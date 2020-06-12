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Грузия не будет портить отношения с Украиной из-за Саакашвили, - глава МИД Залкалиани

Грузия не будет портить отношения с Украиной из-за Саакашвили, - глава МИД Залкалиани

Тбилиси не допустит, чтобы стратегические отношения с Киевом были испорчены из-за экс-президента, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online", об этом заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, комментируя вызов посла Украины Игоря Долгова в грузинское внешнеполитическое ведомство.

"Исходя из наших стратегических отношений, мы не допустим, чтобы из-за одного осужденного и разыскиваемого человека (Саакашвили. - Ред.) наше партнерство оказалось под угрозой", - отметил Залкалиани.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили выступил за отсрочку повышения ренты на руду

Автор: 

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+8
на консультацию!
а он им так и сказал...этого летуна на долго не хватит...через 2-3 месяца (максимум) расплюётся и с зелеными барИгами...поэтому стоит ли эта шкурка (продажная) вычинки? ))))
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12.06.2020 18:04
+7
Как человек который осужден за корупцию в Грузии занимает государственную должность в Украине?
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12.06.2020 17:59
+7
да они увидели, что Михо получил должность "Пустое Место" и ни на что не влияет...
зачем из за этого бомжа портить отношения...?
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12.06.2020 18:05
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Грузия не будет портить отношения с Украиной из-за Саакашвили, - глава МИД Залкалиани - Цензор.НЕТ 6104
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12.06.2020 17:56 Ответить
Сциканули)
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12.06.2020 17:57 Ответить
кого зесцыку или саака?
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12.06.2020 18:15 Ответить
На них.
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12.06.2020 18:23 Ответить
Как человек который осужден за корупцию в Грузии занимает государственную должность в Украине?
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12.06.2020 17:59 Ответить
разве Саакашвили обвиняют в коррупции? в превышении полномочий
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12.06.2020 18:01 Ответить
А привышение полномочий это не корупция? Когда он себе масажиста за гос счет возил из италии!
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12.06.2020 18:07 Ответить
откуда инфа начсет массажиста? что-то не нахожу. А насчет растраты Саакашвили говорит, что это неправда. Признает только превышение полномочий.
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12.06.2020 18:12 Ответить
он говорит что в ресторанах в наглую бесплатно не жрет, но жрет
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12.06.2020 18:17 Ответить
Дааа, добряче Михайло пересадив корупціонерів у Грузії . До цих пір не можуть заспокоїтись в обличчі нової голови країни , під протекторатом з РФії ...
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12.06.2020 18:39 Ответить
Росо-боти , росо-молі , росо-смі , так , всі вони з одного місця родом...
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12.06.2020 18:59 Ответить
в каком ресторане он бесплатно жрал?
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12.06.2020 19:00 Ответить
Щас прямо так и ответят! Ага! в методичке ж написано, шо жрал, значит жрал! Не задавайте неудобных вопросов, а то у пепиков когнитивное расстройство начнется
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12.06.2020 22:17 Ответить
Верховный суд Грузии не удовлетворил кассационную жалобу адвоката экс-президента Михеила Саакашвили об отмене приговора Тбилисского городского суда, который признал его виновным в превышении служебных полномочий на посту президента.
Об этом сообщает Главная прокуратура Грузии, https://interfax.com.ua/news/general/588611.html?fbclid=IwAR0aejwiNLMtrH08mz4NQmTm-S6sqUq3lwETIWDhO9QajNlTdRfYpx7N-8s передает "Интерфакс".
По приговору суда первой инстанции Саакашвили заочно в 2018 году был приговорен к трем годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий в деле об убийстве в 2006 году банковского служащего Сандро Гиргвлиани. В частности, Саакашвили президентской властью незаконно помиловал четырех бывших сотрудников полиции, которые расправились с Гиргвлиани. Осужденные полицейские благодаря указу Саакашвили о помиловании провели в заключении вместо восьми всего лишь два года.
Сотрудник банка Гиргвлиани был убит в окрестностях Тбилиси в январе 2006 года, после ссоры в одном из ресторанов Тбилиси с женой бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили и бывшим начальником департамента конституционной безопасности Датой Ахалая. По их приказу четверо полицейских вывели из ресторана Гиргвлиани, отвезли за город, где забили до смерти.
Экс-президент Саакашвили заочно осужден на шесть лет заключения по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили. Еще одно уголовное дело против Саакашвили о растрате государственных средств находится в судопроизводстве.
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12.06.2020 18:17 Ответить
ВВС пишет, что его обвиняют в превышении служебных полномочий. https://www.bbc.com/russian/features-40745117 В чем обвиняют Саакашвили в Грузии А грузины да, звери. Дикий народ. Но не все.
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12.06.2020 18:59 Ответить
В том что убийцу помиловал. Тут вобще недоказуемо но по мне Сакаашвили выступил в роли заказчика!
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12.06.2020 19:04 Ответить
тогда бы его обвиняли в организации убийства. но такого обвинения нет
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12.06.2020 19:12 Ответить
А почему он убийцу помиловал? Я говорю что не доказуемо но думаю что заказчик всётаки Карсон!
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12.06.2020 19:13 Ответить
Слюши, мами килянус, он и Гангадзе пришиль голова.
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12.06.2020 18:59 Ответить
Грузія - можливо, але який фінт з цього приводу викине українська влада - не знає ніхто, навіть вони самі!
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12.06.2020 17:59 Ответить
хехехе ненадолго их хватило. они же вроде посла отзывали?
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12.06.2020 18:00 Ответить
на консультацию!
а он им так и сказал...этого летуна на долго не хватит...через 2-3 месяца (максимум) расплюётся и с зелеными барИгами...поэтому стоит ли эта шкурка (продажная) вычинки? ))))
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12.06.2020 18:04 Ответить
да они увидели, что Михо получил должность "Пустое Место" и ни на что не влияет...
зачем из за этого бомжа портить отношения...?
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12.06.2020 18:05 Ответить
Только вот космическую зарплату и космическую премию будем платить я с вами!
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12.06.2020 18:08 Ответить
та мы такие ))) что нам жалко? ну на одну космическую зарплату больше...на одну меньше...))
(сарказм)
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12.06.2020 18:28 Ответить
ქართველები ჩვენი ძმები არიან, დიდება საქართველოს! დიდება უკრაინას!
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12.06.2020 18:11 Ответить
И хрен же поспоришь
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12.06.2020 18:12 Ответить
Діді мадлоба.
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12.06.2020 18:16 Ответить
Украина очень давно терпит наплыв жулья из Грузии. Диаспора грузинская в курсе - все знают друг-друга , кто приезжает и кто чем занимается. Уважаемая диаспора , наведите порядок среди своих сограждан в Украине , бо Украина отказывается обижаться из-за своей безграничной толерантности...
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12.06.2020 18:12 Ответить
Жулья и мошенников из Украины в Грузии тоже предостаточно. Об украинских распространителях фальшивых купюр 500 евро в Грузии забыли?
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12.06.2020 20:03 Ответить
Ну типо, еще не хватало из-за какого-то обдолбаного нашего земляка, михо-торчка ,портить наши отношения!). Вы нас поймьоте, бо самі ж з зєльним торчком
задовбалися!) Тільки лізку до нас не випускайте!)))
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12.06.2020 18:13 Ответить
Тонкий натяк на дуже тонку обставину з Карлсоном, який смердить на даху🙄
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12.06.2020 18:13 Ответить
Карліто то півбіди. В нас зрадник в кріслі президента засів.
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12.06.2020 18:31 Ответить
Перевод с дипломатического... из-за такого дерьма даже не стоит бумагу пачкать
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12.06.2020 18:27 Ответить
Вони вирішили, що Міша і так нам щось підпортить...
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12.06.2020 18:31 Ответить
Без всяких там дипломатичних демаршів.
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12.06.2020 21:08 Ответить
Так бы и сразу, а то понты кидали..
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12.06.2020 18:35 Ответить
Читаючи між строк. Грузія не буде псувати відносини з Україною через Янелоха оманського.
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12.06.2020 18:36 Ответить
Умное решение. Мудрым его можно было бы назвать, если бы не рыпались даже.
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12.06.2020 18:46 Ответить
Правильно, а то Михо будет здесь жировать, а страны между собой разосрутся.
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12.06.2020 18:57 Ответить
Грузія, зважаючи на грандіозні результати реформ Саакашвілі в Україні, не буде псувати стосунки
треба тільки слідкувати, щоб ноль не перейшов у мінус
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12.06.2020 19:00 Ответить
"Исходя из наших стратегических отношений, мы не допустим, чтобы из-за одного осужденного и разыскиваемого человека (Саакашвили. - Ред.) наше партнерство оказалось под угрозой", - отметил Залкалиани.
Правильно, Саакашвили того не стоит.
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12.06.2020 19:01 Ответить
следующий Гетьман Неньки аднака.
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12.06.2020 19:20 Ответить
Упс... А как слюной брызгали.... Вовремя поняли свое место?
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12.06.2020 22:13 Ответить
що сракашвілі, що інші швілі та ліані з того боку, багато про себе уявляють, а нам на них зважати не слід, бо в кожному грузинському селі є князь, так повелось з часів російської імперії, і хай всі ті зухвалі "поважні люди" котяться подалі зі своїма амбіціями
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13.06.2020 02:00 Ответить
Якщо не хочете портити відносини, то заберіть його нафіг собі.
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13.06.2020 09:02 Ответить
 
 