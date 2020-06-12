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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран официально попросил у Франции помощь с расшифровкой черных ящиков сбитого самолета МАУ

Иран официально попросил у Франции помощь с расшифровкой черных ящиков сбитого самолета МАУ

Иран пригласил в Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) Франции помочь в расшифровке самописцев со сбитого под Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины"

Об этом сообщил представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Фархад Парвареш, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.

"Организация гражданской авиации Ирана недавно обратилась с запросом в Бюро по расследованию авиакатастроф Франции о том, что бортовые самописцы должны быть направлены Ираном на территорию BEA во Франции, чтобы они были расшифрованы в присутствии представителей других причастных к вопросу стран и ИКАО, если Франциия может обеспечить такую ​​возможность ", - заявил Парвареш.

В то же время французское бюро сообщило, что пока не получало официального запроса и сейчас ведет переговоры с Ираном, Канадой и Украиной о предоставлении помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В переговорах с Ираном по черным ящикам сбитого самолета МАУ есть продвижения, - Шмыгаль

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

Также читайте: Делегация Украины потребует от Ирана выплаты компенсаций родственникам погибших при уничтожении самолета МАУ, - Енин

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

По итогам общения с Бахарвандом 10 июня посол Украины Сергей Бурдиляк заявил, что в ближайшее время в Украину может приехать делегация из Ирана.

Автор: 

Иран (1793) черный ящик (90)


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Топ комментарии
+1
не прошло и пол года...
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12.06.2020 20:20
+1
Бармалеи долго думали как минимизировать потери. Аллах Аллахом, а денЁг никому не охота никома отдавать.
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12.06.2020 20:24
+1
делюга неразрешамая как и mh-17
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12.06.2020 20:25
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не прошло и пол года...
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12.06.2020 20:20 Ответить
Бармалеи долго думали как минимизировать потери. Аллах Аллахом, а денЁг никому не охота никома отдавать.
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12.06.2020 20:24 Ответить
делюга неразрешамая как и mh-17
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12.06.2020 20:25 Ответить
особенно, если так как и тут пятак рахи замаран в крови невинных
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12.06.2020 20:54 Ответить
Какой смысл в расшифровке если Иран признался в теракте по неосторожности ??
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12.06.2020 21:03 Ответить
Хай не 3,14-ть! Там кацапське рило потрібно шукати!
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13.06.2020 09:22 Ответить
Тут больше технических вопросов как узкоязычные консультанты организовали блокирование радиочастот оператора ПВО произведённого в РФ !!
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12.06.2020 21:04 Ответить
А перед этим рашистские "друзья" помогли довести ящики до нечитаемого состояния? Так теперь можно их отдать кому-попало, результат будет одинаковый. Ведь не зря моджахеды столько времени тянули и не отдавали самописцы?!
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12.06.2020 22:58 Ответить
за работу по тегеранской трагедии МИД Украины надо умножить на ноль...
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13.06.2020 06:50 Ответить
дядя Иран ты дурак?
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13.06.2020 08:02 Ответить
 
 