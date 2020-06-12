Статус партнера расширенных возможностей НАТО даст Украине доступ к новым учениям и углубит обмен разведданными

Пресс-секретарь министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Георгий Тихий рассказал, что означает для Украины получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Тихого, главные преимущества нового статуса таковы:

- углубленный обмен разведданными;

- доступ к учениям, на которые приглашают партнеров расширенных возможностей НАТО,

- приоритетный доступ к оценкам и сертификации подразделений, привлеченных к силам реагирования НАТО,

- повышение уровня совместимости Украины и Альянса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, - Кулеба

"Это на самом деле очень практичные вещи. Нужные и Альянсу, и украинским Вооруженным Силам уже сегодня. Потому что это углубленное взаимодействие делает и одних, и других сильнее. Если упорно работать, все удается", — написал Тихий.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил, что Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.