РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8631 посетитель онлайн
Новости
5 351 112

Украина выйдет из вызванного коронавирусом кризиса не раньше 2023–2024 годов, - МВФ

Украина выйдет из вызванного коронавирусом кризиса не раньше 2023–2024 годов, - МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует, что Украине понадобится 3–4 года на преодоление последствий вызванного COVID-19 экономического кризиса.

Речь об этом идет в прогнозе МВФ после одобрения программы финансовой поддержки для Украины в размере $5 млрд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"На базовом уровне темп экономического роста будет увеличиваться постепенно в течение следующих лет до примерно 4% с достижением дальнейшего прогресса в осуществлении структурных реформ ... Производительность не достигнет докризисного уровня до 2023-2024 года", — говорится в прогнозе.

Также в МВФ указали, что связанные с COVID-19 риски сохраняются, а потребительский спрос в Украине добавит к ВВП 1,1% в 2021 году после ожидаемого сокращения на 8,2% в этом году. И все это несмотря на финансирование от МВФ, призванное поддержать антикризисные меры, разблокирование дополнительного миллиарда долларов помощи от Всемирного банка и 1,2 миллиарда евро от Евросоюза, говорится в публикации.

Также на Цензор.НЕТ: "Начиная с третьего квартала, мы ожидаем рост экономики в Украине", - Шмыгаль

Автор: 

ВВП (643) кризис (3070) МВФ (3334) прогноз (698) экономика (3879)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
Порох отдал Зеленскому страну в которой 5 лет подряд росли зарплаты, пенсии, ВВП, а Зеленский оставит Пороху страну в которой 5 лет подряд все падало
показать весь комментарий
12.06.2020 17:29
+19
Причем, коронавирус - это пол-беды, беда - это Зеленский.
Надеюсь, что пресловутый холодильник докажет это и тем сторонникам Зеленского, которые ну хоть чуточку могут мыслить.
показать весь комментарий
12.06.2020 17:31
+18
П'ять років Зеленський не всидить. І нічого- впоралися в 2014, впораємося ще раз.
показать весь комментарий
12.06.2020 17:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
😂
показать весь комментарий
13.06.2020 02:19 Ответить
а что такого вирус натворил за 3 месяца, что мы 4 года из этого вылазить будем?
показать весь комментарий
12.06.2020 19:11 Ответить
😂 обрав Зе еще год назад
показать весь комментарий
13.06.2020 02:21 Ответить
Если б это был только короновирус. Тут действует вирус пострашнее
показать весь комментарий
12.06.2020 19:15 Ответить
МВФ в доле, а в кроновирус верят только особо одареные. Нормальные никого не видели и не знают с короновирусом. Кроме жены президента и ту без симптомов.
показать весь комментарий
12.06.2020 19:34 Ответить
У нас прям "Бинго" с этими кризисами, как на картинке

Україна вийде зі спричиненої коронавірусом кризи не раніше 2023-2024 років, - МВФ - Цензор.НЕТ 7488
показать весь комментарий
12.06.2020 19:37 Ответить
А шмыга сказал, что будет взрыв экономики. Кто-то врет?
показать весь комментарий
12.06.2020 20:04 Ответить
Когда будет взрыв экономики, Шмыги там уже давно не будет.
показать весь комментарий
13.06.2020 10:50 Ответить
Украина все эти 30 лет самостийности и незалежности в глубоком кризисе,,, вероятнее всего из этого пике уже никогда не выйдет, страна и народ обречены
показать весь комментарий
12.06.2020 20:21 Ответить
Ещё проситься до нас кацапы будете,спасайте братья, дайте по есть. А вот фигвам индейский. История никому и ничего не прощает, а украинцы тем более.
показать весь комментарий
12.06.2020 22:53 Ответить
Нє, нуачо, он зе-влада вже закликає до чергового дурантіну.
показать весь комментарий
13.06.2020 06:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 