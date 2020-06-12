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Статус партнера расширенных возможностей НАТО даст Украине доступ к новым учениям и углубит обмен разведданными

Статус партнера расширенных возможностей НАТО даст Украине доступ к новым учениям и углубит обмен разведданными

Пресс-секретарь министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Георгий Тихий рассказал, что означает для Украины получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Тихого, главные преимущества нового статуса таковы:

- углубленный обмен разведданными;

- доступ к учениям, на которые приглашают партнеров расширенных возможностей НАТО,

- приоритетный доступ к оценкам и сертификации подразделений, привлеченных к силам реагирования НАТО,

- повышение уровня совместимости Украины и Альянса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, - Кулеба

"Это на самом деле очень практичные вещи. Нужные и Альянсу, и украинским Вооруженным Силам уже сегодня. Потому что это углубленное взаимодействие делает и одних, и других сильнее. Если упорно работать, все удается", — написал Тихий.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил, что Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Статус партнера расширенных возможностей НАТО даст Украине доступ к новым учениям и углубит обмен разведданными 01

Автор: 

МИД (6948) НАТО (9979)


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Топ комментарии
+11
Так это и Украине выгодно! Украина получает поддержку НАТО в войне с лаптестаном!
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12.06.2020 19:07
+3
Не думаю шо НАТО аж побежит давать Украине разведданные, учитывая, шо сегодняшняя власть вот так запросто сливает русне конфеденциальную информацию.
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12.06.2020 19:10
+3
Я як там Сівохо? ))
Тільки уявіть, що він не так давно в РНБО був...
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12.06.2020 19:11
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Да скажите просто, НАТО получило форпост, безо всяких особых обязательств со своей стороны. Понимаю, не всем понравится, но ведь факт.
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12.06.2020 19:05 Ответить
Так это и Украине выгодно! Украина получает поддержку НАТО в войне с лаптестаном!
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12.06.2020 19:07 Ответить
Стал бы я спорить))))Но поддержка не того уровня, которого хотелось бы. Увы.
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12.06.2020 19:09 Ответить
Осталось чтобы Зевеличайшие все не похерели, хозяева их в лаптестане точно возмущены. Они из за йогурта послов снимают, а тут НАТО.
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12.06.2020 19:09 Ответить
Слушай, ты всерьёз думаешь насчёт посла во Франции или так, прикалываешься?
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12.06.2020 19:10 Ответить
Я не верю в такие совпадения, но хотелось бы и самого посла послушать. А ты всерьез считаешь что к примеру в дом Омеляна в 6.30 приезжает ДБР в полной экипировке с оружием, чтобы поискать какие то улики на прошлого хозяина дома?
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12.06.2020 19:14 Ответить
Ну вот смотри, припёрлись они в полседьмого утра в полной экипировке. Ок, факт. Ну, а что от них хотеть=инструкция+вказивка начальства. Им то что?Люди подневольные ткскзть, что приказали, то и сделали. Может даже надели те самые знаменитые шкарпетки за 300 гривень. Не к исполнителям надо присматриваться, а к заказчикам ткскзть.
Теперь касательно посла.
1. Данон сняли этот свой б-гомерзский бред
2. Естественно они ничего с украинской стороной не согласовавали (им то нафиг, ролик ведь для рашки?)
3. Запротестовал посол Украины (нормальное явление, тут он молодца).
4. Они прекратили крутить эту хрень (ну, толерантность и всё такое. А помимо того-рынок раиськи больше, чем Украины. Но нафига противопоставлять один рынок другому, когда можно продать и там и там?Логика: для рабсеян мы снимем какую-нбудь другую рекламу, скажем с алкашом-Ефремовым А для украинцев...ну, кто там у них щас популярен).
5. Снятие посла. Сняли ли его именно из-за этого?Не факт. В конце-концов, в ключевые точки назначают обычно своих людей (где, например, сейчас тот Дещица прозябает?). Я уже не говорю, что у нас всякая новая власть норовит отменить решения предыдущей.
Извиняй за многабукафф
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12.06.2020 19:34 Ответить
Я не сказал что факт, но ты сам написал вказівка начальства с ДБР, ну т.е в идиотский приказ начальства ДБР ты веришь, а в то что посол впал в немилость из за активности чрезмерной нет?
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12.06.2020 19:47 Ответить
Ну так факт, не я же напиал в тексте новости, что припёрлись в полседьмого утра. Тут не ко мне претензии Насчёт того, что припёрлись: ну, не рядовых работников же ДБР это инициатива Я полагаю (это я о после), что скорее совпало. Кто в ЕС ключевые фигуры?Германия и Франция. Ну, значит в отношении их скорее всего будут замены. Французика уже заменили, следи за Германией.
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12.06.2020 19:54 Ответить
😂 Теперь уже мне смешно там совпало, там совпало, чудеса прям)))
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12.06.2020 19:58 Ответить
Ну, а как ты думал?Что посол назначается с сегодня и до конца света?Меняется политика государства и меняются послы соответственно. Обычная ротация кадров.
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12.06.2020 20:00 Ответить
Я по моему все написал, не вижу смысла повторять.
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12.06.2020 20:15 Ответить
Дык пожалуйста. Я тебя ни за каких Зеленских/Ермаков не агитирую, упаси боже Ну, хоть посмейся, в конце концов это какая-никакая, а позитивная реакция
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12.06.2020 20:17 Ответить
Сподіваюсь, що після отримання нового статусу, ця підтримка буде більш матеріальна, ніж слова підтримки. А в решті - згоден, то вигідно обом сторонам
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12.06.2020 19:12 Ответить
До форпоста НАТО Украине, как до Парижа пешком. Ещё годы работы сотен тысяч людей и лярды долларов и гривен, естественно при очищении руководства от совково-российско-моя хатазкраю мусора. Но данный шажочек в правильном направлении и однозначно маленькая, но перемога
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12.06.2020 19:49 Ответить
Вы не поняли. Они уже имеют прикрытие. В виде нас.
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12.06.2020 19:59 Ответить
Мы себя врядли полностью прикроем в случае серьёзного замеса, но никак не всю Европу
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12.06.2020 20:03 Ответить
Люди имеются. Оружя (при необходимости) подкинут. Да и не факт, что мы есть Непреодолимая Преграда. Вполне возможно, что вопрос в том, чтобы рабсеяне обессилели с борьбе с украинцами (в случае серьёзного замеса). То бишь те, кем не жаль и пожертвовать если что, лшь бы выполнили возложенное на них. Гнусно это всё.
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12.06.2020 20:07 Ответить
Успокою тебя, кадыровцы в Мурманске тренируются, явно не для наших лесо-степей. Так что отсидеться за украинскими спинами не получиться. Поэтому : гуртом и батька быты лэгшэ
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12.06.2020 20:24 Ответить
Так и на Ладоге в рамках содействия РИДу они тоже не просто так и опять же, отнюдь не под наши условия тренируются.
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12.06.2020 20:32 Ответить
В Польшу прибыли танки НАТОвского Вермахта Вдруг быдло в лице Сралин и Гитьлер воскреснут
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12.06.2020 19:08 Ответить
Статус партнера расширенных возможностей НАТО даст Украине доступ к новым учениям и углубит обмен разведданными - Цензор.НЕТ 422
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12.06.2020 19:14 Ответить
Ці розвіддані транзитом підуть на мааскву.
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12.06.2020 19:09 Ответить
Ну хоч одна добра новина!
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12.06.2020 19:10 Ответить
Не думаю шо НАТО аж побежит давать Украине разведданные, учитывая, шо сегодняшняя власть вот так запросто сливает русне конфеденциальную информацию.
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12.06.2020 19:10 Ответить
эт точно...
они дали этот статус что бы Ермака и Зелю подставить перед путиным...
сейчас путин не будет доверять им как прежде..
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12.06.2020 19:13 Ответить
и правильно сделает, шо не даст - максимум - персик...
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12.06.2020 19:23 Ответить
Я як там Сівохо? ))
Тільки уявіть, що він не так давно в РНБО був...
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12.06.2020 19:11 Ответить
Там і без сивухи лайна вистачає...
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12.06.2020 19:13 Ответить
Звучит как диагноз какой-то..
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12.06.2020 19:12 Ответить
В сентябре 1939 года братаны Берлина и Кремля напали на Польшу.Интересен факт.Гудериан штурмовал Брестскую крепость больше недели....,пришел на помощь Сралин и тут,подогнав Гаубицы крупного калибра...,Крепость пала...потом был совместный Парад двух Шакалов в Бресте по случаю победы над Польшей...
Вояки сраные...
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12.06.2020 19:16 Ответить
Статус партнера розширених можливостей НАТО дасть Україні доступ до нових навчань і поглибить обмін розвідданими - Цензор.НЕТ 7026
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12.06.2020 19:27 Ответить
На рабсеи рвутся пердаки-НАТО уже в Украине - будет строить свои базы для оккупации вяликой и магучей.
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12.06.2020 19:42 Ответить
Учения - то таке, а вот разведданные - посерьёзней будет!
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12.06.2020 20:09 Ответить
Мне вот интересно на основании чего Турция воюет в Ливии на стороне правительства?
И есть ли возможность что-то подобное провернуть в Украине?
А хотелось бы чтобы вжопучленцы от турецких дронов попрятались по норам, откуда вылезли.
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12.06.2020 21:03 Ответить
Та впевнений що можна. Єдине питання кому це крім нас потрібно. Щоб резикувати своїми людьми треба серьйозні підстави. Навіть коли ми станемо НАТО це ж не означає, що хтось за нас приїде воювати. В день в ступу в НАТО наші солдати просто стануть військами НАТО
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12.06.2020 23:56 Ответить
До речі...Вчора сфотав - у бік Польщі рухалися.., а може і далі - до України )

Статус партнера розширених можливостей НАТО дасть Україні доступ до нових навчань і поглибить обмін розвідданими - Цензор.НЕТ 6904
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12.06.2020 21:26 Ответить
По крайней мере это лучше чем ничего.Хотя зебанаты и это могут похерить.
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12.06.2020 22:00 Ответить
Новый статус позволит дрючить московию в углублённом режиме - по самые помидоры.
А путин думал, что захватом Донбасса обхитрит дядю Сэма.
Не с путинским счастьем.
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12.06.2020 23:16 Ответить
Чудова новина! Одна з не багатьох позитивних за останній час. В недалекому майбутньому зможемо впевнено сказати: "We are NATO"
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12.06.2020 23:50 Ответить
 
 