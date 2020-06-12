Зеленскому придется уйти в частичную изоляцию из-за позитивного теста на COVID-19 у его супруги, - Ляшко
Врачи проведут эпидемиологическое расследование и назначат президенту Украины Владимиру Зеленскому режим работы с учетом позитивного теста на COVID-19 у его супруги Елены.
Об этом главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Ко мне обращались эпидемиологи, которые проводят эпидрасследование, спрашивали, как правильно организовать процесс, амбулаторное лечение и изоляцию. Вопрос изоляции президента прописан в постановлении Кабмина, но нужно понимать, что у него регулярно будут проводить тесты. Это первое лицо, которое принимает решения ключевые для государства, поэтому эпидемиологи могут прописать определенный режим работы, чтобы придерживаясь эпидемической безопасности, продолжать работу и выполнять должностные обязанности", - сказал Ляшко.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленская о положительном тесте на коронавирус: Неожиданная новость, учитывая, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила
Он подчеркнул, что "в той или иной мере изоляция будет".
"Сейчас президент и так много работает в режиме онлайн, проводит много онлайн-совещаний селекторных совещаний. Я думаю, что там не особо изменится график онлайн встреч", - сказал Ляшко.
Как сообщалось, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена получила положительный результат теста на коронавирус. Она находится на амбулаторном лечении. У главы государства и их детей тестирование показало отрицательные результаты.
Также на Цензор.НЕТ: Штрафы за нарушение карантина в кафе в Хмельницком выписаны владельцу и посетителям: Зеленскому, Ермаку, Трофимову и Ляшко, - полиция
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А я все думал зачем они эту хрень затеяли....Вовочка просто устал и ему пару недель впадло появляться на публике, нужна была формальная отмазка куда он делся...
Обыск у Омеляна.
Суд над Порошенко.
Возвращение русских сериалов.
Сокращение армии.
У ЕЛЕНЫ ЗЕЛЕНСКОЙ ОБНАРУЖЕН КОРОНАВИРУС!!!111
Все мгновенно забывают про армию, суд, сериалы и обыски, и начинают обсуждать коронавирус первой леди.
Потом будет так:
Отмена языкового закона.
Отмена люстрации и декоммунизации.
Вода в Крым.
Признание Крыма российским.
У ЕЛЕНЫ ЗЕЛЕНСКОЙ ПРЕКРАТИЛИСЬ МЕСЯЧНЫЕ!!!111
Все мгновенно забывают про Крым, воду, декоммунизацию и язык и начинают обсуждать месячные первой леди.
Потом будет так:
Аресты майдановцев.
Яценюка, Порошенко, Турчинова расстреливают на площади.
На площадях жгут вышиванки, томики Шевченко и альбом поэта-песенника Вакарчука вместе с Вакарчуком.
Печерский суд отменяет беловежские соглашения, и Украина возвращается в Советский союз.
У ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО НАЧАЛИСЬ МЕСЯЧНЫЕ!!!111
Все мгновенно забывают про Украину, Вакарчука, вышиванки, расстрелы, аресты, и заваливают е....о на йух, от пуза счастливо и похрюкивая засовывают себе колбасу под два двадцать в задницу, не забыв смазать её мароженым как в детстве.
https://www.facebook.com/vladimir.zavgorodny.528/posts/367453700895299 Владимир Завгородний
https://ibigdan.livejournal.com/25170244.html
сбылась таки мечта идиота !
Вовочка две недели не будет посещать школу и писать контрольные !
Бог в помощь, пусть грызут друг друга
Осталось только постараться не получить загар после "самоизоляции", хотя всегда можно сказать что это от кварцевой лампы - его лохторат схавает
Скількох же він інфікував?
Источник: https://censor.net/v3201104
(ой ніт, це не той Ляшко... хоча... какая разница?)
...ти лікар чи хто? Яку часткову?! Вони чоловік та жінка! Сексом трахаються! На ПОВНУ ізоляцію аж до обсервації! На ЧОТИРИ РОКИ!!!
І щоб зебобіки були задоволені - в.о. Президента поставити Пороха! Його ж "не жалко", так, зебобіки?...
=======
Ну нет у меня желания видеть этого шута в он-лайн режиме на одном из южных островов взятых в аренду за наши деньги
- Эх... а я хотел космонавтом.
Бункерная автократия какая - то. Хлафнае шоп хтота вентиляцию случайно не выключил.
- КОРОНВИРУС ГАВНО НЕ БЕРЕТ...
а теперь ещё и 2е недели решил отдохнуть просто..
страной когда уже начнёт управлять?
всё валится к чертям с этим квартолом ипучим