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"Победа произвола над правосудием": адвокат Маселко опубликовал перечень заседаний по делам судей Майдана, которые не состоятся из-за решения КС

В ближайшие 6 недель должны были состояться суды над 13 судьями, которых обвиняют в вынесении заведомо неправосудных приговоров активистам Майдана.

Об этом Роман Маселко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот перечень ближайших заседаний по судьям Майдана, которые осуждали невиновных. Всех их судят по статье 375 УК, которую сегодня КСУ признал неконституционной:

16 июня - дело судьи Царевич

18 июня - дело судьи Скарлат

19 июня - дело судьи Кушнир

24 июня - дело судьи Бевз

25 июня - судьи апелляции Бец, Прындюк, Ефимова

30 июня - судья Дзюба

3 июля - судья Ковтуненко

3 июля - судья Кицюк

7 июля - судья Решетник

21 июля - судьи Мора и Степанова", – написал он.

Также на Цензор.НЕТ: КС отменил ответственность судей за заведомо неправосудные приговоры

Маселко считает, что Майдан для судей — "неясное понятие" и "посягательство на их независимость от правосудия".

"Сегодня у них праздник. Им уже ничего не угрожает. Победа произвола над правосудием", — подытожил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 12 июня Конституционный суд признал, что ст. 375 Уголовного кодекса Украины, предусматривающая наказание для судей, которые выносят заведомо неправосудные приговоры, не соответствует Конституции.

Победа произвола над правосудием: адвокат Маселко опубликовал перечень заседаний по делам судей Майдана, которые не состоятся из-за решения КС 01

Автор: 

КС (2248) суд (25092) судья (2646) Маселко Роман (94)


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Топ комментарии
+15
"Победа произвола над правосудием": адвокат Маселко опубликовал перечень заседаний по делам судей Майдана, которые не состоятся из-за решения КС - Цензор.НЕТ 4154
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12.06.2020 19:19
+11
"Перемога свавілля над правосуддям": адвокат Маселко опублікував перелік засідань у справах суддів Майдану, які не відбудуться через рішення КС - Цензор.НЕТ 9252
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12.06.2020 19:34
+9
законы пишет ВРУ. У Пороха не было стабильного большинства в раде. А вот у Зеленского - есть.
И на что он его использует?
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12.06.2020 19:46
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весна прошла...
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12.06.2020 19:17 Ответить
"Победа произвола над правосудием": адвокат Маселко опубликовал перечень заседаний по делам судей Майдана, которые не состоятся из-за решения КС - Цензор.НЕТ 4154
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12.06.2020 19:19 Ответить
"Победа произвола над правосудием": адвокат Маселко опубликовал перечень заседаний по делам судей Майдана, которые не состоятся из-за решения КС - Цензор.НЕТ 7645
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12.06.2020 19:22 Ответить
Якщо хтось вважає що в той час судді не мали права приймати відповідні рішення стосовно завідомо невинних громадян, то як він може пояснити подальше прийняття закону "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій майдану"?
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12.06.2020 19:22 Ответить
зе дно
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12.06.2020 19:23 Ответить
справедливости ради беспредел судей это работа Пети,это его реформа дала им те полномочия и теперь они их используют , де факто им насрать на всех так как воровство они свое узаконили , и прижать хоть одну суку в мантии не реально , у них свой совет паханов который их отмажет
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12.06.2020 19:29 Ответить
законы пишет ВРУ. У Пороха не было стабильного большинства в раде. А вот у Зеленского - есть.
И на что он его использует?
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12.06.2020 19:46 Ответить
не может такого быть , Картавый до конца срока свинокроликов уверял что в ихней какалиции большенство ,больше 226 рыл -----------------может поспоришь ? Тогда поднимем ляпы Палубия для поблики ?
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12.06.2020 21:25 Ответить
Ворон ворону око не виклює.
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12.06.2020 19:27 Ответить
А може ці судді чекають на рішення судді Лінча? Суддя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F) Зубков колись дочекався
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12.06.2020 19:32 Ответить
"Перемога свавілля над правосуддям": адвокат Маселко опублікував перелік засідань у справах суддів Майдану, які не відбудуться через рішення КС - Цензор.НЕТ 9252
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12.06.2020 19:34 Ответить
Йдучи по вулиці я бачу харі які вибрали ті харі .
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12.06.2020 19:45 Ответить
Так і такі є. Але, вони пасивний дурнуватий плебс, який нічого не нищить. Все чекає зростання економіки нв 40% і зарплат по $4000
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12.06.2020 20:00 Ответить
Я вас дуже розумію...
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12.06.2020 21:02 Ответить
цып
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13.06.2020 16:24 Ответить
Хтось вірить в цій країні в незалежні суди ?Судова система стоїть на сторожі олігархату , режиму який при владі і своїх шкурних інтересів .
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12.06.2020 19:57 Ответить
Конституционный суд надо распускать!
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12.06.2020 20:02 Ответить
Остается только мистер Линч.
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12.06.2020 20:03 Ответить
Определите точно термин, и дело с концом!
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12.06.2020 20:14 Ответить
Апосся таво как это сборище вместе с дирехтарам автабазы узурпировало власть в стране, ано должно было быть распущено и посажено. Но лахи ачередной раз выбрали каришневае гуано, а патом грын пуу, которые покрыли преступников. Так шо в настоящий моумент сие сборище в квадрате нелигитимнои все иво извержения умища это юридический панос и нонсенс. Преступник не может ни в каком соответствии с каким либо правом избирать себе меру пресечения.
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12.06.2020 20:37 Ответить
Скільки суддів КС призначив Порошенко?Четверо?Тому такий і результат.Але це не прикрашує і теперішню владу.
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12.06.2020 20:40 Ответить
Опять быстро движемся к мусорным бачкам. Только в следующий раз люди уже станут их ЗАКЛЁПЫВАТЬ. Для надёжности.
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15.06.2020 17:40 Ответить
 
 