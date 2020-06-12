Саакашвили назвал катастрофой возможное введение второго уровня пенсионной системы в Украине
Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили раскритиковал законопроект относительно внедрения в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения (второго уровня пенсионной системы), который сейчас рассматривают в Верховной Раде.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил во время заседания Федерации работодателей Украины (ФРУ), комментируя слова главы Федерации металлургов Украины Сергея Беленького.
"То, что сейчас активно лоббируется профильным комитетом Верховной Рады Украины, - это так называемая пенсионная реформа, введение второго уровня пенсионного обеспечения. Здесь много говорили о том, что деньги забираются из реального сектора экономики, распределяются в сектор финансовых услуг, банковский сектор. Что по сути делает этот второй уровень пенсионной реформы? Это общеобязательный уровень, который предусматривает на первом этапе в дополнение к ЕСВ, налогу на доходы физических лиц примерно по 2% как с рабочих, так и работодателей. Это законопроект №2683 Галины Третяковой, который был одобрен профильным комитетом Верховной Рады", - отметил Беленький.
В ответ на вопрос Саакашвили, предполагает ли это дополнительную нагрузку на фонд оплаты труда, глава Федерации металлургов Украины добавил: "Да, сейчас у нас нагрузка на фонд оплаты труда составляет 41,5%, а на первом этапе она увеличится еще на 4%". "Катастрофа!", - ответил на это Саакашвили.
"В деньгах это будет около 100 миллиардов гривень ежегодно собираться. Учитывая, что у нас нет фондового рынка вообще, как и куда эти средства будут инвестированы, неизвестно", - добавил Беленький. "Наоборот, надо снижать", - добавил Саакашвили.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр экономики Петрашко не поддерживает введение второго этапа пенсионной реформы в Украине
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- за зарплату пол миллиона гривен в месяц?
каждый доживший до пенсии является государственным преступником
и личным врагом пенсионного фонда
https://www.facebook.com/sovdepia.ru/videos/673819733180937/UzpfSTEwMDAxMjQwMDk2MzUzMTo5NDA0OTE4NDk3MDc1MDU/
Як раніше приймалось, то і впроваджувалось. А це кліпають казна що...Де воно все ? Для чого ?
https://www.ekhokavkaza.com/a/29687692.html
https://www.ekhokavkaza.com/a/29687692.html
1. Обязательная общегосударственная
2. Обязательная частная пенсия
3. Добровольная частная пенсия.
Примечание: обязательная частная - это тупое население всё равно пропьёт зарплату до копейки, поэтому его обязывают выбрать частный пенсионный фонд и самому себе откладывать на старость.
Правда в том, что накопительная система нужна в любом случае. Вот только ныне продвигаемые законопроект 2683 - жалкое подобие отозванного 29.08.2019 законопроекта 6677, который мало того, что вводил накопительную систему, так ещё и железобетонно отбирал у чиновников право вообще как-либо влиять на деньги учасников Накопительной системы.
Как пример: новыми правками взносы в накопительную систему - это "увеличившийся ЕСВ", который должен платиться на счета наложки и оттуда уже будут переводиться на счета ПФУ, а потом уже на счета НПФ. А даже действующий закон говорит о прямом переводе от работодателя сразу на счет НПФ (законопроект 6677 это тоже предполагал).
Ещё: законопроект 6677 предполагал возожность траты накопленных в накопительной системе денег на: обучение, улучшение жилищных условий. Т.е. фактически накопительная система рассматривалась как принудительный механизм накопления каждым для серьезных трат, не ограниченных инвалидностью или пенсией. Ибо большинство даже 1000 баксов за всю жизнь не способны накопить.
В общем, саак - дебил. Да и ты не далеко от него ушел, раз не понимаешь важности внедрения накопительной системы.
и под матрацем или в 3-х литровой банке ...или в недвижимости ....или еще как-то...
главное условие - кто может финансово и хочет морально ))))
1) формируется фонд базового пособия по старости (это определенно рассчитаная сумма на человека - полуторный или двойной прожиточный минимум) отчисления не процентом, а фиксированной сумой с каждого работающего. И будут ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ, пусть каждый самостоятельно для себя решает, сколько откладывать на свой счет себе на старость или вообще этого не делать, но тогда будет получать после выхода на пенсию, только базовае пособие (минималку)!
Нє, ну, взали, дали мізер з травня - але лише за рахунок боргів.
А що далі?
Третьякова - со страхового бизнеса, Радуцкий - основатель медклиники Борис.
Им пофиг та Украина, им нужно повышение и "рост рынка" в тех отраслях, куда они опять вернутся после ВР.
Третьякова выделяется на фоне остальных Слуг своим опытом и профессионализмом в прошлом (однако, можно заметить, что и Пшонка и Азаров были профессионалами - и каков результат?)
Третьяковой: насколько я знаю, ни одна страна в мире не имеет по настоящему успешного примера реализации массовой накопительной пенсионной системы, когда личные пенсионные отчисления не обесценивались бы за 25-35 лет отчислений.
Любые дополнительные отчисления "на страхование" (обязательное или дополнительное) означают увеличение денег на посредническо-паразитическую прослойку "страховиков" (они же будут потреблять деньги на себя любимых!) и, соответственно, уменьшение на эту сумму капитала на возможное развитие бизнеса.
И Зеленский много теряет от того, что назначил Радуцкого на медицину. Он очень серъезно подрывает доверие ко всей команде Президента и веру в искренность его желания сделать полезное для страны.
Если Украина сейчас в медицину введет еще огромную толпу посредников (частных страховиков) - то, значит, каждый пациент, кроме собственно медиков, будет кормить еще и N посредников.
Чудес не бывает.
На одного врача появится N работников страховых фирм. Что приведет к интегральному удорожанию медицинских услуг.
При этом оплата всего этого праздника жизни в конечном итоге ляжет на пациента.
Если сравнить, например, стоимость услуг стоматолога у нас и на Западе (где есть страховая медицина) -то у нас дешевле в 6-20 раз (при сопоставимом качестве).
Украина хочет увеличить цены медицинских услуг в 6-20 раз?
Аналогично и обязательные многолетние накопления "в фонд" могут в любой момент также поделить на ту же "сотню тысяч"…