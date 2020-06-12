Суд отказался закрыть дело по иску Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов АТО

Печерский райсуд отказался закрыть дело по иску экс-советника секретаря СНБО Сергея Сивохо и "слуги народа" Максима Бужанского против ветеранов АТО.

Об этом сообщил адвокат Эдуард Вербинец, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам адвоката, суд отклонил два его ходатайства: о закрытии уголовного производства из-за нарушения сроков следствия и возвращения обвинительного акта прокурору.

Адвокат Вербинец рассказал, что на следующем заседании уже начнется рассмотрение дела по существу.

"29.07 назначено судебное рассмотрение. И суд считает, что есть достаточно оснований, чтобы слушать дело в законном порядке", - рассказал он.

Адвокат рассказал, что дело об избиении Сивохо объединено с делом об инциденте со "слугой народа" Максимом Бужанским.

"Бужанский является вторым потерпевшим по делу. К нему, по мнению следствия, были совершены хулиганские действия 6 июня этого года вблизи, кажется, "Интера", где проходили съемки. И учитывая то, что УПК требует объединения уголовных дел, когда они совершены одним и тем же лицом - потому прокуроры и следователи были вынуждены объединить эти дела о нападении на Бужанского и якобы нападения на Сивохо", - говорит адвокат.

Ранее сообщалось, что Печерский суд рассматривает иск Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов АТО.

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

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12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.

30 марта 2020 Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.

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