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Резников о переговорах с РФ: Мы хотим дать шанс минским соглашениям

Резников о переговорах с РФ: Мы хотим дать шанс минским соглашениям

Минские соглашения об урегулировании ситуации на Донбассе, как документ, достались нынешней украинской власти в наследство, однако сейчас украинская сторона хочет дать шанс этим договоренностям, потому делает все для того, чтобы модернизировать этот процесс, заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, первый замглавы делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников.

"Только даже ради этой площадки, как взаимное освобождение удерживаемых лиц, уже стоит оставлять эту Трехстороннюю контактную группу в Минске, поскольку другой площадки контакта с РФ под посредничеством ОБСЕ у нас пока что, к сожалению, нет. Но на сегодняшний день мы понимаем, что мы хотим дать шанс этому "Минску", потому мы делаем все, чтобы модернизировать этот процесс. Да, минские соглашения, как документ, достались нам в наследство. Мне как юристу, они страшно не нравятся, но я принимаю это в работу и, используя те пробелы, которые есть в "Минске", мы на сегодняшний день изменяем нарратив", - сказал Резников в ходе онлайн-дискуссии в рамках "Киевского форума по безопасности" в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он указал на то, что украинская сторона подняла уровень представительства в делегации, в которой теперь есть представители членов правительства и парламента Украины. Кроме того, в украинской делегации официально были представлены представители Донбасса, четыре представителя из категории внутренне перемещенных лиц из Донецка и Луганска: двое журналистов, врач и юрист.

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"Сегодня мы делаем все, чтобы доказать, что Украина делает максимальные шаги, чтобы попытаться выполнить "Минск", если Россия на самом деле готова его выполнять. Если нет - соответственно, придется принимать другое решение, в том числе судьбу этих Минских договоренностей, которые, как минимум, подлежат модернизации", - подчеркнул он.

Также Резников сказал, что на сегодня украинская сторона все равно пока что остается сторонником того, чтобы "попробовать все возможное для того, чтобы завершить эту войну, используя Минск, как площадку".

Автор: 

россия (95497) Донбасс (26956) минские соглашения (3229) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+10
А почему не дать шанс будапештскому меморандуму?
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12.06.2020 16:35
+7
Хотят воскресить покойника? Ну-ну.
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12.06.2020 16:34
+7
От тільки Мінські у нас тепер в редакції Штанмаєра.
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12.06.2020 16:35
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Хотят воскресить покойника? Ну-ну.
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12.06.2020 16:34 Ответить
Сивочолий гетьман сказав, що "Мінські домовленності безальтернативні!".Резников о переговорах с РФ: Мы хотим дать шанс минским соглашениям - Цензор.НЕТ 9125
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12.06.2020 16:39 Ответить
Резников о переговорах с РФ: Мы хотим дать шанс минским соглашениям - Цензор.НЕТ 5241
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12.06.2020 16:42 Ответить
Яблоко от яблони недалеко упало. Купа злых клоунов, а результативно управлять страной некому.
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12.06.2020 16:48 Ответить
А якою мала тоді бути альтернатива?
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12.06.2020 16:58 Ответить
Це в той час коли ти штурмував двері військомату щоб брати Москву?
І є мінські Порошенка- а є формула Штанмаєра Зеленського. Вони схожі. Просто пункти поміняні.Наприклад, раніше було спочатку деокупація, потім вибори. А у Вовіка спочатку вибори, а вже потім.... Ан ніт, у нього ;автономія;.
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12.06.2020 17:05 Ответить
Любопытно. Меня банят по любому поводу, а петик может выкладывать явную ложь и - ничего! Эх, цензор, цензор...
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12.06.2020 17:34 Ответить
От тільки Мінські у нас тепер в редакції Штанмаєра.
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12.06.2020 16:35 Ответить
А почему не дать шанс будапештскому меморандуму?
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12.06.2020 16:35 Ответить
тому що Будапешт виступає різко проти Києва
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12.06.2020 16:37 Ответить
Это вы о чем? У вас что то интернет не работает?
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12.06.2020 16:39 Ответить
Хто про що... "В городі - бузина, а в Києві - дядько". Поговорили....Резников о переговорах с РФ: Мы хотим дать шанс минским соглашениям - Цензор.НЕТ 5182
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12.06.2020 16:42 Ответить
А при чем здесь это. Документ есть документ, хоть он и подписан в Будапеште.
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12.06.2020 16:49 Ответить
і ти віриш,що росія,прочитавши документ,виведе війська з Криму?
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16.06.2020 20:12 Ответить
Реакція пліснявої влади на поради адекватної частин світового політикуму та патріотів України...
Резников о переговорах с РФ: Мы хотим дать шанс минским соглашениям - Цензор.НЕТ 999
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12.06.2020 16:37 Ответить
Так! Оця ЗЕленопліснова бидлота ніколи не зможе дати,не те шо кому, навіть собі а не суспільству ради у цьому питанні до тих пір поки саме Україньске суспільство не дасть ..."РАДИ" цім лохам, а потому і всьому світові...
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12.06.2020 16:48 Ответить
Золотые слова.
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12.06.2020 16:50 Ответить
Порохоботы,ваш шеф автор этих соглашений!
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12.06.2020 16:51 Ответить
тільки зебіл, який не вкурив, про що мова - може таке ляпнути.
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12.06.2020 17:01 Ответить
Думаешь женский ник и израйльский флаг спасут от спама?😂😂😂
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12.06.2020 17:25 Ответить
https://twitter.com/warlockosx2
https://twitter.com/warlockosx2
https://twitter.com/warlockosx2 Vlad https://twitter.com/warlockosx2 @warlockosx2 https://twitter.com/warlockosx2/status/1271149833097805824 18 ч

Я не знаю кого уже там за яйца держат его или Ленку или детей, но даже у долбобов что-то екает - на самом деле наш ********** не приходит в сознание. И у ерамака есть право его отстранить, а у остальных нет. Думае ем?
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12.06.2020 16:38 Ответить
о каих шансах Вы дебилы говорите сколько погибло а Вы все говорите собачки на поводке ПУ
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12.06.2020 16:42 Ответить
Уже вроде давали ***** шанс и не раз с честью выйти из ситуации. В результате получили окупацию крыма, дамбаса, дебальцевский, иловайский котел, подрыв ДАПа с десятками наших парней, Марьинка и тд... Давайте дальше кормите волка овцами. Может у него совесть проснется
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12.06.2020 16:45 Ответить
Минские соглашения - это гос измена!
Статья 111. Государственная измена
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж,оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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12.06.2020 16:50 Ответить
Гос изменники эти уже всех достали во власти!
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12.06.2020 16:51 Ответить
Минский договор преступный , но мы хотим ему дать шанс ,, эй зебараны , вы или крестик снимите , или трусы оденьте ..! За шо ж вы тогда клеймите Пороха . ?
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12.06.2020 16:52 Ответить
Так то в Порошенка були злочинні, коли спочатку деокупація, потім вибори. А в бубочки не злочинні- бо тепер вибори і визнання сєпарів поліцією.
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12.06.2020 17:13 Ответить
Не пиши дурню. Якраз в Мінських по Порошенко - спочатку вибори, а потім - контроль за кордоном, а Рєзніков каже навпаки - спочатку контроль за кордоном, виведення збройних формувань, а потім - вибори.
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12.06.2020 17:56 Ответить
зачем?
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12.06.2020 16:55 Ответить
Другого ничего нет, кроме Минских соглашений и это за шесть лет войны. Это только говорит о том, что нашим властным олигархам и так хорошо, им никакого дела нет до того, что гибнут украинцы. Это сговор олигархов. Они не дают осудить преступные действия )(уйла, потому что в этой части не ратифицировали Римское право. )(уйло даже не ответит за то, что убивало и убивает украинцев, за украденный Крым, за захваченные территории Украины, потому что наша власть не ратифицировала Римское право в полном объеме.
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12.06.2020 16:56 Ответить
Резников какой шанс? Поедь в Израиль на родину твоего преЗедента там тебе расскажут как надо освобождать оккупированные территории.
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12.06.2020 16:58 Ответить
Захоплені палестинцями арабами території звільняти - це одне; а захоплені касапами - це інше...
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12.06.2020 17:02 Ответить
Опять-двадцать пять......Каждый раз нынешняя власть критикует МС, НО почему-то не хотят(?) сделать «правильно».........конечно проще сказать: «наследство» от попередников..........
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12.06.2020 18:06 Ответить
От коли ***** здохне,тоді і буде хоч якийсь шанс...
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12.06.2020 19:13 Ответить
ви даєте шанс фєдєрашкє виплутатись з санкцій та позбавляєте шансів Україну, отримати перемогу над ворогом, домовляючись з ворогом...
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12.06.2020 19:44 Ответить
 
 