"Победа произвола над правосудием": адвокат Маселко опубликовал перечень заседаний по делам судей Майдана, которые не состоятся из-за решения КС
В ближайшие 6 недель должны были состояться суды над 13 судьями, которых обвиняют в вынесении заведомо неправосудных приговоров активистам Майдана.
Об этом Роман Маселко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Вот перечень ближайших заседаний по судьям Майдана, которые осуждали невиновных. Всех их судят по статье 375 УК, которую сегодня КСУ признал неконституционной:
16 июня - дело судьи Царевич
18 июня - дело судьи Скарлат
19 июня - дело судьи Кушнир
24 июня - дело судьи Бевз
25 июня - судьи апелляции Бец, Прындюк, Ефимова
30 июня - судья Дзюба
3 июля - судья Ковтуненко
3 июля - судья Кицюк
7 июля - судья Решетник
21 июля - судьи Мора и Степанова", – написал он.
Также на Цензор.НЕТ: КС отменил ответственность судей за заведомо неправосудные приговоры
Маселко считает, что Майдан для судей — "неясное понятие" и "посягательство на их независимость от правосудия".
"Сегодня у них праздник. Им уже ничего не угрожает. Победа произвола над правосудием", — подытожил он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 12 июня Конституционный суд признал, что ст. 375 Уголовного кодекса Украины, предусматривающая наказание для судей, которые выносят заведомо неправосудные приговоры, не соответствует Конституции.
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