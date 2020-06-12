Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Верхнеторецкого, Авдеевки и Луганского, потерь нет, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Верхнеторецкого противник на рассвете открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии, агрессор вблизи Авдеевки применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет.

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Итоги за прошлые сутки

11 июня вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Чермалык, Марьинка, Орехово, Новотроицкое, Хутор Вильный, Гнутово, Павлополь, Луганское, Новоалександровка, Крымское и Новомихайловка.

По данным разведки, 11 июня украинские военнослужащие уничтожили восемь российских оккупантов и еще как минимум восьмь ранили.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения 2 грабежа, 14 краж, 3 мошенничества и 7 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 65 административных правонарушений.

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Российские оккупанты своими действиями продолжают блокировать пропуск граждан через контрольные пункты въезда-выезда.