попердолило
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13.06.2020 09:39 Ответить
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