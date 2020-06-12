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Twitter заблокировал 32 тысячи аккаунтов ботов, связанных в властями Китая, Турции и России

Twitter заблокировал 32 тысячи аккаунтов ботов, связанных в властями Китая, Турции и России

Социальная сеть Twitter заблокировала более 32 тысяч аккаунтов из Китая, Турции и России. Администраторы соцсети считают, что это аккаунты ботов, принимавших участие в "информационных операциях".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее Время".

Все аккаунты заблокировали за различные нарушения политики манипулирования на платформе.

Большая часть – 23 750 аккаунтов – принадлежала пользователям из Китая. По данным Twitter, они вели "манипулятивные и скоординированные действия", публикуя геополитические посты в пользу Коммунистической партии Китая (КПК), при этом "вводили в заблуждение вокруг ситуации в Гонконге".

Читайте на Цензор.НЕТ: Протесты в США поддерживает контролируемая Москвой группа влияния в Гане, - CNN

7 340 турецких аккаунтов, среди которых были и фейковые, соцсеть заблокировала за активную поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана и посты о его партии.

В России заблокировали 1 152 аккаунта за пропаганду "Единой России" и нападки на политических диссидентов. Заблокированные аккаунты, по версии компании, связаны с сайтом "Актуальная политика", который занимается политической пропагандой в России. Аккаунты делали скоординированные репосты неоригинальных сообщений ради политических целей и использовали платформу для манипуляции, говорится в сообщении компании.

Также на Цензор.НЕТ: Ботоферма по заданию "кураторов" из РФ распространяла фейки о COVID-19 и призывала к свержению конституционного строя, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Ранее в марте Facebook и Twitter удалили более 200 аккаунтов, связанных с попытками России оказать влияние на пользователей из США. По данным соцсетей, аккаунты "управлялись из Ганы и Нигерии". Их связали с "фабрикой троллей" Евгения Пригожина.

5 июня социальная сеть Facebook заявила о маркировке сообщений контролируемых государством СМИ. В конце года компания планирует начать блокировать рекламу от этих СМИ в США. В августе 2019 года об аналогичном шаге заявляла соцсеть Twitter.

Автор: 

Китай (2964) россия (95497) Турция (3379) Twitter (134) боты (68)


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Топ комментарии
+8
Зебилы, тут ваших ольгинских друзей которые работают на Зелю забанили)
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12.06.2020 20:00
+4
Еще б зебилье перебили. Было бы получше
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12.06.2020 20:06
+2
Какая прелесть. Особый цимес в ситуации это то, что об этом сообщает бот
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12.06.2020 20:02
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Як, як можна писати теми і не перевіряти хоча б заголовок на помилки. Вибачте, але...
https://censor.net/news/3201752/***********************************************************************************************
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12.06.2020 19:58 Ответить
Вони б краще подавали в першу чергу українською. А то вже сьомий рік пишу, а віз і нині там. Українською новини спізнюються на добрих три години. От вам і державна мова…
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12.06.2020 20:04 Ответить
Я вже на те й забив. Ставлю в налаштунках українську, так новини з'являються години на 2 пізніш.
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12.06.2020 20:08 Ответить
О чём я и говорил в теме про F-35. Турков (членов НАТО! с важнейшим проливом!) толкают в союз с Рашкой и Китаем. Большего дебилизма придумать сложно.
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12.06.2020 20:00 Ответить
Отнюдь. Реджепушка сам лезет на рожон. Ну, теперь остался без F-35. Ну чо, бывает, довыя....бувся.
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12.06.2020 20:04 Ответить
А что он сделал?
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12.06.2020 20:05 Ответить
Купил же С-400. Ну и...
Была же сегодня ньюс.
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12.06.2020 20:08 Ответить
А в чём криминал в покупке С-400? Обладание оружием противника это ведь плюс, а не минус. Русня с удовольствием бы купила и F-22, и F-35 если бы им продали
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12.06.2020 20:17 Ответить
Так я ж не против (правда я не есть представитель правительства США и всё такое ) Криминала вроде как и нет, но есть эта самая, как её, несовместимость драйверов. Ну, как в анекдоте, когда запорожец вьехал в зад ленд-круйзеру, а у тебя местная винда объявила, мол обнаружено новое устройство
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12.06.2020 20:20 Ответить
Если есть несовместимость в двух вещах, то никто не мешает их просто не совмещать
В любом случае это проблема турков, а не США.
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12.06.2020 20:25 Ответить
Ну так штаты они ж как решили?Если Большой Фриц не лезет в Большую Берту, то нафиг им его продавать
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12.06.2020 20:29 Ответить
Им то что за дело?
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12.06.2020 20:40 Ответить
Да поди их пойми. То ли нац.гордость за свою товарную марку или как там её. То ли "так не доставайся ж ты никому", опять таки вопрос престижа. Блюдут марку, или как там это называется...
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12.06.2020 20:41 Ответить
Какое завуалированное определение тупости
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12.06.2020 20:45 Ответить
Тс-сссс, вы главное им там не говорите. А то повесят тут на всех ярлык этого ихнего...харрасмента, чи як их там)))
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12.06.2020 20:48 Ответить
а зачем им ф-35? если знаешь протоколы, спецификации, то самолет уже и не нужен.
для тупеньких. чтобы делать 4Г связь не надо телефон, а надо описание протокола.
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12.06.2020 22:39 Ответить
Та да. На Миг-29 скотчем китайский GPS приеб...шат. Никакой разницы. Ватник, вам уже описали протоколы с С-400 и Панцырями
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12.06.2020 23:54 Ответить
U nix jest F-16 vot teper budet prikryvat Libiju srazu 17 stuk ot raski samoliotov.Vot posmotrum kak teper budet bombit
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12.06.2020 20:36 Ответить
Ecio 8 karablej otpravit u nix tam jest PVO takze.Ja neznaju konkretno kakije no imejet oni srednej dalnosti raketi dlia samoliotov
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12.06.2020 20:39 Ответить
Давно пора заблокировать на Цензоре сотни ботов с ********* и их коллег ЗЕтроллей
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12.06.2020 20:00 Ответить
Зебилы, тут ваших ольгинских друзей которые работают на Зелю забанили)
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12.06.2020 20:00 Ответить
Какая прелесть. Особый цимес в ситуации это то, что об этом сообщает бот
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12.06.2020 20:02 Ответить
А за словами найвеличнішого про "порохоботів" (які витирають ноги об щось там) скільки акаунтів відключили?
Та й ще непогано було б перевірити те саме на "зеботів". А потім порівняти результати
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12.06.2020 20:03 Ответить
Еще б зебилье перебили. Было бы получше
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12.06.2020 20:06 Ответить
гуд!надо больше!
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12.06.2020 21:06 Ответить
Когда уже Цензор коменты закроет?
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13.06.2020 01:32 Ответить
 
 