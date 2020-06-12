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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты согласны пропускать на Донбасс только по предварительным спискам и с обязательной обсервацией

Оккупанты согласны пропускать на Донбасс только по предварительным спискам и с обязательной обсервацией

Подконтрольная России оккупационная "власть" озвучила условия, на которых готова пропускать граждан Украины через КПВВ на оккупированную территорию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"После крайне негативной реакции граждан на блокирование движения через КПВВ, подконтрольная РФ оккупационная "власть" выдвинула абсолютно неприемлемые условия: заявила о готовности выпускать людей на свободную часть Донбасса, но впускать обратно на ВОТ ДЛО (временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. – Ред.) только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией", — сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Наемники РФ второй день блокируют восстановление пропуска через линию разграничения на Донбассе, - Госпогранслужба. ФОТО

В министерстве считают, что выполнить это требование невозможно. Одних только пенсионеров и граждан, которые получают соцвыплаты на свободной территории Украины, насчитывается 280 тысяч.

"Формирование и согласование списков на такое количество людей является абсолютно нецелесообразным", — отметили в министерстве.

В Минреинтеграции считают, что, озвучивая подобные невыполнимые условия, оккупанты пытаются не выпустить на свободную территорию детей, которые хотят учиться в украинских вузах.

Также на Цензор.НЕТ: Предлагается разрешить проходить КПВВ на Донбассе в утренние и вечерние часы, - Минреинтеграции

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе. Оккупанты сорвали начало работы КПВВ и отказались пропускать людей.

Автор: 

Донбасс (26956) КПВВ (330) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Да закройте эту линию окончательно и заминируйте проходы. Военным путем Украина эти территории не вернет ( воевать с РФ Украина физически не сможет), вернуть мирно ( на условиях довоенного состояния и с установлением там реальной власти Украины РФ нам не даст), а возвращать на условиях РФ оно нам дороже выйдет, это фактически конец независимости для всей Украины) Поэтому линию нужно закрывать наглухо до лучших времен ( тоже самое с Крымом).
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12.06.2020 18:04
+4
Нафига они нам нужны! Закройте КПВВ лет на 20!
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12.06.2020 17:25
+3
Я понимаю, когда из тюрьмы не выпускают, но когда не впускают-это наглость© )))))
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12.06.2020 17:32
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Блин чего мы должны парится о жителях окупированных территорий? Пусть Кацапостан париться!
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12.06.2020 17:22 Ответить
Зеленский говорит - "там же наши люди"
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12.06.2020 17:26 Ответить
Ну ЗЕленский говорил когда минет делал Путину что Путин хочет кончить войну!
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12.06.2020 17:40 Ответить
Вообще-то спасение утопающих - дело рук самих потопающих, "не кошка ж бросила котят, а котята кошку, ну и пусть .... (живут) как хотят".
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12.06.2020 20:48 Ответить
Кто там про "дурантин" кричал? Нет желания съездить в ОРДЛО и объяснить этим невеждам про коронафейк придуманный жидомасонами?
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12.06.2020 17:24 Ответить
Нафига они нам нужны! Закройте КПВВ лет на 20!
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12.06.2020 17:25 Ответить
До розпаду Московії
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12.06.2020 18:28 Ответить
Я понимаю, когда из тюрьмы не выпускают, но когда не впускают-это наглость© )))))
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12.06.2020 17:32 Ответить
Да закройте эту линию окончательно и заминируйте проходы. Военным путем Украина эти территории не вернет ( воевать с РФ Украина физически не сможет), вернуть мирно ( на условиях довоенного состояния и с установлением там реальной власти Украины РФ нам не даст), а возвращать на условиях РФ оно нам дороже выйдет, это фактически конец независимости для всей Украины) Поэтому линию нужно закрывать наглухо до лучших времен ( тоже самое с Крымом).
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12.06.2020 18:04 Ответить
Вы правы, но слишком большие деньги делаются на этой войне.
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12.06.2020 18:34 Ответить
Большие деньги делаются попутно, а так-то, на этой войне делается большая геополитика - передел Евразии.
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12.06.2020 19:23 Ответить
 
 