Статус партнера расширенных возможностей НАТО даст Украине доступ к новым учениям и углубит обмен разведданными
Пресс-секретарь министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Георгий Тихий рассказал, что означает для Украины получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО.
Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Тихого, главные преимущества нового статуса таковы:
- углубленный обмен разведданными;
- доступ к учениям, на которые приглашают партнеров расширенных возможностей НАТО,
- приоритетный доступ к оценкам и сертификации подразделений, привлеченных к силам реагирования НАТО,
- повышение уровня совместимости Украины и Альянса.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, - Кулеба
"Это на самом деле очень практичные вещи. Нужные и Альянсу, и украинским Вооруженным Силам уже сегодня. Потому что это углубленное взаимодействие делает и одних, и других сильнее. Если упорно работать, все удается", — написал Тихий.
Ранее Цензор.НЕТ сообщил, что Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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Теперь касательно посла.
1. Данон сняли этот свой б-гомерзский бред
2. Естественно они ничего с украинской стороной не согласовавали (им то нафиг, ролик ведь для рашки?)
3. Запротестовал посол Украины (нормальное явление, тут он молодца).
4. Они прекратили крутить эту хрень (ну, толерантность и всё такое. А помимо того-рынок раиськи больше, чем Украины. Но нафига противопоставлять один рынок другому, когда можно продать и там и там?Логика: для рабсеян мы снимем какую-нбудь другую рекламу, скажем с алкашом-Ефремовым А для украинцев...ну, кто там у них щас популярен).
5. Снятие посла. Сняли ли его именно из-за этого?Не факт. В конце-концов, в ключевые точки назначают обычно своих людей (где, например, сейчас тот Дещица прозябает?). Я уже не говорю, что у нас всякая новая власть норовит отменить решения предыдущей.
Извиняй за многабукафф
они дали этот статус что бы Ермака и Зелю подставить перед путиным...
сейчас путин не будет доверять им как прежде..
Тільки уявіть, що він не так давно в РНБО був...
Вояки сраные...
И есть ли возможность что-то подобное провернуть в Украине?
А хотелось бы чтобы вжопучленцы от турецких дронов попрятались по норам, откуда вылезли.
А путин думал, что захватом Донбасса обхитрит дядю Сэма.
Не с путинским счастьем.