Грузия не будет портить отношения с Украиной из-за Саакашвили, - глава МИД Залкалиани

Тбилиси не допустит, чтобы стратегические отношения с Киевом были испорчены из-за экс-президента, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online", об этом заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, комментируя вызов посла Украины Игоря Долгова в грузинское внешнеполитическое ведомство.

"Исходя из наших стратегических отношений, мы не допустим, чтобы из-за одного осужденного и разыскиваемого человека (Саакашвили. - Ред.) наше партнерство оказалось под угрозой", - отметил Залкалиани.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.

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