Дела Майдана: Гражданин, давший ложные показания в пользу следователя МВД, предстанет перед судом
Направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина, который предоставил следственному судье заведомо ложные показания по делам Майдана с целью освобождения от -под стражи бывшего следователя Днепровского районного управления милиции ГУ МВД Украины в городе Киеве (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следствием установлено, что на основании заведомо ложных показаний гражданина следственный судья освободил из-под стражи бывшего следователя милиции, применив к правоохранителю более мягкую меру пресечения.
Указанный следователь 18 февраля 2014 незаконно задержал, сообщил о подозрении и направил в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении двух участников Революции Достоинства.
Из-за показаний обвиняемого гражданина, после освобождения из-под стражи судом, следователь милиции пытался скрыться на временно оккупированной территории Украины. Однако, благодаря профессиональной работе правоохранителей, работников Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы Украины, бывший следователь милиции предстал перед судом.
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