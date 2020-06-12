Резников о переговорах с РФ: Мы хотим дать шанс минским соглашениям

Минские соглашения об урегулировании ситуации на Донбассе, как документ, достались нынешней украинской власти в наследство, однако сейчас украинская сторона хочет дать шанс этим договоренностям, потому делает все для того, чтобы модернизировать этот процесс, заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, первый замглавы делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников.

"Только даже ради этой площадки, как взаимное освобождение удерживаемых лиц, уже стоит оставлять эту Трехстороннюю контактную группу в Минске, поскольку другой площадки контакта с РФ под посредничеством ОБСЕ у нас пока что, к сожалению, нет. Но на сегодняшний день мы понимаем, что мы хотим дать шанс этому "Минску", потому мы делаем все, чтобы модернизировать этот процесс. Да, минские соглашения, как документ, достались нам в наследство. Мне как юристу, они страшно не нравятся, но я принимаю это в работу и, используя те пробелы, которые есть в "Минске", мы на сегодняшний день изменяем нарратив", - сказал Резников в ходе онлайн-дискуссии в рамках "Киевского форума по безопасности" в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он указал на то, что украинская сторона подняла уровень представительства в делегации, в которой теперь есть представители членов правительства и парламента Украины. Кроме того, в украинской делегации официально были представлены представители Донбасса, четыре представителя из категории внутренне перемещенных лиц из Донецка и Луганска: двое журналистов, врач и юрист.

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"Сегодня мы делаем все, чтобы доказать, что Украина делает максимальные шаги, чтобы попытаться выполнить "Минск", если Россия на самом деле готова его выполнять. Если нет - соответственно, придется принимать другое решение, в том числе судьбу этих Минских договоренностей, которые, как минимум, подлежат модернизации", - подчеркнул он.

Также Резников сказал, что на сегодня украинская сторона все равно пока что остается сторонником того, чтобы "попробовать все возможное для того, чтобы завершить эту войну, используя Минск, как площадку".