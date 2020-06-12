Минэкономразвития учтет негативные последствия введения пошлины на импортное дизтопливо для "Укрзализныци"

Минэкономразвития при принятии решения о введении пошлины на импортное дизельное топливо учтет информацию, предоставленную "Укрзализныцей" о негативном влиянии на ее деятельность такого решения.

Об этом сообщается в ответе Минэкономразвития на обращение АО "Укрзализныця".



"Информация АО" Укрзализныця "учтена Минэкономики в рамках обработки жалобы о возбуждении и проведении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации", - говорится в ответе Минэкономразвития.



В обращении "Укрзализныци" к министру экономики отмечалось, что предприятие является одним из крупнейших потребителей дизельного топлива в стране и ежегодно покупает более 300 тыс тонн, и введение на него пошлины негативно повлияет на деятельность компании.



"Введение импортной пошлины на поставки дизтоплива в Украине существенно повлияет на хозяйственную деятельность предприятия. Согласно оценкам экспертов, введение пошлины на импорт дизельного топлива приведет к увеличению цен для всех потребителей на внутреннем рынке на 1,57 тыс. грн / т в первый год, что увеличит расходы АО "Укрзализныця" на 470 млн грн. в год. В дальнейшем при увеличении ставки импортной пошлины с 8.46 до 25,4% дополнительные расходы АО "Укрзализныця" составят 1,4 млрд грн в год ", - отмечали в "Укрзализныце".



В компании призвали министра способствовать отказу в удовлетворении заявления ПАО "Укртатнафта" и АО "Укргаздобыча" о начале антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива и не допустить роста цен на дизельное топливо для конечных потребителей.



Напомним, ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что близкие к олигарху Коломойскому компании добиваются введения акциза на импорт дизтоплива и сжиженного газа, что приведет к повышению цен на заправках.



В свою очередь президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев подчеркнул, что введение пошлин на импортное дизтопливо приведет к росту цен на него и негативно отразится на аграриях, которые являются ключевым его потребителем.