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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленскому придется уйти в частичную изоляцию из-за позитивного теста на COVID-19 у его супруги, - Ляшко

Зеленскому придется уйти в частичную изоляцию из-за позитивного теста на COVID-19 у его супруги, - Ляшко

Врачи проведут эпидемиологическое расследование и назначат президенту Украины Владимиру Зеленскому режим работы с учетом позитивного теста на COVID-19 у его супруги Елены.

Об этом главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ко мне обращались эпидемиологи, которые проводят эпидрасследование, спрашивали, как правильно организовать процесс, амбулаторное лечение и изоляцию. Вопрос изоляции президента прописан в постановлении Кабмина, но нужно понимать, что у него регулярно будут проводить тесты. Это первое лицо, которое принимает решения ключевые для государства, поэтому эпидемиологи могут прописать определенный режим работы, чтобы придерживаясь эпидемической безопасности, продолжать работу и выполнять должностные обязанности", - сказал Ляшко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленская о положительном тесте на коронавирус: Неожиданная новость, учитывая, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила

Он подчеркнул, что "в той или иной мере изоляция будет".

"Сейчас президент и так много работает в режиме онлайн, проводит много онлайн-совещаний селекторных совещаний. Я думаю, что там не особо изменится график онлайн встреч", - сказал Ляшко.

Как сообщалось, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена получила положительный результат теста на коронавирус. Она находится на амбулаторном лечении. У главы государства и их детей тестирование показало отрицательные результаты.

Также на Цензор.НЕТ: Штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову и Ляшко, - полиция

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) Елена Зеленская (222) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+31
Зеленскому придется уйти в частичную изоляцию из-за позитивного теста на COVID-19 у его супруги, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6359
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12.06.2020 20:19
+21
Зеленскому придется уйти в частичную изоляцию из-за позитивного теста на COVID-19 у его супруги, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7687
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12.06.2020 20:25
+14
Зеленському доведеться піти в часткову ізоляцію через позитивний тест на COVID-19 у його дружини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1031
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12.06.2020 20:54
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12.06.2020 20:18 Ответить
Вы не расстраивайтесь на самом деле "самоизоляция" будет где нибудь на Омане....
А я все думал зачем они эту хрень затеяли....Вовочка просто устал и ему пару недель впадло появляться на публике, нужна была формальная отмазка куда он делся...
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12.06.2020 21:40 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25170244.html Шов маст говён

Обыск у Омеляна.
Суд над Порошенко.
Возвращение русских сериалов.
Сокращение армии.
У ЕЛЕНЫ ЗЕЛЕНСКОЙ ОБНАРУЖЕН КОРОНАВИРУС!!!111

Все мгновенно забывают про армию, суд, сериалы и обыски, и начинают обсуждать коронавирус первой леди.

Потом будет так:

Отмена языкового закона.
Отмена люстрации и декоммунизации.
Вода в Крым.
Признание Крыма российским.
У ЕЛЕНЫ ЗЕЛЕНСКОЙ ПРЕКРАТИЛИСЬ МЕСЯЧНЫЕ!!!111

Все мгновенно забывают про Крым, воду, декоммунизацию и язык и начинают обсуждать месячные первой леди.

Потом будет так:

Аресты майдановцев.
Яценюка, Порошенко, Турчинова расстреливают на площади.
На площадях жгут вышиванки, томики Шевченко и альбом поэта-песенника Вакарчука вместе с Вакарчуком.
Печерский суд отменяет беловежские соглашения, и Украина возвращается в Советский союз.
У ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО НАЧАЛИСЬ МЕСЯЧНЫЕ!!!111

Все мгновенно забывают про Украину, Вакарчука, вышиванки, расстрелы, аресты, и заваливают е....о на йух, от пуза счастливо и похрюкивая засовывают себе колбасу под два двадцать в задницу, не забыв смазать её мароженым как в детстве.

https://www.facebook.com/vladimir.zavgorodny.528/posts/367453700895299 Владимир Завгородний

https://ibigdan.livejournal.com/25170244.html
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13.06.2020 00:41 Ответить
частичную ))))
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12.06.2020 20:18 Ответить
Вот и понять этот спич не могу. Они что -- вместе не живут? Или как?
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12.06.2020 20:23 Ответить
Может и живут,но наврали про болезнь и сидеть в самоизоляции не хотят
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12.06.2020 20:32 Ответить
Клоуны устраивают цирк для для своего быдлоэлектората. Хотела Зе-сопля дурака коронавирусного включить, но, подумав, решили цирком с женой мозК быдлу засрать...
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12.06.2020 20:33 Ответить
Зеленському доведеться піти в часткову ізоляцію через позитивний тест на COVID-19 у його дружини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1031
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12.06.2020 20:54 Ответить
А что с Мендель? Трипер?
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12.06.2020 20:50 Ответить
Хронический трипер
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13.06.2020 09:07 Ответить
сбылась !
сбылась таки мечта идиота !
Вовочка две недели не будет посещать школу и писать контрольные !
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12.06.2020 20:34 Ответить
Лучше на полную и насовсем.
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12.06.2020 23:30 Ответить
Жабо-гадюча камасутра. Зеленскому придется уйти в частичную изоляцию из-за позитивного теста на COVID-19 у его супруги, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3185
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12.06.2020 20:18 Ответить
Ревниві хлопи
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12.06.2020 20:25 Ответить
Зеленському доведеться піти в часткову ізоляцію через позитивний тест на COVID-19 у його дружини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8031
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12.06.2020 20:27 Ответить
за Бодей не засохнет - ответит смачно

Бог в помощь, пусть грызут друг друга
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12.06.2020 20:35 Ответить
Вай-вай-вай. Почто Герасим хочет утопить Муму, я не пойму, я не пойму.
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12.06.2020 21:18 Ответить
Зеленскому придется уйти в частичную изоляцию из-за позитивного теста на COVID-19 у его супруги, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6359
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12.06.2020 20:19 Ответить
Вот и правильное решение, теплее в бронепамперсе будет.
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12.06.2020 21:22 Ответить
Да он же хотел заразится - пусть валит заражается. Может сдохнет наконец-то.
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12.06.2020 20:22 Ответить
Боюсь, не дождемся.
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12.06.2020 22:22 Ответить
Знов у оман зібрався, давно відпочивав бідний
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12.06.2020 20:23 Ответить
Зеленскому придется уйти в частичную изоляцию из-за позитивного теста на COVID-19 у его супруги, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8531
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12.06.2020 20:24 Ответить
Ляшко... Ляшко... Це не тьолка Ахмєтова?
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12.06.2020 20:24 Ответить
Так и зеля теперь телка ахметова
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12.06.2020 20:34 Ответить
Нічого дивного, усі президенти, починаючи з Кучми були в гаремі у Ахмєтова, навіть такі кабани, як Януковощь і Порошенко.
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12.06.2020 20:47 Ответить
Пущай пистует, может меньше херни натворит
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12.06.2020 20:24 Ответить
Зеленскому придется уйти в частичную изоляцию из-за позитивного теста на COVID-19 у его супруги, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7687
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12.06.2020 20:25 Ответить
Честно пофиг он что есть что нету от перестановки нуля пустота не меняется
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12.06.2020 20:26 Ответить
Вова.предлогаю самаизолироваться полностью.почувствуй себя дебилом кто голосовал за тебя .а лучше изолируйся со всей своей командой в прекрасном городе на реке Дон.на левом берегу этой реки раньше была прекрасная зона отдыха в его устье ловили обалденных раков
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12.06.2020 20:26 Ответить
Зеленському доведеться піти в часткову ізоляцію через позитивний тест на COVID-19 у його дружини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9852
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12.06.2020 20:26 Ответить
Зеленский заявил, что хотел заболеть коронавирусом: На себе пройти этот этап, но потом решили, что перебор. Заразили жену.
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12.06.2020 20:26 Ответить
цирк для быдлоэлектората...
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12.06.2020 20:35 Ответить
Никого не заражали. Просто нужна была отмазка, куда исчезли Зе и его супруга на 2 недели. Тупо полететь очередной раз отдыхать, пока все в заднице, ему бы не простили и с отдыха он мог ехать сразу в Ростов....А так мол болеет со всем народом....
Осталось только постараться не получить загар после "самоизоляции", хотя всегда можно сказать что это от кварцевой лампы - его лохторат схавает
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12.06.2020 21:46 Ответить
И шикалат на рашенках талщее, нитошо щас адна соя и исенция.
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12.06.2020 20:52 Ответить
Ветку вопросов-ответов как-то удалили. Так что я даже не знаю что вам ответить
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12.06.2020 20:55 Ответить
Наденьте на него презерватив...и завяжите его узлом...
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12.06.2020 20:28 Ответить
"Можно снять маску? Так лучше слышно. А то будет, как в Хмельницкой области, выпишут мне штраф;- сказал Зеленский
Скількох же він інфікував?
Источник: https://censor.net/v3201104
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12.06.2020 20:28 Ответить
Зеленському доведеться піти в часткову ізоляцію через позитивний тест на COVID-19 у його дружини, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1503
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12.06.2020 20:28 Ответить
😜😝😝
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12.06.2020 20:30 Ответить
в бункер его!
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12.06.2020 20:28 Ответить
На чотири роки! Бо сказали, що до 2024 покращання не буде! Ото хай там і сидить!
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12.06.2020 20:33 Ответить
Пусть потрёт ей одно место эбонитовой палочкой....
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12.06.2020 20:29 Ответить
Ляшко, скотиняка!...
(ой ніт, це не той Ляшко... хоча... какая разница?)
...ти лікар чи хто? Яку часткову?! Вони чоловік та жінка! Сексом трахаються! На ПОВНУ ізоляцію аж до обсервації! На ЧОТИРИ РОКИ!!!
І щоб зебобіки були задоволені - в.о. Президента поставити Пороха! Його ж "не жалко", так, зебобіки?...
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12.06.2020 20:31 Ответить
Каришневая гуано залить у битон и хай жывэ фарева и тада иго нихто уникуда не задвинет.
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12.06.2020 20:49 Ответить
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12.06.2020 22:27 Ответить
Ну зачем вы так...например можно кабинка с из оргстекла,=..2,5Х2,5,2,5...с фильтрами и принудительной подачей воздуха, там же биотуалет, подача пищи через спец окно...В центр Хрещаика выставить.. и пусть народ лицезрит президента-клоуна круглосуточно...
=======
Ну нет у меня желания видеть этого шута в он-лайн режиме на одном из южных островов взятых в аренду за наши деньги
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12.06.2020 20:34 Ответить
Судя по тому что не умер Трамп ,Путин то понятно что вакцина уже есть. Но пока не для всех.
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12.06.2020 20:38 Ответить
Ведерный клистир и глубокое промывание пищевой трубки уместе с мазгами.
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12.06.2020 20:46 Ответить
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12.06.2020 22:34 Ответить
Все-таки "закосив"!
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12.06.2020 20:40 Ответить
- Дорогой, ты скоро станешь папой!
- Эх... а я хотел космонавтом.
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12.06.2020 20:42 Ответить
Лучше в полную, до деда Лукьяна.
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12.06.2020 20:45 Ответить
Чё тожа в бункер палезит и вещать аттуда будет.
Бункерная автократия какая - то. Хлафнае шоп хтота вентиляцию случайно не выключил.
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12.06.2020 20:45 Ответить
пусть не возвращается
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12.06.2020 20:49 Ответить
а почему те кто прилетели и неизвестно контактировали ли с зараженными идут в полную изоляцию, а он в частичную...
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12.06.2020 20:58 Ответить
всем тесты при симптомах, а зеле каждый день. вот вам и равенство от зеленых. слуги опять выше народа
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12.06.2020 21:00 Ответить
І термометр півметровий в дупу.
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13.06.2020 09:10 Ответить
Вот чого Богуцька заявила, що президент дико стомився. Тепер є шанс "заоманитися" десь на місяць.
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12.06.2020 21:14 Ответить
Ну, як кажуть у нас - ".уя змелеш - пас порвався, паса сшили - мельник всрався".
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12.06.2020 21:25 Ответить
"Зеленскому придется уйти в частичную изоляцию..." Все зрозуміло, скоро винирне десь в Омані. "Ой, а як я тут опинився? Я ж знаходжусь в частковій ізоляції."
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12.06.2020 21:38 Ответить
Как-то уж очень вовремя заразилась(???) наша ледя. В аккурат после желания супруга заразиться коронавирусом и отоспаться на Банковой. Может, и правда болеет наш главнюк, ведь с нормальной головой такого не вывалишь пиплу. Наверное, будут "самоизолироваться" в Омане... Ну пусть выздоравливают. А мы передохнем от его "феерических" забаганок, хоть немного сэкономим.
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12.06.2020 22:40 Ответить
Ну тепер зрозуміло для чого весь цей цирк, мальчік захотів відпочити.
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12.06.2020 23:05 Ответить
Да, врачи были правы
- КОРОНВИРУС ГАВНО НЕ БЕРЕТ...
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13.06.2020 00:56 Ответить
Ох Зеленський, до чого ти докатився, тебе вже ненавидять більше ніж Януковича...В тебе тепер є реальні шанси ПНХ разом з ліпшим друзякою Єрмаком та іншими засранцями-хрюколюбами
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13.06.2020 01:28 Ответить
появилась официальная причина свалить
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13.06.2020 02:25 Ответить
Конечно сам же заражает не соблюдая карантин
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13.06.2020 06:37 Ответить
офигеть, то он видосики снимает какой плохой Порошенко, то с лука стреляет..
а теперь ещё и 2е недели решил отдохнуть просто..

страной когда уже начнёт управлять?

всё валится к чертям с этим квартолом ипучим
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13.06.2020 08:46 Ответить
Ну тепер ПЕРЕЛЯКАНИЙ буде робити собі тест кожного дня .
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13.06.2020 08:51 Ответить
На днях була "новина", що бубочка "сільно устал і у нєго замучений від". І тут вдруг Лєнка захворала майже лєтально. Косе, падлюка, 100%. Знайшов привід, як бидлорат-73 надути в черговий раз.
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13.06.2020 09:08 Ответить
 
 