Полиция за время карантина составила на нарушителей более 12,5 тыс. протоколов

В Национальной полиции Украины призывают соблюдать действующие ограничения для недопущения распространения коронавируса и сообщают о более чем 12,5 тысяч админпротоколах, составленных на нарушителей карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На протяжении действия карантинных мер в целом составлено 12522 административных протокола, в Киеве – 1330", - рассказали в пресс-службе Национальной полиции.

По информации ведомства, за минувшие сутки составлено 20 протоколов об административных нарушениях.

Из общего числа админпротоколов 960 составлены в отношении руководителей торговых заведений и заведений питания.

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Что касается режима самоизоляции, то за период карантина установлено 2288 нарушителей, на них также составлены протоколы.

Кроме того, проверяется соблюдение режима самоизоляции, который контролируется при помощи мобильного приложения "Дия", уже составлено 20 админпротоколов.

В пресс-службе Нацполиции также напомнили, что за серьезные нарушения, которые приводят к вспышке вируса, может наступить уголовная ответственность. Так, в Тернопольской области, где была установлена вспышка коронавируса на территории нескольких сел, открыто уголовное производство по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний).

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В Нацполиции подчеркнули, что полицейские, органы местной власти и соответствующие службы продолжают реагировать на жалобы о нарушениях карантина, а также самостоятельно выявлять нарушителей.

В Национальной полиции призвали украинцев не пренебрегать своим собственным здоровьем, здоровьем других людей и соблюдать карантинные ограничения. При этом в полиции напомнили, что постановление Кабмина об ограничительных мерах в связи с недопущением распространения коронавируса еще действует, и нарушители привлекаются к ответственности.

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