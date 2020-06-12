Экс-чиновник пытался дать $6 млн взятки руководству САП и НАБУ за закрытие уголовного дела. ФОТОрепортаж

Экс-чиновник задержан при попытке дать взятку руководству НАБУ и САП за закрытие уголовного дела.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "12 июня при процессуальном руководстве САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника Управления ГФС в г. Киеве и других лиц, неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в которой указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Изъято 6 млн долл США.

В настоящее время детективами Национального бюро проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий указанных лиц.

Предварительно их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины".

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