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Новости Силовики
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На Днепропетровщине группа мошенников оформляла онлайн-кредиты на граждан без их ведома, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, участники которой оформляли онлайн-кредиты на граждан без их ведома.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Днепропетровщине группа мошенников оформляла онлайн-кредиты на граждан без их ведома, - СБУ 01

Сотрудники спецслужбы совместно с киберполицией установили, что в состав группировки входило девять жителей Днепропетровщины. Нанятый ими "персонал" колл-центра звонил гражданам якобы от имени мобильных операторов и "спрашивал" персональные данные для несанкционированного выпуска дубликатов сим-карт. Получив информацию, злоумышленники через интернет оформляли на эти реквизиты так называемые "быстрые" кредиты и присваивали деньги.

По предварительным данным следствия, за период "работы" злоумышленники успели взять кредиты от имени нескольких сотен граждан на суммы от 2 до 10 тыс. гривен. В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели 10 обысков по месту работы подпольного колл-центра в Кривом Роге и по месту жительства фигурантов.

На Днепропетровщине группа мошенников оформляла онлайн-кредиты на граждан без их ведома, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа мошенников, продававших несуществующие автомобили, раскрыта в Запорожской области, - киберполиция

Во время следственных действий изъята компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности и незаконно изготовленые дубликаты сим-карт мобильных операторов. Двух активных участников группы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На Днепропетровщине группа мошенников оформляла онлайн-кредиты на граждан без их ведома, - СБУ 03

Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к афере.

Также смотрите: Полиция разоблачила в Запорожье мошеннический call-центр с "доходом" на сотни тысяч: представлялись банком и просили назвать реквизиты. ФОТО

Автор: 

киберпреступление (762) мошенничество (1220) правоохранительные органы (2970) СБУ (19890) силовики (2798) Днепропетровская область (3943)


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Топ комментарии
+8
и опять малая Родина найсветлейшего преЗЕдента...
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12.06.2020 18:01
+7
и тех, кто по телефону легко сообщает свои данные неизвестным лицам, хоть они и представились операторами мобсвязи....
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12.06.2020 18:06
+5
У випадку сумнівних дзвінків та меседжів в мене зазвичай дві стандартні схеми:
а) ігнор
б) зустрічна пропозиція - "намотайте свої value offers собі на писюна". Незалежно від їхнього формату. Усе сумнівне - на писюна, і ніїпе.
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12.06.2020 18:15
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Правила форума Совет форумчан
Схема примерно такая Зеленский дает деньги для тех кто голосовал за него только предоставте данные!
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12.06.2020 18:01 Ответить
и опять малая Родина найсветлейшего преЗЕдента...
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12.06.2020 18:01 Ответить
Это ПРОБЛЕМА тех, кто дает такие "кредиты", в случае отказа заемщиком погашения дола судебные перспективы вернуть деньги крайне сомнительны!
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12.06.2020 18:04 Ответить
и тех, кто по телефону легко сообщает свои данные неизвестным лицам, хоть они и представились операторами мобсвязи....
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12.06.2020 18:06 Ответить
нет, они могут отказаться, оригинальной подписи на документах нет, электронной тоже, а риски ненадежность метода индентификации личности (по смс и т.п.) берет на себя кредитор!
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12.06.2020 18:13 Ответить
У випадку сумнівних дзвінків та меседжів в мене зазвичай дві стандартні схеми:
а) ігнор
б) зустрічна пропозиція - "намотайте свої value offers собі на писюна". Незалежно від їхнього формату. Усе сумнівне - на писюна, і ніїпе.
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12.06.2020 18:15 Ответить
ой ... и я когда-то насмеялся... поучаствуйте в опросе.. сначала качество оператора вас устраивает...а потом - а какие у вас есть гаджеты))))) я - а не подсказать вам код от сейфа и где запасной ключ от квартиры???..они - ну зачем вы так, мы хотим себе картину составить... я - о моем материальном положении или умственном развитии??? короче - обидились чёто )))
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12.06.2020 18:26 Ответить
Треба було запитати чому вони Вас ображають, бо для чого говорити гад же ти?🧐
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12.06.2020 18:28 Ответить
ой... недопетрав))) треба була мені першому образитися ))))
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12.06.2020 18:30 Ответить
кошмар. а нет, чтобы ликвидировать этот поганый бизнес
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12.06.2020 18:06 Ответить
Есть-перестать давать кредиты если человек с паспортом лично не явиться в банк... В. Чехии ты не возьмёшь не один кредит, не заключишь в банке договор, даже по генеральной доверенности если ты лично не явишься сам в банк не с копией а оригиналом паспорта, на тебя смотрит камера и банкир тебе разъясняете все и что и как....
А в другом ещё и людям нужны мозги а не по телефону сообщать свои данные!
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13.06.2020 01:26 Ответить
Зюзя! Ти ж президент начебто... І не встидно тобі?
Ще б "мелочь и семки" стріляти додумався! На Днепропетровщине группа мошенников оформляла онлайн-кредиты на граждан без их ведома, - СБУ - Цензор.НЕТ 4241
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12.06.2020 18:09 Ответить
такое только в украине может быть.
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12.06.2020 18:18 Ответить
зелёные дембицелы, рассказываю заходищь на проззоро все документы выложены в он лайн. Вы реальные дебилы? И делай дальше что хошь
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12.06.2020 18:23 Ответить
Онлайн кредиты это огромный подарок мошенникам и очередное преступление украинской власти перед украинским народом.
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12.06.2020 18:41 Ответить
Тоесть наше ГОСУДАРСТВО СНАЧАЛА допустило всякое сомнительно ГАВНО, которое НАСАЖИВАЕТ на кол простых смертных украинцев с ставкой 1-2% в СУТКИ. Да можно сказать - надо читать и т.д., НО КАК, ВАШУ мать КАК такие % ?????
Всякие КАЛ-центры работают и до СИХ ПОР.
Вот ВАМ ТУПОЙ и ЯРКИЙ пример.
0-800-33-48-69. Это НАШ, украинский номер. В вабере эти ублюдки насобирали 27186 участников. Сайты меняються. СУТЬ одна ПОД видом мировых брендов - "продажа" непонятной субстанции. Отправители ЕСТЬ, Их НОМЕРА и РЫЛА, адреса отправки также. НО их НЕ принимают, а народ лошат. Может ВЫ скажете - надо было думать? Но тогда ВАМ ВСЕМ нужно разбираться во всем !!! Это нонесенс. Покупая ХЛЕБ Вы должны быть уверены, что это хлеб и ВАМ не надо вникать в тонкости хлебопечения и прочего.
А всю эту погань и гниль нужно просто садить надолго. ОТ 10 лет. Дабы КАЖДЕМУ дебилу было НЕПОВАДНО и самое главное принимать контрмеры выявления заранее.
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12.06.2020 22:19 Ответить
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/42026686/
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12.06.2020 22:21 Ответить
не мудрено, сейчас даже если картошки купить на 5 тыс грн то все твои документы отсканируют, как будто ты олигарх какой то..

там сотнями миллиардами воруют у зеленского, а простому человеку за каких то 5 тыс грн нужно отчитываться.. ))) цирк да и только
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13.06.2020 08:44 Ответить
 
 