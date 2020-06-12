Оккупанты согласны пропускать на Донбасс только по предварительным спискам и с обязательной обсервацией

Подконтрольная России оккупационная "власть" озвучила условия, на которых готова пропускать граждан Украины через КПВВ на оккупированную территорию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"После крайне негативной реакции граждан на блокирование движения через КПВВ, подконтрольная РФ оккупационная "власть" выдвинула абсолютно неприемлемые условия: заявила о готовности выпускать людей на свободную часть Донбасса, но впускать обратно на ВОТ ДЛО (временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. – Ред.) только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией", — сказано в сообщении.

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В министерстве считают, что выполнить это требование невозможно. Одних только пенсионеров и граждан, которые получают соцвыплаты на свободной территории Украины, насчитывается 280 тысяч.

"Формирование и согласование списков на такое количество людей является абсолютно нецелесообразным", — отметили в министерстве.

В Минреинтеграции считают, что, озвучивая подобные невыполнимые условия, оккупанты пытаются не выпустить на свободную территорию детей, которые хотят учиться в украинских вузах.

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10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе. Оккупанты сорвали начало работы КПВВ и отказались пропускать людей.