Тернопольский депутат Бобко требует депортировать из Украины иностранцев, которые якобы провели акцию против расизма
Депутат тернопольского облсовета ВО "Свобода" Владимир Бобко требует, чтобы полиция и СБУ установили личности и выслали из страны иностранцев, которых заметили на улицах города с плакатами против расизма.
Об этом Бобко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Депутат вспомнил о рабстве и заявил, что в рабынь "тысячами" вывозили из Украины в прошлом и вывозят до сих пор, в том числе в Африку. Он утверждает, что рабство до сих пор существует в Нигерии, ссылаясь при этом на Википедию. Депутат указал, что в Тернополе нет посольства Нигерии или другой страны, "причастной к рабству".
"Поэтому я делаю вывод, что они или разжигают беспокойство, чтобы во время беспорядков вынести товар из местных магазинов, как это сейчас происходит в США, или действуют по указанию из-за рубежа и втягивают наше государство в международный скандал", — написал Бобко, сопроводив текст фотографией шестерых молодых людей с плакатами против расизма.
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Депутат потребовал от полиции и СБУ установить личности участников протеста.
"Депортировать их за пределы Украины. На дорогу вручить пакет с сухарями и по желтому жилету каждому. На память", — написал Бобко.
За какое именно правонарушение он предлагает выслать из страны участников акции, Бобко не уточнил.
В комментариях к посту депутата тернополянка Анастасия Черкас пояснила, что на самом деле никакой акции протеста не было. Молодые люди снимались в фотосессии.
"Никаких акций протеста, митингов НЕ БЫЛО!!! 11 июня 2020 в 7:00 утра на улицах Тернополя была обычная съемка для фотостоков, которая не несла никакого насильственного или иного посыла! Все происходило мирно, без выкриков и препятствования другим жителям!!" — написала она.
Женщина пояснила, что фотосток — это специализированный сайт, на котором одни люди продают, а другие — покупают иллюстративные фотографии на различную тематику.
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https://www.facebook.com/bandy.sholtes/posts/10223371824466878 Вчера в 03:33 · https://www.facebook.com/bandy.sholtes/posts/10223371824466878#
Расизм на удивление молодая концепция: впервые она появилась в «Оксфордском словаре английского языка» только в 1910 г. До этого существовало множество этнических предрассудков, которые живы до сих пор.
Древние греки называли варваром всякого, кто не говорил по-гречески.
Китай долго в отношении себя применял словосочетание Срединное государство, считая варварами всех, кто жил за его пределами.
Бушмены пустыни Калахари, говорящие на щелкающих языках, делят мир на жу! цоан, или «настоящих людей», как они сами, и! ком - категорию, включающую других африканцев, европейцев и несъедобных животных, например хищников.
Европейцы, придумывая друг другу уничижительные прозвища, связывают национальность с едой. Так, французы называют англичан «ростбифами» (les rosbifs), а англичане зовут французов «лягушатниками» (frogs) из-за лягушачьих лапок, французского деликатеса, а немцев - «капустниками» (krauts, от sauerkraut - квашеная капуста).
Центральным постулатом расизма, отличающим его от этнических предрассудков, является идея расовой иерархии, в которой одни расы стоят выше других. Высшая раса, как считается, обладает правом господствовать над остальными из-за изначально присущих ей качеств.
Помимо превосходства, расизм также связан с идеей неизменности этих качеств, которые, как когда-то считалось, пребывают в крови, а теперь - в генах.
Расистов беспокоит чистота крови: как бы межрасовые и межэтнические браки не разрушили основу превосходства их расы. Поскольку это превосходство представляется заложенным от природы, более высокий статус расиста трудно оспорить, а низшие расы никогда не смогут реабилитироваться.
Идея врожденного превосходства, чаще всего отсутствующая в этнических предрассудках, призвана оправдывать неограниченную эксплуатацию и насилие над расами, которые считаются низшими, - от социальной дискриминации до полного уничтожения.
«Сущность расизма в том, что он считает людей высшими или низшими, поскольку подразумевается, будто они имеют общие физические, умственные и моральные качества с группой, к которой якобы принадлежат, и предполагается, что они не могут изменить эти качества самостоятельно», - пишет историк Бенджамин Айзек.
Неудивительно, что идея расового превосходства возникла в XIX в., после того как европейские нации обзавелись колониями по всему миру и стали искать теоретическое оправдание своему господству над другими.
Современные идеологии расизма подпитывались по меньшей мере двумя течениями научно-философской мысли. Первым стали попытки ученых классифицировать многочисленные человеческие популяции, которые европейским исследователям удалось описать. А вторым - социал-дарвинизм и евгеника.
(из книги Николаса Уэйда "Неудобное наследство. Гены, расы и история человечества")
в білому накалі, расизму,
як совковий і післясовковий,
ще шукати й шукати...
2004 рік, Санкт-Петербург
науково-практична конференція
"Расистский дискурс в российском образовании"
(пардон, але каламбури тут зумисні...)
http://library.khpg.org/files/docs/1424975973.pdf
(зам. министра оборон РФ Т. Иванов)
https://mobile.twitter.com/maximov_vasily/status/1271437304905768960
https://www.google.com/search?q=armed+peaceful+protest+USA+2020.&rlz=1C1CHZL_enUS756US756&sxsrf=ALeKk00ohft99417p0y81kzd1JIq2dDitA:1591973414600&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjmnPmOw_zpAhU8SjABHW0pDKUQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1366&bih=625 armed peaceful protest USA 2020.
черных макак? Когда негр убивает белого в США, хоть один наш интернет-защитник
негров пишет гневный пост в защиту белого населения США? Наше ватное население
пусть лучше своих сограждан защищают от произвола полиции, СБУ, судебных
органов. У нас, практически, каждый день гибнут молодые воины на фронте - то херня,
главное выразить протест против насилия в отношении зека Флойда, на колени еще пусть
станут, дебилы, ***.
В нормальные вузы они не стремятся, исключительно покупают дипломы в местном медунивере за средства от торговли наркотой.
Трішки перепалені хлопці, в кількості 6шт., прагнуть показати пісюаністичний інструмент та розчулили самиць? Чи депутат Бобко- психологічно-травмований у сауні (укронеграми) та відстоює своє право першої шлюбної ночі?
Это не страшилка из очередного блокбастера. Такую печальную для европейцев картину рисует последний доклад Комиссии по демографии Совета Европы."
распереживалося оно за негров, которых в жизни не видел....
промахнулся я....
не участвовать ни в каких политических акциях в стране пребывания.
иначе это абсолютно справедливо может быть квалифицированно как вмешательство во внутреннии дела страны