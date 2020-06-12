Германия и Франция должны четко заявить, что Россия нарушает условия Минских соглашений, - Волкер
Лидеры Германии и Франции должны сделать четкое заявление о том, что Россия нарушает условия Минских договоренностей.
Об этом заявил специальный представитель правительства США по переговорам относительно Украины в 2017 - 2019 годах посол Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Господин Яценюк в ходе своей речи вспомнил о том, чего именно не хватает Минскому процессу и в частности Нормандскому формату, и я с этим согласен - четкое заявление от Франции и Германии, что Россия нарушает условия соглашений. На Украину давят, есть попытки манипуляций и использования принципа "зуб за зуб" в российско-украинских отношениях. На самом деле, Россия нарушает большинство положений этих соглашений, а Украина сделала все от нее зависящее для выполнения своих обязательств. Законы об амнистии, специальный статус, процедура обмена пленными и т.д.", - сказал Волкер в ходе онлайн-дискуссии в рамках "Киевского форума по безопасности" в пятницу.
Он подчеркнул, что такие заявления от лидеров Германии и Франции являются "сверхважными", а Россия должна, наконец, начать выполнять условия Минских соглашений.
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https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1271181214049804290 17 ч
После демарша военных республиканцы уже не оглядываются на Трампа и отчаянно пытаются обойти демократов на антипутинской волне.
У Украины сейчас уникальная возможность получить в Вашингтоне все: non NATO ally status, будапештский формат.
Нужна только воля ее политических лидеров.