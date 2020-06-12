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Новости Агрессия России против Украины
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Германия и Франция должны четко заявить, что Россия нарушает условия Минских соглашений, - Волкер

Германия и Франция должны четко заявить, что Россия нарушает условия Минских соглашений, - Волкер

Лидеры Германии и Франции должны сделать четкое заявление о том, что Россия нарушает условия Минских договоренностей.

Об этом заявил специальный представитель правительства США по переговорам относительно Украины в 2017 - 2019 годах посол Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Господин Яценюк в ходе своей речи вспомнил о том, чего именно не хватает Минскому процессу и в частности Нормандскому формату, и я с этим согласен - четкое заявление от Франции и Германии, что Россия нарушает условия соглашений. На Украину давят, есть попытки манипуляций и использования принципа "зуб за зуб" в российско-украинских отношениях. На самом деле, Россия нарушает большинство положений этих соглашений, а Украина сделала все от нее зависящее для выполнения своих обязательств. Законы об амнистии, специальный статус, процедура обмена пленными и т.д.", - сказал Волкер в ходе онлайн-дискуссии в рамках "Киевского форума по безопасности" в пятницу.

Также читайте: Замена Суркова на Козака не изменила агрессивной политики РФ в отношении Украины, - Волкер

Он подчеркнул, что такие заявления от лидеров Германии и Франции являются "сверхважными", а Россия должна, наконец, начать выполнять условия Минских соглашений.

Автор: 

минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) Волкер Курт (627)


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Топ комментарии
+10
https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1271181214049804290 17 ч

После демарша военных республиканцы уже не оглядываются на Трампа и отчаянно пытаются обойти демократов на антипутинской волне.
У Украины сейчас уникальная возможность получить в Вашингтоне все: non NATO ally status, будапештский формат.
Нужна только воля ее политических лидеров.
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12.06.2020 17:18
+9
Давно уже пора эту недоимперую отправить в первоначальное состояние мокшанских болот.
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12.06.2020 17:25
+3
Должны,но ничего не сделают.Более того,если бы не 542 млрд. инвестиций в рашу от Германии с Францией-эту войну путлер бы не смог начать.
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12.06.2020 17:48
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https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1271181214049804290 17 ч

После демарша военных республиканцы уже не оглядываются на Трампа и отчаянно пытаются обойти демократов на антипутинской волне.
У Украины сейчас уникальная возможность получить в Вашингтоне все: non NATO ally status, будапештский формат.
Нужна только воля ее политических лидеров.
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12.06.2020 17:18 Ответить
Давно уже пора эту недоимперую отправить в первоначальное состояние мокшанских болот.
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12.06.2020 17:25 Ответить
хрєн там, вони їх так у Німеччині захищають цей зброд совковий.
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12.06.2020 18:00 Ответить
"Германия и Франция должны четко заявить, что Россия нарушает условия Минских соглашений" Неужели та и сказал: Германия и Франция ДОЛЖНЫ...? Ну, это же ДИПЛОМАТИЯ, господа!? Хотя бы заглавия новостей давайте людям с настоящим высшим образованием вычитывать... Это же не о надоях природного газа с единицы великой рогатой на один гектар посевных площадей...
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12.06.2020 17:30 Ответить
Должны,но ничего не сделают.Более того,если бы не 542 млрд. инвестиций в рашу от Германии с Францией-эту войну путлер бы не смог начать.
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12.06.2020 17:48 Ответить
Всім варто знайти в неті відеозаписи з цієї конференції. Там, окрім Волкера, брали участь знакові фігури: діючий віце-прем'єр Резніков, дипломат Лубківський і, особливо, Яценюк. Сеня дуже яскраво, і дуже аргументовано говорив і доводив...
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12.06.2020 18:04 Ответить
как всегда озаботятся и обеспокоятся.без газа то сидеть неохота.
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12.06.2020 18:45 Ответить
Якщо є надія на позитивні зміни для країни - потрібно підтримувати...
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12.06.2020 18:48 Ответить
Зараз саме час повністю звільнити від росіян окупований Крим і Донбас. США мають нам допомогти і додавити росіян фінансово. Російські загарбники мають або задатися, або загинути.
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12.06.2020 19:50 Ответить
рф не является одной из сторон участников минских соглашений
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12.06.2020 20:10 Ответить
во влажных мечтах *****, а в реальной жизни является
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12.06.2020 20:30 Ответить
процитируйте документ
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13.06.2020 14:03 Ответить
 
 