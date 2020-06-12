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Экс-чиновник пытался дать $6 млн взятки руководству САП и НАБУ за закрытие уголовного дела. ФОТОрепортаж

Экс-чиновник задержан при попытке дать взятку руководству НАБУ и САП за закрытие уголовного дела.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "12 июня при процессуальном руководстве САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника Управления ГФС в г. Киеве и других лиц, неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в которой указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Изъято 6 млн долл США.

В настоящее время детективами Национального бюро проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий указанных лиц.

Предварительно их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины".

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Экс-чиновник пытался дать $6 млн взятки руководству САП и НАБУ за закрытие уголовного дела 01
Экс-чиновник пытался дать $6 млн взятки руководству САП и НАБУ за закрытие уголовного дела 02

Автор: 

НАБУ (4221) взятка (6158) САП (2064)


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Топ комментарии
+25
Некисло чинуші живуть....
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12.06.2020 20:26
+11
Один ты работаешь на рашу.
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12.06.2020 20:59
+5
ай-ай-ай всё, шо нажито непосильным трудом!!!!!!!!!
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12.06.2020 20:27
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Некисло чинуші живуть....
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12.06.2020 20:26 Ответить
Бідкаються.
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12.06.2020 20:28 Ответить
Люди бідкаються, а влада розводить руками))))
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12.06.2020 21:42 Ответить
Тепер потрібно що Офіс Генпрокурора не викрав ці гроші, як це було з грошима які знайшли у короля контрабанди Альперіна. Коли взялись перераховувати гроші, вони виявились підробкою! А взагалі то Венедиктову потрібно арештувати, без неї на такий хабар ніхто б не пішов! Тільки домовившись з Генпрокурором і занісши йому такий самий пакунок Злочевський міг домовлятись з НАБУ, бо Злочевський розумів що НАБУ може закрити кримінальне провадження але потрібно щоб Генпрокурор його не поновив! Отже з Венедиктовою була "досягнута домовленість" і те що контролювали закриття кримінального провадження з Офісу Генпрокурора, це не випадковість, це факт співпраці Венедиктової з мафією! Тепер питання чи знав Зеленський про цю оборудку, чи Коля хороший парєнь не почав заносити хабарі з Президента, як він робив з порошенком? Зеленський теж під підозрою, бо Венедиктова це його кандидатура якій він безмежно довіряє! Але що довіряє Зеленський Венедиктовій, закривати кримінальні провадження за мільйонні хабарі? Тепер Зеленський має довести що він не є причетним до цієї оборудки і не давав добро на закриття кримінального провадежння! Бо просто так мільйони доларів в чемоданах на носять! Якщо вже пішли з хабарем в НАБУ, то таку наглість можуть мати тільки люди які з Президентом та Гепрокурором все порішали!
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13.06.2020 14:31 Ответить
всё это фейки госслужащих для демонстрации нужности, пока не будут озвучены реальные имена и показаны морды лиц
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12.06.2020 20:29 Ответить
Интересно как живут ГБРовцы если отказались от 6 лямов? В нашей стране не берет тот, кому не дают.
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12.06.2020 21:20 Ответить
палево большое было, побоялись
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13.06.2020 08:12 Ответить
Не могли эти мерзкие рожи Холодницкий с Сытником отказаться от 6 лямов. Просто что то не срослось.
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13.06.2020 11:09 Ответить
ай-ай-ай всё, шо нажито непосильным трудом!!!!!!!!!
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12.06.2020 20:27 Ответить
Жлоб, мало предложил!
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12.06.2020 21:05 Ответить
Наверное на борьбу с вирусом спишут?
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12.06.2020 20:27 Ответить
Не, скорей всего это бабло для поднятия пенсий все до копейки отдадут.
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12.06.2020 20:33 Ответить
Будущим пенсионерам.
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12.06.2020 20:39 Ответить
Будущим, то есть себе любимым на кабак на островах гоа через 1,5..
А сли серьезно, то в стране происходит пистес.
Порох не смотря на войну с кацапами хоть как-то по мизеру старался повышать пенсию при почти стабильных ценах на жратву, а сейчас 57% пенсионеров с 1638 гривняками на месяц это шо-то с чем-то при теперешних ценах на жратву, шоб с голодухи не издохнуть..
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12.06.2020 21:03 Ответить
Вам не спадало на думку, що порівнювати огидне з мерзенним якось, скажем так, безперспективно?
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12.06.2020 21:38 Ответить
Моїй старенькій самотній сусідці, коли в неї було 860 гривень пенсії при 9 гривень за хліб а після було 1938 гривень пенсії а за хліб 9,50 гривень по при війну з кацапами, то для неї це було добре.
А коли більш ніж за рік влади циніків пенсія у бабуньки так й зосталася 1638 гривнів та після Пороха не підіймалася, а хліб став коштувати 15 гривень, то моя старенька сусідка заплакала та згадала 1933..
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12.06.2020 21:56 Ответить
я не спорю, цены охреневшие у нас! но, бабулька твоя сколько хлеба ест в день? 2 кусочка? ей буханки на неделю хватит! а это 9х4=36 грн до и 15х4=60 грн после! не надо передергивать! власти - ублюдки, что до, что после!!!
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12.06.2020 22:37 Ответить
Не поверишь, но хлеб стоит 15 гривен уже больше двух лет. Просто есть такая категория людей, которым, хоть в глаза сцы, а при пеце солнце один хрен - ярче светило
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13.06.2020 05:07 Ответить
В 33 была одна буханка на 5 человек раз в месяц. Не преувеличивай. Во вторых, спроси у бабуси, за кого она голосовала.
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13.06.2020 08:14 Ответить
Павел не смеши, я сам давно уже дедушка.
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13.06.2020 10:12 Ответить
это система и ее не побороть, поэтому народ в говне- они в шоколаде
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12.06.2020 20:28 Ответить
Таке бабло мимо дЄрмака пролетіло! Взавтра знов намагатимуться Ситника зняти.
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12.06.2020 20:29 Ответить
лучше бы мне отдал, идиот
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12.06.2020 20:39 Ответить
Сдавило грудь? Боль в суставах? Мучает голод и бессоница? Подпиши признание.
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12.06.2020 20:41 Ответить
Мало дал?
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12.06.2020 20:43 Ответить
Это Показуха . Все эти САП работают на США за деньги Украинцев .
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12.06.2020 20:53 Ответить
Один ты работаешь на рашу.
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12.06.2020 20:59 Ответить
)))))) до слёз .... я чуть пузо не порвал )))
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12.06.2020 21:09 Ответить
) Штирлиц забыл разложить взятки на 2 сумки для 2 контор и был на волосок от провала...
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12.06.2020 21:08 Ответить
1 пачка = 10000, т.е. 600 пачек или 60 банковских блоков. На фото меньше!!!
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12.06.2020 21:10 Ответить
Так рапотрошили же.
Интересно, что ему назначат, ночной домашний арест, или подписку?
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12.06.2020 21:17 Ответить
Занести в 10 раз больше.
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12.06.2020 21:18 Ответить
гбр обделалось)
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12.06.2020 21:17 Ответить
кулек неполный, уже пару стянули
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12.06.2020 21:19 Ответить
АБИ НЕ ЮЛЬКА.
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12.06.2020 21:41 Ответить
шальные бабки....деньги МВФ
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12.06.2020 21:50 Ответить
насколько помню,то 1 лям зелёных в 100-долларовых купюрах весит 16кг,значит там должно быть под сотню кило
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12.06.2020 22:00 Ответить
1 лям зЭлени в 100 баксовых весит порядка 10 кг...
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12.06.2020 22:26 Ответить
А где бабки то, нам на фото и ляма не наберется.
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12.06.2020 23:45 Ответить
Спецом все не показали, чтобы народ не шокировать, как жируют некоторые чинуши😁
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13.06.2020 10:41 Ответить
ух ти,за таку взятку не стидно. а то аж плакать хочеться, коли на 30 тищах гривень паляться
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12.06.2020 23:47 Ответить
Взятка - это когда чиновник требует вознаграждение за свою услугу и ему приносят оговоренную сумму. Всегда есть две стороны. Если же деньги не требовали и это был просто розыгрыш со стороны Сытника и Холодницкого, то можно ли обнаруженные миллионы называть взяткой?
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13.06.2020 00:12 Ответить
Тем не менее отказались от 6-ти лямов...
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13.06.2020 00:14 Ответить
Ждем бриллиантовых2. Нехер опять голосовать за коррупционеров. Сорос прийде порядок наведе и я не шучу.
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13.06.2020 00:52 Ответить
Ця купка бабла на 6 лямів не тяне....
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13.06.2020 01:21 Ответить
Интересно, эти хении в курсе, шо 6 лямов баксов выглядят немножко не так и весят 60 килограммов?
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13.06.2020 05:09 Ответить
Ах вот они какие - шесть миллионов долларов!
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13.06.2020 06:07 Ответить
Все встало на свои места. Зеля все таки решил вмешаться в выборы в США на стороне Трампа. И прикрытие приготовил: Ленка с "короной" Зеля на самоизоляции в бункере. Только сам себя и подставил. Чем это закончится для Украины уже не один ленивый написал, а нам потом с этим жить, увы
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13.06.2020 07:24 Ответить
Таке враження, шо тарифи різко виросли...
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13.06.2020 07:25 Ответить
Базарна сумки з міліонами, iq наших чиновників зашкалює)))
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13.06.2020 07:50 Ответить
Это ворьё даже взятку дать нормально не может. Существует миллион и один способ безналичной "благодарности" в любой точке Земли. Придурки, блд!
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13.06.2020 09:10 Ответить
Можна було зекономити:дати хабар в 1 млн. судді і справу закрили б без проблем. І звідки в цихз падлюк такі шалені гроші???Яку країну ми побудували за 30 років? При СРСР все що вище 100 крб. являлось "в особливо крупних розмірах" і каралося 15 років позбавленням волі,а то і "вишак".
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13.06.2020 10:44 Ответить
 
 