РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8712 посетителей онлайн
Новости
6 963 114

За январь-июль 2019 через налоговую украли 40 млрд гривен НДС, - "слуга народа" Володина

За январь-июль 2019 через налоговую украли 40 млрд гривен НДС, -

Согласно документально зафиксированным данным за январь-июль 2019, объем преступных схем предыдущей власти составляет 235 млрд грн. Так, в указанный период только самого НДС у народа Украины украли по меньшей мере на 39,3 млрд грн.

Об этом заявила нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Дарья Володина на своей странице в Facebook, ссылаясь на соответствующую информацию о схемах, объемах и предприятиях, которые были задействованы в махинациях с НДС за период январь 2019 - июль 2019.

"Это только за 7 месяцев 2019 года. И это только налоговая. А легендарная таможня, которая пока по непонятным причинам остается вне пристального информационного внимания ВСК? Вдумайтесь, на какие же цифры можно выйти, если проанализировать все годы правления Порошенко? Думаю, что этот вопрос интересует не только меня, но и всю Украину. Особенно правоохранительные органы ", - написала Дарья Володина.

Таким образом, по ее мнению, народные избранники "очень недооценили масштабы коррупции и кто за этим стоял и стоит".

За январь-июль 2019 через налоговую украли 40 млрд гривен НДС, - слуга народа Володина 01
Нардеп добавила, что все цифры, которые она приводит, подтверждаются соответствующими документами и подписями, с именами и фамилиями.

"Весьма интересно, что ответственными за" махинации с НДС ", точнее псевдоборьбу с ними, по моей информации, в этот период были М. Чмерук, Н. Рубан и И. Антоненко. Это те самые люди, которых недавно вновь назначили в ГНС. Резонный вопрос - для чего? " - отметила нардеп и подчеркнула, что все эти факты обязательно станут предметом обсуждения на следующем заседании Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Также Володина отметила, что имеющуюся у нее информацию она передает членам ВСК, правоохранителям и берет на собственный депутатский контроль ход и результаты ее рассмотрения.

Напомним, что в период с 10 сентября 2018 по 15 июля 2019 и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины был Александр Власов.

В свою очередь, Евгений Бамбизов занимал должность заместителя председателя ГФС - руководителя Офиса крупных налогоплательщиков с 4 июля 2018 по 10 сентября 2019 года.

Автор: 

налоговая (931) НДС (420)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
За январь-июль 2019 через налоговую украли 40 млрд гривен НДС, - "слуга народа" Володина - Цензор.НЕТ 8771
показать весь комментарий
12.06.2020 17:33
+24
За январь-июль 2019 через налоговую украли 40 млрд гривен НДС, - "слуга народа" Володина - Цензор.НЕТ 2921
показать весь комментарий
12.06.2020 17:41
+20
За январь-июль 2019 через налоговую украли 40 млрд гривен НДС, - "слуга народа" Володина - Цензор.НЕТ 7623
показать весь комментарий
12.06.2020 17:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Раз есть факты воровства - обращайся в прокуратуру, ДБР, САП, СБУ, Гидрометцентр и Спортлото на всякий случай. Непонятно чем эти "антикоррупционные" конторы занимаются.
СБУ Стерненко прессует с какого то бодуна, полицаи невиновных по делу Шеремета.
В стране бардак.
показать весь комментарий
12.06.2020 18:52 Ответить
Да кто вам поверит?
показать весь комментарий
12.06.2020 18:55 Ответить
ПДВ и ЕСВ - это не налоги,это способ для воровства и коррупции,пока эти налоги существуют,любую власть при них можно смело называть коррумпированной.
показать весь комментарий
12.06.2020 18:59 Ответить
Та і взагалі Володіну Вова вибрав собі, бо вона Володіна. Звичайно по пиках обирає - той на Штірліца, та на Мальвіну схожа, а той - на Карабаса-Барабаса чи Бармалєя - обожнювані Вовкою кіногерої - зразки для подражанія. Але не доріс - став схожим на чаклуна Чорномора, якому Руслан бороду відрізав (разом з головою). А тут - Володіна. Ну як не обрати.
показать весь комментарий
12.06.2020 19:00 Ответить
Хм. Схоже, членкиня фракції СН, сама не знає що пише, чи не прочитала те що написали.
Наприклад
За січень-липень 2019 року через податкову вкрали 40 млрд гривень ПДВ, - "слуга народу" Володіна - Цензор.НЕТ 4773

Як я розумію з таблиці, то люди порядні були, навіть ПДВ з сум махінацій сплачували
показать весь комментарий
12.06.2020 19:13 Ответить
так то ж кацапка, Володіна, прізвище х...ло зашифрувала
показать весь комментарий
12.06.2020 21:35 Ответить
Галимая манипуляция.
Получается что порох лично администрировал налог НДС и крал его, при этом был профицитный бюджет.
Также получается что при овоще было все офигенно, потом пришел барыга, начал раскрадать НДС и за это МВФ дало Украине кредит.
показать весь комментарий
12.06.2020 19:40 Ответить
Да если бы Порошенко украл то, что ему пытаются впарить, ВОЛЧАРА пОРТНОВ состряпал бы такое количество исков, что хоть по одному,но Пороха уже закрыли бы! Так что, чушь это все!
показать весь комментарий
12.06.2020 23:57 Ответить
За січень-липень 2019 року через податкову вкрали 40 млрд гривень ПДВ, - "слуга народу" Володіна - Цензор.НЕТ 489
показать весь комментарий
12.06.2020 19:48 Ответить
а з липня по грудень???
140???
показать весь комментарий
12.06.2020 19:55 Ответить
Прелестно. При Порохе , допустим, это все "украли", но деньги в бюджете были и был рост ВВП больше трех лет, госпредприятия давали прибыль.
Пришли "честные", якобы не воруют)))---ГДЕ ДЕНЬГИ , которые " не украл при вас Порошенко"??? Где вы их прячете от народа?
Что мы имеем БЕЗ Порошенко : Бюджет с дырой 300 млрд,падение промышленности и др. отраслей экономики, падение ВВП, дыра в налоговой,дыра на таможне, Энергоатом, центрэнерго и др. госпредприятия в -опе, в долгах, на грани банкротства, страна на грани дефолта и Майдана---вот такая она , правда без зеленой лапши...
показать весь комментарий
13.06.2020 01:45 Ответить
НДС-налог 50% которого киздят
Сделайте НДС как в Польше-7% основной
предметы роскоши-22%
и никто не будет его воровать
Страна будет собирать ту же сумму что и при 20%
И люди будут работать не в Польше а в Украине
показать весь комментарий
13.06.2020 06:51 Ответить
а за июлю 2019 - июнь 2020 - 400 млрд
показать весь комментарий
13.06.2020 08:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 