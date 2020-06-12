Экс-чиновник пытался дать $6 млн взятки руководству САП и НАБУ за закрытие уголовного дела. ФОТОрепортаж
Экс-чиновник задержан при попытке дать взятку руководству НАБУ и САП за закрытие уголовного дела.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.
В сообщении отмечается: "12 июня при процессуальном руководстве САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника Управления ГФС в г. Киеве и других лиц, неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в которой указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Изъято 6 млн долл США.
В настоящее время детективами Национального бюро проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий указанных лиц.
Предварительно их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины".
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А сли серьезно, то в стране происходит пистес.
Порох не смотря на войну с кацапами хоть как-то по мизеру старался повышать пенсию при почти стабильных ценах на жратву, а сейчас 57% пенсионеров с 1638 гривняками на месяц это шо-то с чем-то при теперешних ценах на жратву, шоб с голодухи не издохнуть..
А коли більш ніж за рік влади циніків пенсія у бабуньки так й зосталася 1638 гривнів та після Пороха не підіймалася, а хліб став коштувати 15 гривень, то моя старенька сусідка заплакала та згадала 1933..
Интересно, что ему назначат, ночной домашний арест, или подписку?