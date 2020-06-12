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Тернопольский депутат Бобко требует депортировать из Украины иностранцев, которые якобы провели акцию против расизма

Тернопольский депутат Бобко требует депортировать из Украины иностранцев, которые якобы провели акцию против расизма

Депутат тернопольского облсовета ВО "Свобода" Владимир Бобко требует, чтобы полиция и СБУ установили личности и выслали из страны иностранцев, которых заметили на улицах города с плакатами против расизма.

Об этом Бобко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Депутат вспомнил о рабстве и заявил, что в рабынь "тысячами" вывозили из Украины в прошлом и вывозят до сих пор, в том числе в Африку. Он утверждает, что рабство до сих пор существует в Нигерии, ссылаясь при этом на Википедию. Депутат указал, что в Тернополе нет посольства Нигерии или другой страны, "причастной к рабству".

"Поэтому я делаю вывод, что они или разжигают беспокойство, чтобы во время беспорядков вынести товар из местных магазинов, как это сейчас происходит в США, или действуют по указанию из-за рубежа и втягивают наше государство в международный скандал", — написал Бобко, сопроводив текст фотографией шестерых молодых людей с плакатами против расизма.

Тернопольский депутат Бобко требует депортировать из Украины иностранцев, которые якобы провели акцию против расизма 01

Также на Цензор.НЕТ: "Расизм - это вирус": по миру прокатились массовые протесты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Депутат потребовал от полиции и СБУ установить личности участников протеста.

"Депортировать их за пределы Украины. На дорогу вручить пакет с сухарями и по желтому жилету каждому. На память", — написал Бобко.

За какое именно правонарушение он предлагает выслать из страны участников акции, Бобко не уточнил.

В комментариях к посту депутата тернополянка Анастасия Черкас пояснила, что на самом деле никакой акции протеста не было. Молодые люди снимались в фотосессии.

"Никаких акций протеста, митингов НЕ БЫЛО!!! 11 июня 2020 в 7:00 утра на улицах Тернополя была обычная съемка для фотостоков, которая не несла никакого насильственного или иного посыла! Все происходило мирно, без выкриков и препятствования другим жителям!!" — написала она.

Женщина пояснила, что фотосток — это специализированный сайт, на котором одни люди продают, а другие — покупают иллюстративные фотографии на различную тематику.

Тернопольский депутат Бобко требует депортировать из Украины иностранцев, которые якобы провели акцию против расизма 02
Тернопольский депутат Бобко требует депортировать из Украины иностранцев, которые якобы провели акцию против расизма 03

Тернопольский депутат Бобко требует депортировать из Украины иностранцев, которые якобы провели акцию против расизма 04Тернопольский депутат Бобко требует депортировать из Украины иностранцев, которые якобы провели акцию против расизма 05
Тернопольский депутат Бобко требует депортировать из Украины иностранцев, которые якобы провели акцию против расизма 06

Автор: 

депортация (681) расизм (172) Свобода (2752) Тернополь (769)


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Топ комментарии
+38
И я его поддерживаю. Этим неграм плевать на горе других людей. А Украинцы страдали от рабства возможно больше чем негры.
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12.06.2020 16:21
+31
Украинцы и так уже позвоили стать президентом человеку который вытирал ноги об Украину, нельзя давать ещё чёрным как в США и в Европе грабить, торговать наркотой и жить на пособия
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12.06.2020 16:22
+20
Не поймёшь этих черножопых. Здесь угнетают? А тебя сюда под наркозом в багажнике завезли? Не нравится, пи2дуй в Сомали или в Кению, на жирафа охотиться и кокосы сбивать.
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12.06.2020 16:28
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Правила форума Совет форумчан
И я его поддерживаю. Этим неграм плевать на горе других людей. А Украинцы страдали от рабства возможно больше чем негры.
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12.06.2020 16:21 Ответить
Украинцы и так уже позвоили стать президентом человеку который вытирал ноги об Украину, нельзя давать ещё чёрным как в США и в Европе грабить, торговать наркотой и жить на пособия
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12.06.2020 16:22 Ответить
+100500
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13.06.2020 01:48 Ответить
Та фигня все это, щас Стерненко нужно отстаивать а не негров высылать. Бобко не о том озаботился в первую очередь.
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12.06.2020 16:24 Ответить
не путай тепле з м'яким- стерненка не в тернополі в суд тягнуть
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12.06.2020 16:54 Ответить
Кто не занят отстаиванием Стерненко, пусть занимается высылкой негров. Хоть какая - то польза.
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12.06.2020 17:12 Ответить
неоднозначно...
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12.06.2020 16:24 Ответить
https://www.facebook.com/bandy.sholtes?hc_ref=ARTE_NYCN_FMtBYEEUDVHgyZWOL5akUpAApsy_Q5RkC4xbLLhr4tdTHQH0FTckBdX8c&fref=nf Bandy Sholtes
https://www.facebook.com/bandy.sholtes/posts/10223371824466878 Вчера в 03:33 · https://www.facebook.com/bandy.sholtes/posts/10223371824466878#

Расизм на удивление молодая концепция: впервые она появилась в «Оксфордском словаре английского языка» только в 1910 г. До этого существовало множество этнических предрассудков, которые живы до сих пор.
Древние греки называли варваром всякого, кто не говорил по-гречески.
Китай долго в отношении себя применял словосочетание Срединное государство, считая варварами всех, кто жил за его пределами.
Бушмены пустыни Калахари, говорящие на щелкающих языках, делят мир на жу! цоан, или «настоящих людей», как они сами, и! ком - категорию, включающую других африканцев, европейцев и несъедобных животных, например хищников.
Европейцы, придумывая друг другу уничижительные прозвища, связывают национальность с едой. Так, французы называют англичан «ростбифами» (les rosbifs), а англичане зовут французов «лягушатниками» (frogs) из-за лягушачьих лапок, французского деликатеса, а немцев - «капустниками» (krauts, от sauerkraut - квашеная капуста).
Центральным постулатом расизма, отличающим его от этнических предрассудков, является идея расовой иерархии, в которой одни расы стоят выше других. Высшая раса, как считается, обладает правом господствовать над остальными из-за изначально присущих ей качеств.
Помимо превосходства, расизм также связан с идеей неизменности этих качеств, которые, как когда-то считалось, пребывают в крови, а теперь - в генах.
Расистов беспокоит чистота крови: как бы межрасовые и межэтнические браки не разрушили основу превосходства их расы. Поскольку это превосходство представляется заложенным от природы, более высокий статус расиста трудно оспорить, а низшие расы никогда не смогут реабилитироваться.
Идея врожденного превосходства, чаще всего отсутствующая в этнических предрассудках, призвана оправдывать неограниченную эксплуатацию и насилие над расами, которые считаются низшими, - от социальной дискриминации до полного уничтожения.
«Сущность расизма в том, что он считает людей высшими или низшими, поскольку подразумевается, будто они имеют общие физические, умственные и моральные качества с группой, к которой якобы принадлежат, и предполагается, что они не могут изменить эти качества самостоятельно», - пишет историк Бенджамин Айзек.
Неудивительно, что идея расового превосходства возникла в XIX в., после того как европейские нации обзавелись колониями по всему миру и стали искать теоретическое оправдание своему господству над другими.
Современные идеологии расизма подпитывались по меньшей мере двумя течениями научно-философской мысли. Первым стали попытки ученых классифицировать многочисленные человеческие популяции, которые европейским исследователям удалось описать. А вторым - социал-дарвинизм и евгеника.
(из книги Николаса Уэйда "Неудобное наследство. Гены, расы и история человечества")
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12.06.2020 16:25 Ответить
"расисты" привезли в Африку лекарства раньше там лечили костями новорожденных младенцев.колониальных имерий давно нет но орды на надувных лодках все прут и прут к бывшим рабовладельцам и "расистам".
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12.06.2020 16:34 Ответить
такого хімічно чистого,
в білому накалі, расизму,
як совковий і післясовковий,
ще шукати й шукати...

2004 рік, Санкт-Петербург
науково-практична конференція
"Расистский дискурс в российском образовании"
(пардон, але каламбури тут зумисні...)
http://library.khpg.org/files/docs/1424975973.pdf
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12.06.2020 17:36 Ответить
реликвии главного храма армии РФ - костюм и фуражка Гитлера
(зам. министра оборон РФ Т. Иванов)
https://mobile.twitter.com/maximov_vasily/status/1271437304905768960
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12.06.2020 17:57 Ответить
есть африканцы,есть афроамериканцы,а есть бибизяны!это бибизяны! у нас чернокожие свободно в городе живут и заводят семьи,а вот бибизянам где-то расизм привиделся...хайп ловят
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12.06.2020 16:26 Ответить
Не хотел писать на эту тему, но ты tаки заставил, злодей...Так, я видел мирных протестующих всех цветов и расцветок, вполне себе цивилизованно выражающих свою точку зрения, вполне мирно общающихся с полицией. И я видел стаи обезьян всех цветов и расцветок, мародерствующих и поджигающих.И, к сожалению, обезьян было больше.
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12.06.2020 17:24 Ответить
Почему белые не устраивают акций, против проявления расизма со стороны чёрных?
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12.06.2020 17:41 Ответить
Устраивают. В Теннеси недавно была акция под флагом Конфедерации. Разумеется, в новости она не попала. Дело в том, шо когда( не если!!!) обьединимся мы, то мы обьединимся вокруг организаций, которые мы и сами не особо любим ( нео-нацисты, белые супремасисты, ККК и прочие), народу с боевым опытом среди нас - сотни тысяч, оружия вполне по стандартам НАТО - тоже. Мы хорошо понимаем какой ущерб му нанесем. Поэтому демонстрируем готовность к действиям мирным вооруженным протестом.
https://www.google.com/search?q=armed+peaceful+protest+USA+2020.&rlz=1C1CHZL_enUS756US756&sxsrf=ALeKk00ohft99417p0y81kzd1JIq2dDitA:1591973414600&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjmnPmOw_zpAhU8SjABHW0pDKUQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1366&bih=625 armed peaceful protest USA 2020.
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12.06.2020 17:51 Ответить
Я незнаю как у вас в США, но мой одноклассник когда там жил лет 15 назад, я его спросил, как там отношения между белыми и чёрными на бытовом уровне, он ответил ненависть, в Портленде он жил.
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12.06.2020 18:02 Ответить
Портленд ,штат Орегон или Портленд, штат Мейн? Ну, в сущности, он прав. Тихая, припрятанная ненависть. Вы же наглядно видите разницу межды акциями протеста, которые устраивают белые плюс цивилизованные афроамериканцы и разгулом бандитизма, который устраивают черные и им сочувствующие.
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12.06.2020 18:10 Ответить
В эсесере тоже похожее было: сидели без туалетной бумаги, но негодовали по поводу люто отпартеидченного Нельсона Манделы)))
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12.06.2020 16:28 Ответить
А в Украине что, нету таких озабоченных дебилов, страдающих за обездоленных
черных макак? Когда негр убивает белого в США, хоть один наш интернет-защитник
негров пишет гневный пост в защиту белого населения США? Наше ватное население
пусть лучше своих сограждан защищают от произвола полиции, СБУ, судебных
органов. У нас, практически, каждый день гибнут молодые воины на фронте - то херня,
главное выразить протест против насилия в отношении зека Флойда, на колени еще пусть
станут, дебилы, ***.
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12.06.2020 19:52 Ответить
Если не читал-почитай пелевинский iPhuck10. Особенно там, где разговор о вэлферлендах.
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12.06.2020 19:57 Ответить
Не поймёшь этих черножопых. Здесь угнетают? А тебя сюда под наркозом в багажнике завезли? Не нравится, пи2дуй в Сомали или в Кению, на жирафа охотиться и кокосы сбивать.
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12.06.2020 16:28 Ответить
ну вот только блэкожопых нам тут еще и не хватало! Блэкжопы гоу ту хом!чемодан- вокзал-домой!
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12.06.2020 16:29 Ответить
Иностранным студентам в Тернополе нечего делать вообще.
В нормальные вузы они не стремятся, исключительно покупают дипломы в местном медунивере за средства от торговли наркотой.
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12.06.2020 16:31 Ответить
щось не збагну, що тут на правах реклами?
Трішки перепалені хлопці, в кількості 6шт., прагнуть показати пісюаністичний інструмент та розчулили самиць? Чи депутат Бобко- психологічно-травмований у сауні (укронеграми) та відстоює своє право першої шлюбної ночі?
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12.06.2020 16:32 Ответить
ти дебіл???
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12.06.2020 16:48 Ответить
Алик!, - вот ты езжай в Африку и походи один вечером без охраны и твоя наверное лезгинская попа нарвется на приключение, потому что она белее попы нигеров...
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12.06.2020 16:41 Ответить
А ты поедь в Москву и походи там по злачным районам вечером один и без охраны.
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12.06.2020 16:52 Ответить
Или днр с лнр.
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12.06.2020 16:53 Ответить
а ти тільки про попу і думаєш. кацап- він і в Африці про жопу буде думати
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12.06.2020 16:49 Ответить
"А вы ещё говорите нету расизма,вот сколько комментариев оскорбительных,кстати хвастаться превосходством своей белой попы тоже расизм😁😁"-підгорає???? ну для кацапа це нормас.
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12.06.2020 16:57 Ответить
Украину бережет от расизма ее бедность)) арабы и негры бегут в сытую Европу!- куда собственно бегут от нищеты и сами украинцы.
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12.06.2020 16:36 Ответить
"В 2050 году даже на Трафальгарской площади и Даунинг-стрит в Лондоне перестанут попадаться «светлые» лица, останутся лишь выходцы из Юго-Восточной Азии, а сам Лондон переименуют в Нью-Бомбей. На Елисейских полях в Париже будет слышна только арабская речь, а дамы в хиджабах превратятся в законодательниц местных мод. Турецкий язык в Германии признают государственным. Орды голодных, злобных и вооруженных до зубов албанцев будут бродить по Риму. Россия от Владивостока до Урала «пожелтеет», а от Урала до Калининграда заговорит с сильным кавказским акцентом...
Это не страшилка из очередного блокбастера. Такую печальную для европейцев картину рисует последний доклад Комиссии по демографии Совета Европы."
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12.06.2020 16:36 Ответить
масквабад ужо давно хачами забитий- але ж вам ніщо не заважає кричати про "вялічіє" руццкіх...
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12.06.2020 16:53 Ответить
Ну индусы и мусульмане, и турки, и арабв - это индоевропейская раса, то есть они тоже белые.
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12.06.2020 16:56 Ответить
Так ми говоримо не про індоєвропейську расу, а про європейську. Кожна раса поділяється на менші підвиди
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12.06.2020 17:48 Ответить
Мы говорим про расизм или нацизм?
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13.06.2020 07:22 Ответить
Все правильно,пусть едут и потроха могут брать с собой,он построит им шокофабрику,аналог липецкой,будет собирать там вазотазы из тольяттинских машинокомплектов и будет там первым патриотом.
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12.06.2020 16:44 Ответить
Обезьян в Африку. Точка.
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12.06.2020 16:45 Ответить
Ребята политическое порно снимали, понятно... Оштафовать за проституцию в общественном месте и нарушение карантина...
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12.06.2020 16:46 Ответить
клунок, буси, корабель- Африка...
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12.06.2020 16:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CjsuAk4edo0 США, Европа, Лондон: кто разгоняет мировую истерию?
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12.06.2020 16:48 Ответить
Китай. Денег влил немеренно. Раздули из мухи дирижабль.
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12.06.2020 17:16 Ответить
негр є негр, а не якийсь там афроамериканець, бо ця назва йде від негроїдна раса.
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12.06.2020 16:48 Ответить
там більше- які афроамериканці в Україні... афроукр- то ще куди не йшло. але після здачі екзаменів на копання чорного моря.
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12.06.2020 16:51 Ответить
Негр переводится на английский как negro. A niger - это другое слово
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12.06.2020 17:04 Ответить
В годы совдепии нам говорили что негры недоедают,жители Севастополя написали Президенту Америки письмо, .чтобы что недоедают негры .выслали им в Севастополь.
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12.06.2020 16:55 Ответить
Ну хорошо, ну фото снимали. И что это фото будет означать? Расизм в Тернополе? Хорошо хоть голыми не снимались для Плэйбоя.
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12.06.2020 16:58 Ответить
Тернопільський депутат Бобко вимагає депортувати з України іноземців, які нібито провели акцію проти расизму - Цензор.НЕТ 8693
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12.06.2020 17:06 Ответить
Позор.
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12.06.2020 17:09 Ответить
Он прав, зачем Украине такие иностранцы. Пока их относительно мало все нормально, но как только их станет много начнется то же что и на западе - убийства, грабежи, изнвсилования, поджоги, мародерство и черный расизм.
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12.06.2020 17:14 Ответить
Правильно, Украина не звала этих чернозадых лентяев устраивать бардак в своей стране, Украина не несёт ни какой ответственности за угнетение и за то что они у себя в Африке не могут построить силоное государство, и со своим уставом, в чужой монастырь не ходят и меня могут считать нацистом, но я понимаю мотивы Брейвика, разве я виноват, что я хочу жить в своей стране, не видя этих рож.
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12.06.2020 17:21 Ответить
А зараз мігранти в Швеції ставлять на коліна поліцейських. В державі яка немає ніякого відношення до Африки і Азії!
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12.06.2020 17:51 Ответить
Поэтому я и понимаю мотивы Брейвика, когда в твоей стране пришлые со своей чужой культурой диктуют как надо поступать, в Скандинавии есть организация"Солдаты Одина", добровольная организация, и в Эстонии уже филиал есть, она создана если полицейские не смогут защищать, то людям самим придётся защищаться от беспредела, и Швеция показатель того, до чего довела толерантность.
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12.06.2020 18:00 Ответить
Толерастия, как и любая идеология есть инструмент бюрократического класса для оболванивания и узурпации власти.
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12.06.2020 19:13 Ответить
Согласен.
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12.06.2020 20:30 Ответить
В новости там аффтар вопрошает - типа повествовательно - что мол за какое именно правонарушение предлагает имярек выслать из страны участников акции. Так вот я отвечу аффтару: Статья 39 Конституции Украины четко закрепляет право граждан (граждан Украины - В.нП.) собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, о которых своевременно должны быть оповещены органы исполнительной власти либо местного самоуправления. В новости как раз член исполнительной власти призывает их наказать. Т.е. о намерении власть не была извещена. Это раз. Второе - вряд ли это граждане Украины. И потому на них такие права, записанные в статье, не распространяются. Если первое - это админнарушение (штраф и т.п.), то оно не одно. Описывать четыре других не буду. А вот второе - это уже УК. И сразу три статьи. Потому согласен, после уточнения кто (что это было?) это делал - выслать нах.
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12.06.2020 17:14 Ответить
Молодежь хоть и извращенцы и раздолбаи, но среди них мало расистов. Чего не скажешь о совковых старперах.
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12.06.2020 17:21 Ответить
расистом не когда не был но посмотрев на африкно студентов и их нравы станешь им лёгко
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12.06.2020 17:37 Ответить
та не добраться до тебя неграм - ордловцы тебя скорее кончат.
распереживалося оно за негров, которых в жизни не видел....
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12.06.2020 17:48 Ответить
на самом деле message был to Павел Я 17д636еф
промахнулся я....
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12.06.2020 18:08 Ответить
Це було б правильно! Публічно депортувати із України! Звичайно Європа б виразила глубоку озабоченність, але всім на них давно начхати. А так ми показали би, що в нашій країні ми граємо за нашими правилами!
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12.06.2020 17:54 Ответить
есть железобетонное правило для иностранца:
не участвовать ни в каких политических акциях в стране пребывания.
иначе это абсолютно справедливо может быть квалифицированно как вмешательство во внутреннии дела страны
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12.06.2020 17:58 Ответить
Підтримую цього депутата
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12.06.2020 18:21 Ответить
загоните их обратно на пальмы ведь у них дедушки были еще с хвостами
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12.06.2020 19:29 Ответить
Так и у нас прадедушки были с хвостами.
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13.06.2020 07:26 Ответить
Та все ок, наші негри просто фотки робили...
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12.06.2020 20:06 Ответить
Америка и Европа,весь Западный Мир ,просит прощения у негров,становится на колени,кое где даже ноги моют .Обижать негров-признак русского мира.Этот депутат-агент Кремля.И все кто его лайкнул тоже
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12.06.2020 21:35 Ответить
 
 