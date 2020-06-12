Зеленскому придется уйти в частичную изоляцию из-за позитивного теста на COVID-19 у его супруги, - Ляшко

Врачи проведут эпидемиологическое расследование и назначат президенту Украины Владимиру Зеленскому режим работы с учетом позитивного теста на COVID-19 у его супруги Елены.

Об этом главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ко мне обращались эпидемиологи, которые проводят эпидрасследование, спрашивали, как правильно организовать процесс, амбулаторное лечение и изоляцию. Вопрос изоляции президента прописан в постановлении Кабмина, но нужно понимать, что у него регулярно будут проводить тесты. Это первое лицо, которое принимает решения ключевые для государства, поэтому эпидемиологи могут прописать определенный режим работы, чтобы придерживаясь эпидемической безопасности, продолжать работу и выполнять должностные обязанности", - сказал Ляшко.

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Он подчеркнул, что "в той или иной мере изоляция будет".

"Сейчас президент и так много работает в режиме онлайн, проводит много онлайн-совещаний селекторных совещаний. Я думаю, что там не особо изменится график онлайн встреч", - сказал Ляшко.

Как сообщалось, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена получила положительный результат теста на коронавирус. Она находится на амбулаторном лечении. У главы государства и их детей тестирование показало отрицательные результаты.

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