"Победа произвола над правосудием": адвокат Маселко опубликовал перечень заседаний по делам судей Майдана, которые не состоятся из-за решения КС

В ближайшие 6 недель должны были состояться суды над 13 судьями, которых обвиняют в вынесении заведомо неправосудных приговоров активистам Майдана.

Об этом Роман Маселко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот перечень ближайших заседаний по судьям Майдана, которые осуждали невиновных. Всех их судят по статье 375 УК, которую сегодня КСУ признал неконституционной:

16 июня - дело судьи Царевич

18 июня - дело судьи Скарлат

19 июня - дело судьи Кушнир

24 июня - дело судьи Бевз

25 июня - судьи апелляции Бец, Прындюк, Ефимова

30 июня - судья Дзюба

3 июля - судья Ковтуненко

3 июля - судья Кицюк

7 июля - судья Решетник

21 июля - судьи Мора и Степанова", – написал он.

Также на Цензор.НЕТ: КС отменил ответственность судей за заведомо неправосудные приговоры

Маселко считает, что Майдан для судей — "неясное понятие" и "посягательство на их независимость от правосудия".

"Сегодня у них праздник. Им уже ничего не угрожает. Победа произвола над правосудием", — подытожил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 12 июня Конституционный суд признал, что ст. 375 Уголовного кодекса Украины, предусматривающая наказание для судей, которые выносят заведомо неправосудные приговоры, не соответствует Конституции.