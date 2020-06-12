Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Верхнеторецкого, Авдеевки и Луганского, потерь нет, - пресс-центр ОС
Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Верхнеторецкого противник на рассвете открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии, агрессор вблизи Авдеевки применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет.
Итоги за прошлые сутки
11 июня вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Чермалык, Марьинка, Орехово, Новотроицкое, Хутор Вильный, Гнутово, Павлополь, Луганское, Новоалександровка, Крымское и Новомихайловка.
По данным разведки, 11 июня украинские военнослужащие уничтожили восемь российских оккупантов и еще как минимум восьмь ранили.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения 2 грабежа, 14 краж, 3 мошенничества и 7 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 65 административных правонарушений.
Российские оккупанты своими действиями продолжают блокировать пропуск граждан через контрольные пункты въезда-выезда.
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А, вообще то он сам приказывает бить укропов, вот "укропы ватные" избрали, но что говорить, если самый лучший президент презирается самими "украинцами".
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