С 15 июня обсервацию не надо будет проходить тем, кто приехал из стран с числом больных COVID-19 менее 40 на 100 тыс. населения, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Иностранцы и украинские граждане, въезжающие в Украину после 15 июня, обязаны будут проходить 14-дневную обязательную обсервацию при условии, что они прибыли из стран, где количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 на 100 тыс. населения.
Соответствующую инфографику Министерство здравоохранения Украины разместило на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно этой инфографике, для иностранцев еще одним условием пересечения украинской границы будет наличие полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 и обсервацией.
Замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 10 июня указывал, что для возобновления авиасообщения с третьими странами в ЕС рассматривается такой же показатель заболеваемости – 40 активных случаев на 100 тыс. населения. По его словам, на тот момент этот показатель составлял для Украины 33.
За эти дни число активных случаев в Украине выросло с 14,78 тыс. до 15,32 тыс., а значит^ этот показатель ухудшился до 34,2.
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а що це тоді ?
скільки треба "піддати жару",щоб для цієї "технічки" це стало пандемією?
Цікавить Литва, Латвія, Естонія
за цим параметром лише Греція і Словаччина "проходять" без карантину..
можливо треба уточнити -за "інцидентністю" ?
Берешь цифру в колонке "аctive cases" и делишь на к-во жителей. Google. Это заболеваемость на 1млн. Как посчитать заболеваемость на 0.1млн пoдсказать?
В Украине 37 заболевших на 0.1млн жителей.
крвм того у хворих симптомних є період,коли вони були безсимптомними і інфікували інших..-кілька днів.
ЯК ВІДРІЗНИШ ?
Кому что-то не нравится, листайте интернет, в нем все есть, только правильно вопросы задавайте.
Черкассы, к примеру, там на маски до такой степени пофиг, что в такси их нет, а в магазинах они держат второй подбородок.
У нас не будет второй волны. Мы из первой не выйдем. Зато как минимум по отношению к пандемии уже живём в Швеции. Ну или в Белоруссии.
тобто з китаю,рашки можна без карантину,а з Сінгапуру -ні,довбо..оби ? (