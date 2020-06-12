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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Верхнеторецкого, Авдеевки и Луганского, потерь нет, - пресс-центр ОС

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Верхнеторецкого, Авдеевки и Луганского, потерь нет, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Верхнеторецкого противник на рассвете открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии, агрессор вблизи Авдеевки применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ намеренно уничтожили камеру СММ ОБСЕ на участке разведения сил возле Петровского, - Цымбалюк

Итоги за прошлые сутки

11 июня вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Чермалык, Марьинка, Орехово, Новотроицкое, Хутор Вильный, Гнутово, Павлополь, Луганское, Новоалександровка, Крымское и Новомихайловка.

По данным разведки, 11 июня украинские военнослужащие уничтожили восемь российских оккупантов и еще как минимум восьмь ранили.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения 2 грабежа, 14 краж, 3 мошенничества и 7 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 65 административных правонарушений.

Читайте также: Оккупанты согласны пропускать на Донбасс только по предварительным спискам и с обязательной обсервацией

Российские оккупанты своими действиями продолжают блокировать пропуск граждан через контрольные пункты въезда-выезда.

Автор: 

обстрел (27107) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
Консультативна група висуває нові аргументи для Мінських домовленостей?
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12.06.2020 18:23
+6
Уже больше года мародер Моника наживается на войне.
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12.06.2020 18:35
+4
А від по-звірячому вбитої Еріки залишилися лише сухі кістки😔
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12.06.2020 18:39
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Доколе Порошенко будет продолжать наживаться на войне?
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12.06.2020 18:21 Ответить
Консультативна група висуває нові аргументи для Мінських домовленостей?
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12.06.2020 18:23 Ответить
Ну и сколько "президент", избранный, лишь бы не Алексеевич, будет это терпеть?
А, вообще то он сам приказывает бить укропов, вот "укропы ватные" избрали, но что говорить, если самый лучший президент презирается самими "украинцами".
Срочно возврат, Настоящего Президента.
73 процента, Вы Зебилыыыыыыыы!!!
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12.06.2020 18:31 Ответить
Які молодці.
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12.06.2020 18:33 Ответить
Уже больше года мародер Моника наживается на войне.
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12.06.2020 18:35 Ответить
А від по-звірячому вбитої Еріки залишилися лише сухі кістки😔
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12.06.2020 18:39 Ответить
не наживаетцо, а пытаетцо прекратить....
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12.06.2020 18:42 Ответить
Попітка нє мітка, бо треба дивитися в очі ***** і побачити бажання припинити війну.
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12.06.2020 18:45 Ответить
С целым миром спорить я готов,
Я готов поклясться головою
В том, что есть глаза у *****,
И они глядят на нас с тобою.😲
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12.06.2020 18:49 Ответить
то тот, перед ним, наживался на крови, а етот точно не на тесле - велосипедист!
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12.06.2020 18:45 Ответить
Налоговая декларация нечертырежды недезертира неМоники какбэ говорит об обратном
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12.06.2020 18:48 Ответить
нельзя верить каким бумажкам - видосикам мона!
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12.06.2020 18:50 Ответить
злобные папередники напали на мирную кацапию,
отжали у ее Крым и замесили войнушку на бамбасе....
хто же ето выдержит?
канешна кацапня пришла мир установить! - о так от.
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12.06.2020 19:01 Ответить
тока от не понимаю, почему мне те папердники все таки нравятся,
а ети зеленые миролюбцы не? - пройдет мабуть...
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12.06.2020 19:16 Ответить
С Дном РАБссии сами себя поздравили....СкреПОНОСсия любит даты всякие особенно советского дерьма...
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12.06.2020 18:41 Ответить
Це день незалежності росії від України😄
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12.06.2020 18:43 Ответить
Вжe кілька років майжe щодня повідомляють, що ворог нас кілька разів обстрілював. Значно цікавішe, скільки разів ми іх стріляли, і скільки орків вдалося знищити.
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12.06.2020 18:42 Ответить
ФНБ покинул РАБссию...,скоро опять ГКЧП...
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12.06.2020 18:51 Ответить
Надеюсь мои там остались живы несмотря на. Ни на что несмотря.
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12.06.2020 19:06 Ответить
а за что украинская разведка получает деньги, если мы каждый день мы слышим об обстрелах позиций ВСУ? может лучше всю разведку разогнать к едреной фене и создать новую?
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13.06.2020 07:14 Ответить
 
 