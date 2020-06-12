Тернопольский депутат Бобко требует депортировать из Украины иностранцев, которые якобы провели акцию против расизма

Депутат тернопольского облсовета ВО "Свобода" Владимир Бобко требует, чтобы полиция и СБУ установили личности и выслали из страны иностранцев, которых заметили на улицах города с плакатами против расизма.

Об этом Бобко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Депутат вспомнил о рабстве и заявил, что в рабынь "тысячами" вывозили из Украины в прошлом и вывозят до сих пор, в том числе в Африку. Он утверждает, что рабство до сих пор существует в Нигерии, ссылаясь при этом на Википедию. Депутат указал, что в Тернополе нет посольства Нигерии или другой страны, "причастной к рабству".

"Поэтому я делаю вывод, что они или разжигают беспокойство, чтобы во время беспорядков вынести товар из местных магазинов, как это сейчас происходит в США, или действуют по указанию из-за рубежа и втягивают наше государство в международный скандал", — написал Бобко, сопроводив текст фотографией шестерых молодых людей с плакатами против расизма.

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Депутат потребовал от полиции и СБУ установить личности участников протеста.

"Депортировать их за пределы Украины. На дорогу вручить пакет с сухарями и по желтому жилету каждому. На память", — написал Бобко.

За какое именно правонарушение он предлагает выслать из страны участников акции, Бобко не уточнил.

В комментариях к посту депутата тернополянка Анастасия Черкас пояснила, что на самом деле никакой акции протеста не было. Молодые люди снимались в фотосессии.

"Никаких акций протеста, митингов НЕ БЫЛО!!! 11 июня 2020 в 7:00 утра на улицах Тернополя была обычная съемка для фотостоков, которая не несла никакого насильственного или иного посыла! Все происходило мирно, без выкриков и препятствования другим жителям!!" — написала она.

Женщина пояснила, что фотосток — это специализированный сайт, на котором одни люди продают, а другие — покупают иллюстративные фотографии на различную тематику.







