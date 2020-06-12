Дела Майдана: Гражданин, давший ложные показания в пользу следователя МВД, предстанет перед судом

Направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина, который предоставил следственному судье заведомо ложные показания по делам Майдана с целью освобождения от -под стражи бывшего следователя Днепровского районного управления милиции ГУ МВД Украины в городе Киеве (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что на основании заведомо ложных показаний гражданина следственный судья освободил из-под стражи бывшего следователя милиции, применив к правоохранителю более мягкую меру пресечения.

Указанный следователь 18 февраля 2014 незаконно задержал, сообщил о подозрении и направил в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении двух участников Революции Достоинства.

Из-за показаний обвиняемого гражданина, после освобождения из-под стражи судом, следователь милиции пытался скрыться на временно оккупированной территории Украины. Однако, благодаря профессиональной работе правоохранителей, работников Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы Украины, бывший следователь милиции предстал перед судом.

Также читайте: Двум бывшим "беркутовцам" сообщили о подозрении за лжесвидетельство об участнике Евромайдана, - Офис Генпрокурора