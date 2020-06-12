На Днепропетровщине группа мошенников оформляла онлайн-кредиты на граждан без их ведома, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, участники которой оформляли онлайн-кредиты на граждан без их ведома.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы совместно с киберполицией установили, что в состав группировки входило девять жителей Днепропетровщины. Нанятый ими "персонал" колл-центра звонил гражданам якобы от имени мобильных операторов и "спрашивал" персональные данные для несанкционированного выпуска дубликатов сим-карт. Получив информацию, злоумышленники через интернет оформляли на эти реквизиты так называемые "быстрые" кредиты и присваивали деньги.

По предварительным данным следствия, за период "работы" злоумышленники успели взять кредиты от имени нескольких сотен граждан на суммы от 2 до 10 тыс. гривен. В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели 10 обысков по месту работы подпольного колл-центра в Кривом Роге и по месту жительства фигурантов.

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Во время следственных действий изъята компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности и незаконно изготовленые дубликаты сим-карт мобильных операторов. Двух активных участников группы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к афере.

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