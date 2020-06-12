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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Дела Майдана: Гражданин, давший ложные показания в пользу следователя МВД, предстанет перед судом

Дела Майдана: Гражданин, давший ложные показания в пользу следователя МВД, предстанет перед судом

Направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина, который предоставил следственному судье заведомо ложные показания по делам Майдана с целью освобождения от -под стражи бывшего следователя Днепровского районного управления милиции ГУ МВД Украины в городе Киеве (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что на основании заведомо ложных показаний гражданина следственный судья освободил из-под стражи бывшего следователя милиции, применив к правоохранителю более мягкую меру пресечения.

Указанный следователь 18 февраля 2014 незаконно задержал, сообщил о подозрении и направил в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении двух участников Революции Достоинства.

Из-за показаний обвиняемого гражданина, после освобождения из-под стражи судом, следователь милиции пытался скрыться на временно оккупированной территории Украины. Однако, благодаря профессиональной работе правоохранителей, работников Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы Украины, бывший следователь милиции предстал перед судом.

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Автор: 

суд (25092) евромайдан (7835) преступления против Майдана (293) ГБР (2985)


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Раз уже осужден,надо опубликовать эту заразу для того,чтобы другим неповадно было врать!
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12.06.2020 17:45 Ответить
Ментошня, прокурватура, судейский корпус процентов на пятьдесят ватманы и сепары.
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12.06.2020 18:34 Ответить
 
 