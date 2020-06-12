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Новости Коронавирус и карантин
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С 15 июня обсервацию не надо будет проходить тем, кто приехал из стран с числом больных COVID-19 менее 40 на 100 тыс. населения, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

С 15 июня обсервацию не надо будет проходить тем, кто приехал из стран с числом больных COVID-19 менее 40 на 100 тыс. населения, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Иностранцы и украинские граждане, въезжающие в Украину после 15 июня, обязаны будут проходить 14-дневную обязательную обсервацию при условии, что они прибыли из стран, где количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 на 100 тыс. населения.

Соответствующую инфографику Министерство здравоохранения Украины разместило на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно этой инфографике, для иностранцев еще одним условием пересечения украинской границы будет наличие полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 и обсервацией.

Замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 10 июня указывал, что для возобновления авиасообщения с третьими странами в ЕС рассматривается такой же показатель заболеваемости – 40 активных случаев на 100 тыс. населения. По его словам, на тот момент этот показатель составлял для Украины 33.

За эти дни число активных случаев в Украине выросло с 14,78 тыс. до 15,32 тыс., а значит^ этот показатель ухудшился до 34,2.

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С 15 июня обсервацию не надо будет проходить тем, кто приехал из стран с числом больных COVID-19 менее 40 на 100 тыс. населения, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) обсервация (70) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
По этим показателям делаем вывод, что карантин в стране и нахрен не нужен был.
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12.06.2020 21:26
+3
Сказали, що безсимптомні не передають вірус. Сказали значить чому не давати людям подорожувати? І взагалі цей вірус і ці тести все це нелогічно. Одні нестиковки. Спочатку вони прогнозують шведам без карантину 100 тисяч смертей до 1 червня і що ми бачимо -пшик. Потім вони на початку пандемії залякують людей, що вірус передається через дотики і люди перестали деякі упороті здороватися за руку потім виявляється, що чоловік і жінка живуть в одній сім'ї і один типу заражений, а друга ні)) тобто вся пиз..ж про суперзаразність не справджуються. Потім виявляється, що всі італійці померлі мали середній вік 80 років і 96% з них мали від однієї до трьох серйозних супутніх хвороб. І взагалі виявляється, що влада звозила хворих пенсіонерів в будинки пристарілих ви уявляєте. І мало того внаслідок пропаганди страху будинки пристарілих і багато стариків опинилися без догдядальниць із східної європи,які втекли додому на карантин. Тобто причини смерті завакцинованих хворобливих старичків досить підозрілі і все виглядає як спланований геноцид. П.С: Зеленська отримала позитивний тест, а Зеленський ні. ))
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12.06.2020 21:45
+2
Тобто карантину вже нема.
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12.06.2020 20:51
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Тобто карантину вже нема.
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12.06.2020 20:51 Ответить
"Тобто" почитай значення слова "обсервація".
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12.06.2020 21:01 Ответить
техруководитель ВОЗ Мария Ван Керхков ещё 08. 06 .20 . заявила . что пандемии нет .
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12.06.2020 23:55 Ответить
135 000 в день новоінфікованих в світі -не пандемія ?

а що це тоді ?

скільки треба "піддати жару",щоб для цієї "технічки" це стало пандемією?
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13.06.2020 08:28 Ответить
а это вопросы к ВОЗ . они говорили одно . потом другое . сейчас уже и обязательные к выполнению рекомендации потёрли у себя на сайте . вообще после развала ссср с соцблоком все эти глобальные организации во главе с оон стали просто конторами по зарабатыванию и отмыванию денег .
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13.06.2020 09:03 Ответить
І хто ж поїде в Україну на 2 тижні+? Туристи так точно скажуть "Ні". А інвесторів, навіть після Давосу і призначення "нянь", щось не видно
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12.06.2020 21:11 Ответить
По этим показателям делаем вывод, что карантин в стране и нахрен не нужен был.
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12.06.2020 21:26 Ответить
Дуй в рашку там его нет и практически не было, сдохнешь никто плакать не будет
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12.06.2020 21:54 Ответить
Дык пока в очереди постоишь на границе 7 часов уже придется по приезду самоизолироваться если на границе корону неподхватишь или ао пути от гайца або у магазыни
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12.06.2020 21:33 Ответить
А де актуальна статистика по країнах Європи?
Цікавить Литва, Латвія, Естонія
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12.06.2020 21:37 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/щ
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12.06.2020 21:44 Ответить
не зрозумів..
за цим параметром лише Греція і Словаччина "проходять" без карантину..

можливо треба уточнити -за "інцидентністю" ?
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13.06.2020 08:23 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus
Берешь цифру в колонке "аctive cases" и делишь на к-во жителей. Google. Это заболеваемость на 1млн. Как посчитать заболеваемость на 0.1млн пoдсказать?

В Украине 37 заболевших на 0.1млн жителей.
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13.06.2020 10:30 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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12.06.2020 21:45 Ответить
Сказали, що безсимптомні не передають вірус. Сказали значить чому не давати людям подорожувати? І взагалі цей вірус і ці тести все це нелогічно. Одні нестиковки. Спочатку вони прогнозують шведам без карантину 100 тисяч смертей до 1 червня і що ми бачимо -пшик. Потім вони на початку пандемії залякують людей, що вірус передається через дотики і люди перестали деякі упороті здороватися за руку потім виявляється, що чоловік і жінка живуть в одній сім'ї і один типу заражений, а друга ні)) тобто вся пиз..ж про суперзаразність не справджуються. Потім виявляється, що всі італійці померлі мали середній вік 80 років і 96% з них мали від однієї до трьох серйозних супутніх хвороб. І взагалі виявляється, що влада звозила хворих пенсіонерів в будинки пристарілих ви уявляєте. І мало того внаслідок пропаганди страху будинки пристарілих і багато стариків опинилися без догдядальниць із східної європи,які втекли додому на карантин. Тобто причини смерті завакцинованих хворобливих старичків досить підозрілі і все виглядає як спланований геноцид. П.С: Зеленська отримала позитивний тест, а Зеленський ні. ))
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12.06.2020 21:45 Ответить
Не спішіть з висновками відносно сімьї зеленських. Може і в неї того вірусу немає, а ми вже всі і роти порозкривали в очікуванні чуда. А його не буде. Буде тяжка і безрадісна робота по очищенню українського суспільства від апологетів какаяразніца.
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12.06.2020 22:20 Ответить
безсимптомні передають,але значно важче..

крвм того у хворих симптомних є період,коли вони були безсимптомними і інфікували інших..-кілька днів.
ЯК ВІДРІЗНИШ ?
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13.06.2020 08:24 Ответить
Лукашенко так і сказав-в Білорусі ніхто від ковіду не помер !
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13.06.2020 08:25 Ответить
Словакія входить в це число ?
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12.06.2020 22:12 Ответить
1% заболевших от количества населения - это эпидемия и ее порог, далее идёт пандемия.
Кому что-то не нравится, листайте интернет, в нем все есть, только правильно вопросы задавайте.
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12.06.2020 22:39 Ответить
Киев. На Подоле толпы. На Майдане(я не про протесты, я про фонтаны и т.д.) толпы. Все без масок, всем пофиг.
Черкассы, к примеру, там на маски до такой степени пофиг, что в такси их нет, а в магазинах они держат второй подбородок.
У нас не будет второй волны. Мы из первой не выйдем. Зато как минимум по отношению к пандемии уже живём в Швеции. Ну или в Белоруссии.
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12.06.2020 23:40 Ответить
Так обсерівація - це ж не те саме, що карантин, чи то пак "самоізоляція". Як, наприклад, для тих, хто з понеділка захоче приїхати до Словаччини з Польщі, або Швеції, де з усіх країн ЄС епідемії і досі не вкоськали.
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13.06.2020 00:10 Ответить
Із 15 червня обсервацію не треба буде проходити тим, хто приїхав із країн з кількістю хворих на COVID-19 менш ніж 40 на 100 тис. населення, -



тобто з китаю,рашки можна без карантину,а з Сінгапуру -ні,довбо..оби ? (
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13.06.2020 08:18 Ответить
Зеленые ******* взяли за основу фантастическую украинскую статистику и требуют, чтобы у других этот показатель был не выше. Гениальные долбоклоуны.
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13.06.2020 08:43 Ответить
 
 