Украина выйдет из вызванного коронавирусом кризиса не раньше 2023–2024 годов, - МВФ
Международный валютный фонд прогнозирует, что Украине понадобится 3–4 года на преодоление последствий вызванного COVID-19 экономического кризиса.
Речь об этом идет в прогнозе МВФ после одобрения программы финансовой поддержки для Украины в размере $5 млрд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"На базовом уровне темп экономического роста будет увеличиваться постепенно в течение следующих лет до примерно 4% с достижением дальнейшего прогресса в осуществлении структурных реформ ... Производительность не достигнет докризисного уровня до 2023-2024 года", — говорится в прогнозе.
Также в МВФ указали, что связанные с COVID-19 риски сохраняются, а потребительский спрос в Украине добавит к ВВП 1,1% в 2021 году после ожидаемого сокращения на 8,2% в этом году. И все это несмотря на финансирование от МВФ, призванное поддержать антикризисные меры, разблокирование дополнительного миллиарда долларов помощи от Всемирного банка и 1,2 миллиарда евро от Евросоюза, говорится в публикации.
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Надеюсь, что пресловутый холодильник докажет это и тем сторонникам Зеленского, которые ну хоть чуточку могут мыслить.