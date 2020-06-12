Суд отказался закрыть дело по иску Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов АТО
Печерский райсуд отказался закрыть дело по иску экс-советника секретаря СНБО Сергея Сивохо и "слуги народа" Максима Бужанского против ветеранов АТО.
Об этом сообщил адвокат Эдуард Вербинец, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам адвоката, суд отклонил два его ходатайства: о закрытии уголовного производства из-за нарушения сроков следствия и возвращения обвинительного акта прокурору.
Адвокат Вербинец рассказал, что на следующем заседании уже начнется рассмотрение дела по существу.
"29.07 назначено судебное рассмотрение. И суд считает, что есть достаточно оснований, чтобы слушать дело в законном порядке", - рассказал он.
Адвокат рассказал, что дело об избиении Сивохо объединено с делом об инциденте со "слугой народа" Максимом Бужанским.
"Бужанский является вторым потерпевшим по делу. К нему, по мнению следствия, были совершены хулиганские действия 6 июня этого года вблизи, кажется, "Интера", где проходили съемки. И учитывая то, что УПК требует объединения уголовных дел, когда они совершены одним и тем же лицом - потому прокуроры и следователи были вынуждены объединить эти дела о нападении на Бужанского и якобы нападения на Сивохо", - говорит адвокат.
Ранее сообщалось, что Печерский суд рассматривает иск Сивохо и "слуги народа" Бужанского против ветеранов АТО.
Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.
12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.
13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.
Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.
30 марта 2020 Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.
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ЗЕ!
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якщо вже українцям у своїй державі не дають бити колаборантів...Тоді подати до суду на сивуху зустрічний позов за підтримку тероризму та закликів примирення з сепаратистами та підтримку агрксора-московії!
А впрочем, кому я это говорю. В спам.
...
1 - Республиканцы в США предложили признать РФ спонсором терроризма и ввести за это "самые жесткие" санкции.
Предложение содержится в докладе "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам", опубликованном 10 июня влиятельным партийным комитетом, в который входят около 150 конгрессменов. Интересна реакция самого Трампа и демократов. Если закон пройдёт, то это отключение Эрэфии от SWIFT и принципиально новые ограничения для российских государственных компаний.
2 - Рейтинг "Слуги народа" продолжает падать - сейчас он составляет 28% (КМИС).
Очень медленный выход "простого народа" из анабиоза, ибо
28% - за стремительное падение экономики;
28% - за сдачу украинских территорий;
28% - за мир в глазах Путина;
28% - за полное трудоустройство "Квартала" во власти;
28% - за раздел Украины между олигархами;
28% - за политические преследования в Украине.
Впрочем, недалек тот час, когда "простой народ", потоптавшись на политической могиле Владимирсаныча, найдёт для себя нового голобородька.
На то он и "простой народ", чтобы за него думал телевизор.
3 - Зеленский в октябре планирует посетить Беларусь.
Как мне удалось узнать в МИДе, это ЕДИНСТВЕННЫЙ запланированный визит гаранта до конца текущего года.
То-то Бубочка жаловался в своём интервью, что его не хотят видеть за рубежом, а виноват в этом великий и ужасный Порошенко. Лично мне стыдно, что за год позиции на международной арене утеряны, а помощь ПАПа в этом вопросе отвергнута в силу детских обид и пубертатных комплексов.
4 - Кстати о Порошенко. За него вступился Яценюк, заявив, что подозрения ГБР, которые пытались вручить Пятому президенту, слеплены на песке.
"Преступления" Порошенко, как "достижения" Зеленского - их никто не видел, но все продолжают утверждать, что они есть.
Вы будете смеяться, но в юридическом шоке даже такие порохоненавистники, как Ринат Кузьмин и Елена Лукаш. Но Бубочка, обливаясь слезами и соплями, продолжает жрать свой кактус.
5 - "Схемы" нашли очередные бизнес-связи Медведчука с Коломойским.
Через оффшорные компании, которыми владеет жена Медведчука, лидер ОПЗЖ связан с предприятиями, доли в которых имеет Коломойский. Это Г+Г, Львовоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, завод Днепроспецсталь, Запорожский завод ферросплавов etc.
Нехило, да? То, что стратегические активы Украины фактически находятся в руках Кремля, ГБР не интересует, ибо оно в полном составе гоняется за Порошенко. Всё равно не догонит, а остальное - прощёлкает.
6 - Одно утешение: республиканцы готовят персональные санкции против Медведчука, а МВФ призвал Зеленского взыскать с Коломойского деньги, которые были выведены из "ПриватБанка", - The New York Times.
Ну шо, Вова, пора вспомнить сценарий сериала? Ну, там где ты такой себе мачо, с флагом Украины на пинжаке, посылаешь МВФ, разгоняешь олигархов, мочишь парламент. Вот хоть убей, не могу понять, как жалкого, общипанного по жизни воробья, можно было принять за киношного орла?!
"Мой небосвод красив и ярок, и полон радужных картин .
Не потому, что мир прекрасен, а потому ,что я - кретин".
7 - "Начиная с третьего квартала, мы ожидаем рост экономики в Украине", - Шмыгаль.
Та помнится, год назад зелёные тоже обещали 40% роста - причем, именно с ТРЕТЬЕГО квартала.
И в следующем году пообещают.
Пока же экономика только катится вниз - во втором квартале её падение составило 11%.
И это после 49 месяцев роста при "барыгах".
Каких реформ вам ещё не хватает?
8 - Вчера был трёхлетний юбилей безвиза. Ни один представитель власти об этом не вспомнил. Ни один!
Ибо вспомнить об этом - значит, признать одно из главных достижений Пороха.
Но Зе скорее откусит себе язык, чем сделает это. У него - другие герои.
9 - В США погромщики обвинили Колумба в геноциде и крушит его памятники по всей стране, а HBO убрал "Унесенные ветром" из каталога фильмов из-за расизма в нем.
Год какого-то солнечного затмения в головах жителей всего мира.
2020-й ещё не достиг экватора, а я уже хочу, чтобы он поскорее закончился.
10 - Богдан - Зеленскому: "Вы погружаете страну в хаос, а власть сделали посмешищем".
Делать кого-то посмешищем - таково амплуа клоуна. Богдан вместе с другими привёл этого клоуна к власти, а теперь сокрушается. Ешьте, не заляпайтесь.
11 - Стерненко.
Каждый имеет право на самозащиту. Но конкретно со Стерненко - для меня мутная история: кто-то упорно лепит из него нового божка для какой-то будущей истории. Как Грету Тунберг, только Стерненко. Пока наблюдаю.
12 - Вакарчук.
Ушёл, и ушёл. Остались только его слова: "Голосуйте не по приколу." И живая иллюстрация этих слов, уходящая
нах... в манящую даль.
13 - В Украине второй день подряд почти 700 новых случаев COVID.
Наступило время, когда верхи уже не могут, а низы не хотят. Сейчас каждый выбирает себе алгоритм поведения сам: кто не захочет - не заболеет. Кого всё задрало, а семью кормить надо - идёт на осознанный риск.
Коллективный иммунитет по-любому приобретать придётся.
14 - Это все новости на сегодня. Если вас что-то в них смущает, не надо сразу сообщать об этом мне, попробуйте пережить потрясение самостоятельно. Сложные проблемы имеют сегодня простые, легкие для понимания неправильные решения. Делаем своё, сохраняем оптимизм, чувство юмора и груз ответственности. За детей, за друзей, за страну.
Шануймося!
Helgi Sharp
Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
- От двэсты патдэсят тысач $...
- Высокий Суд удаляется на совещание!
- Подсудимый! А Вы уважаемый! Признаете свою вину?
- Нэт! Нэт! Нэт!
- Ну на нет и суда нет!
А судебные издержки (мзду) берём любой валютой $,₴,€,£,¥,₣,₤,₽..но по курсу $!
Советник секретаря СНБО не может вести себя как свинья.
И как предатель-коллаборант.