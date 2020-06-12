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Новости Коронавирус и карантин
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Полиция за время карантина составила на нарушителей более 12,5 тыс. протоколов

Полиция за время карантина составила на нарушителей более 12,5 тыс. протоколов

В Национальной полиции Украины призывают соблюдать действующие ограничения для недопущения распространения коронавируса и сообщают о более чем 12,5 тысяч админпротоколах, составленных на нарушителей карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На протяжении действия карантинных мер в целом составлено 12522 административных протокола, в Киеве – 1330", - рассказали в пресс-службе Национальной полиции.

По информации ведомства, за минувшие сутки составлено 20 протоколов об административных нарушениях.

Из общего числа админпротоколов 960 составлены в отношении руководителей торговых заведений и заведений питания.

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Что касается режима самоизоляции, то за период карантина установлено 2288 нарушителей, на них также составлены протоколы.

Кроме того, проверяется соблюдение режима самоизоляции, который контролируется при помощи мобильного приложения "Дия", уже составлено 20 админпротоколов.

В пресс-службе Нацполиции также напомнили, что за серьезные нарушения, которые приводят к вспышке вируса, может наступить уголовная ответственность. Так, в Тернопольской области, где была установлена вспышка коронавируса на территории нескольких сел, открыто уголовное производство по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний).

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В Нацполиции подчеркнули, что полицейские, органы местной власти и соответствующие службы продолжают реагировать на жалобы о нарушениях карантина, а также самостоятельно выявлять нарушителей.

В Национальной полиции призвали украинцев не пренебрегать своим собственным здоровьем, здоровьем других людей и соблюдать карантинные ограничения. При этом в полиции напомнили, что постановление Кабмина об ограничительных мерах в связи с недопущением распространения коронавируса еще действует, и нарушители привлекаются к ответственности.

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Смішно як раз те, що зараз можна брати майже кожного, бо без масок ходять по магазинах і ін. закладах. Тому краще не смішити людей.
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12.06.2020 19:49 Ответить
тут новость была шо 95% протоколов выбрасываются судом(правда часть на дообработку возвращают, но все же)
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12.06.2020 19:52 Ответить
А суд выпишет 12 штрафов..
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12.06.2020 19:53 Ответить
Много бумаги для подтирки *опы.
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12.06.2020 19:55 Ответить
Молодцы,хорошо поработали на карман авакяшки,выписывать штаф - это для полиции работа,а ловить и сажать коррупционеров это нах никому не нужно.
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12.06.2020 20:06 Ответить
Родное государство беспокоится о своих гражданах! А ты уже стирал свою маску за время карантина?
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12.06.2020 20:16 Ответить
 
 