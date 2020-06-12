Грузия не будет портить отношения с Украиной из-за Саакашвили, - глава МИД Залкалиани
Тбилиси не допустит, чтобы стратегические отношения с Киевом были испорчены из-за экс-президента, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online", об этом заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, комментируя вызов посла Украины Игоря Долгова в грузинское внешнеполитическое ведомство.
"Исходя из наших стратегических отношений, мы не допустим, чтобы из-за одного осужденного и разыскиваемого человека (Саакашвили. - Ред.) наше партнерство оказалось под угрозой", - отметил Залкалиани.
Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.
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Об этом сообщает Главная прокуратура Грузии, https://interfax.com.ua/news/general/588611.html?fbclid=IwAR0aejwiNLMtrH08mz4NQmTm-S6sqUq3lwETIWDhO9QajNlTdRfYpx7N-8s передает "Интерфакс".
По приговору суда первой инстанции Саакашвили заочно в 2018 году был приговорен к трем годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий в деле об убийстве в 2006 году банковского служащего Сандро Гиргвлиани. В частности, Саакашвили президентской властью незаконно помиловал четырех бывших сотрудников полиции, которые расправились с Гиргвлиани. Осужденные полицейские благодаря указу Саакашвили о помиловании провели в заключении вместо восьми всего лишь два года.
Сотрудник банка Гиргвлиани был убит в окрестностях Тбилиси в январе 2006 года, после ссоры в одном из ресторанов Тбилиси с женой бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили и бывшим начальником департамента конституционной безопасности Датой Ахалая. По их приказу четверо полицейских вывели из ресторана Гиргвлиани, отвезли за город, где забили до смерти.
Экс-президент Саакашвили заочно осужден на шесть лет заключения по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили. Еще одно уголовное дело против Саакашвили о растрате государственных средств находится в судопроизводстве.
а он им так и сказал...этого летуна на долго не хватит...через 2-3 месяца (максимум) расплюётся и с зелеными барИгами...поэтому стоит ли эта шкурка (продажная) вычинки? ))))
зачем из за этого бомжа портить отношения...?
(сарказм)
задовбалися!) Тільки лізку до нас не випускайте!)))
треба тільки слідкувати, щоб ноль не перейшов у мінус
Правильно, Саакашвили того не стоит.